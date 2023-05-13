Зашел в пятерочку: для чего Китай собирает лидеров Центральной Азии, - Игорь Кармазин

08:45 13.05.2023

Политики обсудят украинский конфликт и отмену виз



18–19 мая в Китай приедут все пять президентов центральноазиатских стран. Политики встретятся с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках общего саммита, а также в ходе отдельных двусторонних переговоров. Ожидается, что стороны обсудят международную повестку, в том числе украинский кризис и его экономические последствия. Кроме того, поговорят о региональных вопросах - отмене виз и строительстве нового газопровода. Подробности - в материале "Известий".



Что известно о саммите

Саммит Китай – Центральная Азия пройдет 18–19 мая в китайском городе Сиань. В нем примут участие председатель КНР Си Цзиньпин и президенты Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. Ожидается, что прибывшие политики поучаствуют в общей встрече, а также проведут отдельные двусторонние переговоры с китайским лидером.



В Пекине при этом подчеркивают важность предстоящих консультаций. В МИД КНР сообщили, что саммит станет одним из двух главных мероприятий нынешнего года (второе - форум инициативы "Пояс и путь"). Лидеры шести стран также впервые встретятся лично, до этого они беседовали в онлайн-формате. Кроме того, почти в эти же дни - 19–21 мая - в Японии пройдет саммит "большой семерки". В каком-то смысле встреча "шестерки" станет китайским ответом на форум в Хиросиме.



Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь объявил, что в ходе саммита стороны обменяются мнениями по основным пунктам международной и региональной повестки. Вероятно, речь пойдет в том числе об украинском кризисе и его экономических последствиях. Ван Вэньбинь также сообщил, что Си Цзиньпин "выступит с важной речью", а по итогам переговоров участники подпишут "политические документы".



В странах Центральной Азии о повестке говорят более конкретно. В Астане сообщили, что Токаев и Си подпишут соглашение о безвизе. Граждане Казахстана в КНР и китайцы в Казахстане смогут находиться без визы до 30 дней после пересечения границы и 90 дней за 180-дневный период. В Узбекистане рассчитывают обсудить строительство новой железной дороги. Независимые туркменские СМИ считают, что Сердар Бердымухамедов поднимет вопрос о строительстве четвертой ветки газопровода в Китай, для которого необходима совместная работа с таджикской стороной.



Какие у Китая отношения со странами ЦА

Основу отношений Китая и Центральной Азии составляет экономика. По данным таможенной службы КНР, в 2022 году товарооборот с пятью странами региона вырос на 40% и достиг $70,2 млрд, что является историческим рекордом. В I квартале 2023 года взаимная торговля увеличилась еще на 22% и составила $17,8 млрд.



Страны ЦА экспортируют сырье, в том числе нефть, газ, золото, алюминий. Китай поставляет товары с высокой добавленной стоимостью: машины, оборудование, электротехнику, запчасти. При этом во взаимной торговле наблюдается заметная асимметрия. Доля стран ЦА в китайской внешней торговле - всего 1,1%. А для стран региона Китай превратился в одного из ключевых партнеров. Например, у Киргизии на КНР приходится 34% всей внешней торговли, у Казахстана - 18%.



Вид на автомобили, ожидающие погрузки на корабль для отправки на экспорт в порту ЯньтайФото: TASS/VCG/Visual China Group

Объем китайских инвестиций в страны ЦА достиг $15 млрд. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао уточняет, что в 2022 году были запущены проекты в таких областях, как геологоразведка, добыча и переработка нефти и газа, взаимосвязанность и цифровые технологии. В рамках проекта "Пояс и путь" - торгового маршрута из КНР в Европу - в странах Центральной Азии прокладываются автодороги, закупаются новые железнодорожные составы. Флагманским считается строительство железнодорожной ветки Китай – Киргизия – Узбекистан. Согласно подписанным документам, в нынешнем году завершится технико-экономическое обоснование проекта, первые поезда ожидаются в 2028 году.



Китай также налаживает со странами региона сотрудничество по линии оборонных ведомств. Особенно важным в этом смысле считается взаимодействие с Таджикистаном, который выступает своего рода буфером между КНР и проблемным Афганистаном. В ноябре 2021 года Пекин и Душанбе подписали соглашение, согласно которому армии двух стран раз в два года проводят учения. Пекин также модернизирует старые и строит новые погранзаставы вдоль таджикско-афганской границы, строит базу для таджикского спецназа в Горно-Бадахшанской автономной области.



И почему двойственность отношения ЕС к КНР не мешает их диалогу

Другие страны региона также участвуют в совместных с Китаем многосторонних (обычно в рамках ШОС) и двусторонних учениях, в ходе большинства маневров отрабатывается борьба с терроризмом. Кроме того, страны ЦА закупают у Китая вооружение. Казахстан получал беспилотники, Таджикистан - бронеавтомобили и патрульные машины, Узбекистан и Туркменистан - зенитно-ракетные комплексы.



Китай активно презентует себя в образовательной сфере. В странах ЦА открыто 13 институтов Конфуция, где студенты изучают китайский язык и культуру. Кроме того, министерство образования КНР выделяет гранты для тех, кто хочет получить в Китае высшее образование. До пандемии коронавируса в КНР обучалось 35 тыс. студентов из Центральной Азии. Во время карантина, правда, большинство из них уехали и сейчас учатся онлайн.



В отношениях Китая и стран Центральной Азии есть и сложные моменты. Жители и элиты постсоветских республик беспокоятся из-за растущего влияния громадного соседа. Периодически в странах ЦА вспыхивают связанные с Поднебесной коррупционные скандалы. Так, в Узбекистане в начале года обсуждался неучтенный экспорт газа на миллионы долларов. В Киргизии обращали внимание на различия в таможенной статистике на миллиарды долларов. Местные наблюдатели говорили, что расхождения связаны с контрабандой.



Что говорят эксперты

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Казанцев считает, что революционных решений на саммите не последует.



- Думаю, китайцы заметили, что свои диалоговые площадки со странами ЦА есть у японцев, американцев, европейцев, и решили скопировать формат. Вероятно, в повестке будут экономические вопросы, политические моменты Китай обычно отодвигает на второй план. Наверное, объявят о неких новых инициативах, но прорывов я не ожидаю, - говорит эксперт.



Завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин объясняет, что Пекин стремится решить постковидные экономические проблемы плюс видит себя глобальным геополитическим игроком.



- Для реализации этих амбиций создает новый формат отношений со странами ЦА. Да, можно было бы попробовать общаться в рамках ШОС. Но там много участников, целевое взаимодействие с регионом наладить сложно. Поэтому решили создать новую площадку, - подчеркивает он.



Луконин добавляет, что не стоит говорить об обострении конкуренции между Россией и Китаем.



- Пекин играет важную роль в экономике региона. Но и Россия остается на ведущих позициях. Кроме того, РФ незаменима с точки зрения обеспечения безопасности, стратегической стабильности. Москва и Пекин скорее не конкурируют, а дополняют друг друга, - считает собеседник.



Игорь Кармазин



13 мая 23