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Мимо кассы... Энергетические компании Узбекистана отчитались о многомиллиардных убытках
10:42 13.05.2023

По итогам первого квартала большинство компаний в сфере генерации электричества, тепла и добычи угля Узбекистана потерпели многомиллиардные убытки, а "Тепловые электрические станции" отчитались об убытках на 1,6 трлн сумов. "Газета.uz" изучила финансовую отчетность компаний.

Большинство энергетических компаний Узбекистана, работающих в сфере генерации электричества, тепла и добычи угля, потерпели убытки в первом квартале 2023 года, следует из финансовых отчетов предприятий на Едином портале корпоративной информации.

Компания "Тепловые электрические станции" (управляет 6 ТЭС, 3 электроцентралями и 3 обслуживающими предприятиями) за январь-март получила убытки в размере 1,6 трлн сумов, хотя по итогам девяти месяцев 2022 года предприятие отчитывалось о прибыли в 1,24 трлн сумов. Резкое увеличение убытков связано с "прочими расходами по финансовой деятельности", который составили 1,19 трлн сумов. В первом квартале прошлого года прибыль составила 24,5 млрд сумов.

Убытки Ангренской тепловой электростанции (ТЭС), которая в январе была выведена из доверительного управления Central Asia Energy, достигли 77 млрд сумов, что меньше показателя за аналогичный период прошлого года (97,1 млрд сумов).

Ново-Ангренская ТЭС завершила первый квартал с убытками в 26,8 млрд сумов против 80,48 млрд сумов за первые три месяца 2022 года. По итогам прошлого года убытки составили 305,8 млрд сумов, за 2021 год - 245,5 млрд сумов, за 2020 год - 54,9 млрд сумов.

"Узбекуголь" завершил 2019 год с чистой прибылью в 5,4 млрд сумов, однако после перехода в доверительное управление по итогам 2020 года убытки составили 79,7 млрд сумов, 2021 года - 183,8 млрд сумов. В 2022 году предприятие отчиталось о получении прибыли в 20,5 млрд сумов, но уже в первом квартале 2023 года снова возникли убытки на 20,37 млрд сумов.

"Газета.uz" подробно писала, как Ангренская и Ново-Ангренская ТЭС и "Узбекуголь" потерпели убытки на миллиарды сумов после передачи в доверительное управление Central Asia Energy.

Талимарджанская ТЭС также зафиксировала убытки на 16,3 млрд сумов, хотя она до этого всегда была прибыльной. По итогам третьего квартала 2022 года станция получила прибыль на 444,7 млрд сумов. Ущерб может быть связан с затянувшимся ремонтом энергоблока, за что президент Шавкат Мирзиеев уволил председателя компании "Тепловые электростанции" Фархода Абдурахманова.

Компания "Региональные электрические сети" сообщила о получении убытков в первом квартале на 116,6 млрд сумов по сравнению с 212,16 млрд сумов за аналогичный период прошлого года. При этом 2022 году компания получила убытки на 56,6 млрд сумов, а в 2021 году - прибыль на 378,5 млрд сумов.

Предприятия "Худудгазтаъминот" потерпело убытки на 86,5 млрд сумов, хотя в первом квартале прошлого года получило прибыль на 247,4 млрд сумов. В 2022 году прибыль составила 199,9 млрд сумов, а в 2021 году - 240,3 млрд сумов.

Нефтегазовая компания "Узбекнефтегаз" не публикует отчеты с 2021 года. Тогда за первое полугодие сообщалось о прибыли в 3,36 трлн сумов.

Финансист Отабек Бакиров считает, что на повестку дня должен вернуться вопрос либерализации энергетического сектора и создании в этой сфере рыночных условий.

"Различные стратегические планы, огромные контракты, визиты, форумы, саммиты, кредиты не имеют никакого смысла, если энергосистема не будет переведена на рыночные рельсы и не будет создан энергорынок. Неэффективность, масштабные хищения и вандализм продолжатся, а их масштаб увеличится", - предупредил он.

Минувшей зимой Узбекистан столкнулся с масштабным энергокризисом, который привел к перебоям поставок электричества, тепла и газа. В результате часть предприятий и заводов приостановили деятельность, из-за чего резко упало промышленное производство. Жители Ташкента были вынуждены жечь костры во дворах, чтобы согреться и приготовить пищу.

Основной причиной энергокризиса стала нехватка газа, производство которого продолжает падать (вместе с электричеством, углем и тепловой энергией). Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов ранее опровергал информацию о том, что Узбекистан передал России все нефтегазовые месторождения на 35 лет.

Попытка либерализации энергорынка
В последний раз в Узбекистане тарифы на газ и электроэнергию повышались в августе 2019 года. Либерализация же цен на энергоресурсы и реформа энергетической сферы неоднократно откладывалась.

Правительство планировало повысить тарифы на электричество и газ в феврале-марте 2020 года, но отложило эту меру из-за пандемии коронавируса. В октябре 2020 года председатель "Региональных электрических сетей" Улугбек Мустафоев сообщал, что президент поставил задачу не повышать тарифы на электроэнергию в 2021−2022 годах.

В мае 2022 года мы писали, что в Узбекистане насчитывается 7,3 миллиона абонентов, потребляющих электроэнергию, из которых 80% расходуют в среднем до 200 кВт·ч электроэнергии в месяц. Однако на долю этих домохозяйств приходится всего 31% (5,7 млрд кВт·ч) от общего объема потребляемой населением электроэнергии.

85% из 4 миллионов абонентов газа потребляют в среднем до 500 кубометров в месяц. При этом на их долю приходится всего 35% (4,5 млрд кубометров) от общего потребления населения.

Правительство планировало ввести социальную норму потребления энергоресурсов и ввести лимиты с 15 июля 2022 года, поскольку большей частью государственных субсидий пользуется те, кто больше потребляют, но позже отложило принятие решения об этом.

В конце прошлого года президент назвал необходимым ввод рыночных цен на энергоресурсы с поддержкой уязвимых слоев населения.

В феврале заместитель главы Центрального банка Бехзод Хамраев сообщал, что либерализация цен на электричество и газ ожидается в мае. В конце марта замглавы Минэкономфина Дилшод Султанов заявил, что в 2023 году не планируется повышать тарифы на энергоресурсы, но этот вопрос обсуждается.

Экономист Бехзод Хошимов отмечал, что текущая ценовая политика в энергетическом секторе Узбекистана приводит к тому, что бедные становятся беднее, а богатые - богаче. Миллиарды долларов субсидий, выделяемых энергетическим компаниям на поддержку нерыночных цен, в большей степени поощряют богатых, подчеркивал он.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683963720


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