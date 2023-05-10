 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 13.05.2023
13:49  Шавкат Мирзиеев идет на выборы кандидатом от сразу двух партий - УзЛиДеП и "Миллий Тикланиш"
12:39  Памяти Наримана Нариманова, - П.Густерин
12:36  НАТО планирует открыть офис в Японии - щекотать Азию, - К.Логинова
12:34  Турция перед выбором. Для Эрдогана готовят "вариант Януковича"
12:28  Кыргызы уверяют, что нашли инвестора с лишним $1 лярд на построй нового города "Асман" на Иссык-Куле
12:23  Бессмертному полку в Берлине не помешали ни полиция, ни бандеровцы, - Грегор Шпицен
10:42  Мимо кассы... Энергетические компании Узбекистана отчитались о многомиллиардных убытках

09:38  Техас будет защищаться самостоятельно. На границе США новый виток кризиса
08:45  Зашел в пятерочку: для чего Китай собирает лидеров Центральной Азии, - Игорь Кармазин
08:40  Уволена на пенсию боевая старуха Шерман, отвечавшая в Госдепе США за Китай и ЦентрАзию
08:37  Индия требует вернуть алмаз Кохинур из шапки британской королевы
01:08  Китай и Россия создают новый "Варшавский блок" в противовес НАТО, - К.Ольшанский
01:07  Ракетная реакция: что происходит между Израилем и сектором Газа
01:03  Почему немцы ре-мигрируют в Россию (житейские истории)
00:54  Высший кыргызский воинский титул Эр в эпосе "Манас", - Асылбек Эшиев
00:00  Почему "ждуны" и "испуганные патриоты" страшнее открытых заукраинцев, - Мирон Орловский
Пятница, 12.05.2023
21:56  Экс-премьера Пакистана Имрана Хана освободили на две недели под залог
20:31  Профессор Иноятов - кандидат в президенты Узбекистана от НДПУ
20:29  От партии "Адолат" за кресло узб-президента поборется судья Робахон Махмудова
18:59  Отказ кандидата в президенты Турции участвовать в выборах ударил по Эрдогану, - МК
12:17  Капитализм "золотого миллиарда" и капитализм периферийный, - В.Катасонов
12:15  Newsweek: Москва заработала сотни миллионов долларов на США вопреки санкциям
12:13  Сын за отца: против Байдена-младшего собрались выдвинуть обвинения
12:12  Как американский "Часовой" послужил Ирану, Китаю и России
12:04  Безвиз Казахстана с Китаем: страшно... хочется
12:02  "Прекрасное приключение". Польша и Украина заключили "Сарматскую унию", - Do Rzeczy
07:50  Зеленского не пустили выступить в финале Евровидения
07:39  Запретить нельзя разрешить: кто прессует игорный бизнес Казахстана?
07:36  Россия помогла Индии сэкономить миллиарды: нефть со скидкой банкротит НПЗ в Европе
07:26  Кризис американской военной стратегии, - В.Прохватилов
07:18  Неспокойный Пакистан: ракеты для ВСУ, подавление оппозиции и поддержка англосаксов, - П.Македонцев
07:15  Приезд постсоветских лидеров на парад стал победой России, - Геворг Мирзаян
07:13  Мариуполь демонстрирует волю к возрождению, - Игорь Караулов
06:05  Во сколько обойдется Казахстану ремонт разграбленной Шодиевыми Экибастузской ТЭЦ?
05:59  Таджикская этно-банда разгромила бар в Москве. Просятся на фронт? - МК
05:36  Туркменистан предоставляет Таджикистану выход к портам Каспия, - В.Панфилова
05:32  Китаю удалось внести раздор в ЕС, - В.Скосырев
00:40  Донбассфронт. Впереди серьезные (решающие) бои, - Владислав Шурыгин
00:34  Эрдоганомика на грани: экономические идеи решат исход турецких выборов
00:30  Как защитить и спасти мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи от разрушения
00:23  Н.Портякова: Пошли в отрыв: как Китай ставит на связи с Европой и игнорирует США
00:22  Байден загнан в безвыходное положение: Важные знаки в поведении президента США
00:07  В Подмосковье появится американская деревня
Четверг, 11.05.2023
22:19  Интервью Пескова об СВО. Липкая слизь...
22:12  Перешли границы: захлестнет ли США новая волна нелегальных мигрантов
20:07  Перестарались. В Китае теперь озадачились не понижением, а повышением рождаемости
20:00  Экономика Казахстана остается базарной: что происходит?
19:31  Стало известно имя первого кандидата в президенты Узбекистана - "зеленый" Абдушукур Хамзаев
19:22  Присыпало в бункере? Куда-то пропал главком Укрармии Залужный
18:12  Об алгоритмических войнах будущего, - В.Прохватилов
15:38  Лидер партии Memleket Мухаррем Индже снялся с выборов президента Турции
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бессмертному полку в Берлине не помешали ни полиция, ни бандеровцы, - Грегор Шпицен
12:23 13.05.2023

Грегор Шпицен
Бессмертному полку в Берлине не помешали ни полиция, ни бандеровцы
10 мая 2023

В Германии подготовка к 9 Мая была омрачена рядом иезуитских и откровенно антиконституционных решений берлинского суда. Отметив День Победы, можно попытаться без эмоций оценить то, что предшествовало празднику, как он прошел и какие уроки на будущее следует извлечь жителям Германии, которым не безразлична память о Великой Отечественной войне.



Безусловно, попытка берлинских властей через суд запретить демонстрацию советской и российской символики в священный для каждого человека с русским культурным бэкграундом День Победы в Великой Отечественной войне стала просто вопиющим образцом лицемерного правосудия. Оно попрало не только все мыслимые нравственные и человеческие законы, но и основной закон ФРГ (что интересно, конституции в Германии как таковой нет - ее заменяет основной закон - Grundgesetz, фактически написанный оккупационными силами Западной Германии и принятый в 1949 году).

Одновременный запрет советских, российских и украинских флагов еще как-то укладывался в политический контекст и мог быть оправдан желанием избежать политических провокаций в условиях продолжающегося конфликта. Но последующие действия служителей берлинской Фемиды нельзя охарактеризовать иначе, нежели "политическая клоунада".

Напомним, что высший административный суд Берлина 6 мая запретил демонстрацию флагов России, Украины и СССР у советских мемориалов в День Победы. Затем, проявив чудеса политической эквилибристики, 7 мая снял, а 8-го вновь наложил судебный запрет на символику и национальные цвета СССР и РФ. И одновременно с этим разрешил демонстрацию украинской символики.

Действия столичных судейских несомненно находятся по ту сторону добра и зла. Однако нельзя не отметить, что в берлинской полиции, в отличие от берлинских судов, еще остались честные и здравомыслящие сотрудники.

Поэтому, когда у Бранденбургских ворот начали собираться участники "Бессмертного полка", разворачивать красные флаги и исполнять песни военных лет, никто из полицейских, очевидно получивших четкие указания лишний раз не злить мирных участников, им особо не препятствовал.

Так, в точке сбора сотрудники столичной полиции лишь попросили свернуть неканоничный российский триколор с оскалившимся медведем (очевидно, из богатых запасов футбольных болельщиков), проигнорировав красные флаги с серпом и молотом.

После того как шествие стартовало, полицейские также не делали попыток отобрать у участников шествия транспаранты и знамена.

Автора материала вежливый констебль попытался уговорить снять георгиевскую ленточку, однако после предъявления доказательств, что лента является неотъемлемым элементом клубной карты берлинского фитнес-клуба FitX (по интересному совпадению, имеющему оранжево-черные корпоративные цвета), отстал и более не докучал.

Таким образом, во время шествия процессии "Бессмертного полка" от Бранденбургских ворот до мемориала советским воинам в парке Тиргартен полиция никоим образом не препятствовала демонстрантам.

Проблемы начались у мемориала в Тиргартене.

За оцепление, непосредственно к памятнику советским воинам-освободителям, полиция запускала участников малыми группами, по 25 человек, после поверхностного обыска на предмет запрещенной символики. Исключение было сделано лишь для дипломатических работников.

Этот досадный штрих, безусловно, омрачил праздник для многих участников шествия, но, несомненно, стал соломоновым решением берлинской полиции в попытке обойти официальный запрет берлинского же суда.

Удивительно, но шествию "Бессмертного полка" толком не пытались помешать украинские активисты. В ходе шествия вдоль обочины на противоположной стороне улицы были замечены всего три–четыре протестующих с украинскими флагами. Однако они благодаря четким действиям полицейских не смогли оказать сколь-нибудь серьезного влияния на проведение мероприятия и остались фактически незамеченными.

Примечательно, что для участия в параде "Бессмертного полка", а также возложения цветов в Тиргартене и в Трептов-парке собрались не менее тысячи человек, прибывших со всех концов Германии - Берлина, Потсдама, Дюссельдорфа, Мюнхена, Ростока, Гамбурга, Шверина…

Хотя пятимиллионная диаспора немцев и жителей Германии с русским культурным бэкграундом объективно могла бы выставить гораздо больше участников, в условиях политической истерии и иезуитских запретов последних дней (несомненно повлиявших на решение наиболее осторожных фольксдойче) даже это число можно счесть вполне достойным.

Отметились в колонне и настоящие немцы.

Так 50-летний берлинец по имени Марти - убежденный коммунист с гэдээровским прошлым - попытался извиниться перед участниками "Бессмертного полка" за действия столичных властей и проявил редкое для коренного жителя Германии понимание причин конфликта на Украине.

В первых рядах "Бессмертного полка" шли выходцы с Украины, в том числе коренной одессит Олег Музыка - один из тех, кто остался в живых после пожара 2 мая 2014 года в одесском Доме Профсоюзов, а после эмигрировавший в Германию, спасаясь от репрессий киевского режима.

Также следует отметить, что, помимо символики России и СССР, в колонне были замечены флаги Азербайджана, Молдавии и Казахстана. Народы этих стран считают 9 Мая своим главным национальным праздником в отличие от собственных правительств, зачастую занимающих в данном вопросе конъюнктурную позицию.

В целом, праздничные мероприятия в День Победы в Берлине прошли довольно спокойно. К явному неудовольствию украинских активистов и их коллег из стран Восточной Европы, рассчитывающих на то, что Германия присоединится к антироссийскому шабашу, худшие проявления которого мы могли наблюдать вчера в Таллинне, Риге, Варшаве, а также большинстве городов Украины.

Но Германия пока держится. За что ей в лице берлинской полиции огромное спасибо от лица всех русских немцев.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683969780


Новости Казахстана
- Сенаторы одобрили Закон по защите авторских прав на пространстве СНГ
- Начала работу Общественная палата при Мажилисе VIII созыва
- Увеличение местного содержания, внедрение новых технологий и продвижение экспорта: Алихан Смаилов обозначил приоритеты развития машиностроения РК
- Президент поступил по-мужски
- Сенаторы заслушали отчет госорганов о ходе исполнения поручений Президента страны по кредитованию экономики
- Кадровые перестановки
- Никто не забыт, ничто не забыто: памяти Тлеумухана Ермуханова
- Задержан экс-председатель Правления НПП "Атамекен"
- Мажилисмены приняли пакет поправок по регулированию движения электросамокатов
- Крупные международные мероприятия под эгидой ВОЗ пройдут в Астане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  