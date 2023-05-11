Кыргызы уверяют, что нашли инвестора с лишним $1 лярд на построй нового города "Асман" на Иссык-Куле

12:28 13.05.2023 Turmush - Будущий город Асман (авторы проекты позиционируют его как eco city Asman) раскинется на территории более 4000 гектаров.



Для строительства города постановлением Кабинета министров от 8 октября 2021 года была создана государственная дирекция по строительству экологически чистого города Асман.







Кабинет министров 22 марта 2023 года принимает постановление "О передаче Государственной дирекции по строительству экологически чистого города Асман в ведение Управления делами Президента Кыргызской Республики".



Такое решение принято в целях повышения эффективности и ускорения принятия оперативных решений для реализации пилотного проекта.



12 апреля 2023 года дирекция была перерегистрирована как "Учреждение "Государственная дирекция по строительству экологически чистого города Асман" при Управлении делами Президента Кыргызской Республики". Учреждение зарегистрировано в городе Балыкчы, а руководителем стал Акматалиев Руслан Бекболотович (один из инициаторов проекта).



По данным Госдирекции по строительству города "Асман", общая территория по реализацию проекта составляет 4 тыс. 15 гектаров, из них 3 тыс. 143 гектаров прошли процедуру трансформации. Были обозначены границы, а 872 гектара будут трансформироваться в рамках второго этапа.



Кроме того, завершена топосъемка, и получен государственный акт на земельный участок. Проведена проверка на соответствие требованиям радиации, и по итогам Министерство здравоохранение выдало заключение, что уровень радиации не превышает допустимый уровень.



Госдирекция направила письма 10 крупнейшим архитектурным компаниям мира. От 6 из них пришли ответы, в том числе от японской компании "Nikken Sekkei" (японская архитектурная, планировочная и инженерная фирма со штаб-квартирой в Тиеде, Токио). Они изучили Кыргызстан и направили свои предложения.



Кроме того, поступили предложения от компаний из Гонконга, Нидерландов и ОАЭ.



К реализации проекта привлечен и Таалайбек Айдаралиев [при президенте Алмазбеке Атамбаеве занимал пост министра сельского хозяйства и мелиорации КР], который указан как представитель корейской компании, намеревающейся инвестировать в строительство города "Асман".



Он озвучил, что компания из Южной Корее планирует инвестировать порядка 1 млрд долларов и построить чистый город с применением современных технологий. Название южно-корейской компании пока не озвучивается, но Айдаралиев сообщил, что это крупный холдинг, который включает в себя 12 компаний, функционирующих по разным направлениям.



Айдаралиев проинформировал, что южно-корейский инвестор рассматривает вопрос участия в строительстве железной дороги вокруг озера Иссык-Куля.



Сообщалось, что южно-корейским инвестором готовится ТЭО проекта.



В государственной администрации Иссык-Кульского района 6 апреля 2023 года сообщали, что на месте строительства города "Асман" в Тамчынском айыльном аймаке побывали инвесторы. Проведены переговоры.



Президент Садыр Жапаров 29 апреля 2023 года осмотрел проект строительства города Асман, где в ближайшее время планируется заложить капсулу.



Как сообщала пресс-служба главы государства, в эко-городе будут применены передовые цифровые телекоммуникационные технологии.



Turmush ранее писал, что для строительства "Города будущего "Асман" выбрали земельный участок между селами Тору-Айгыр и Чырпыкты.



Как стало известно Turmush, частных собственников земли на данном участке нет, земля муниципальная. Несколько человек арендуют здесь земельные участки, есть кошары, часть земель - Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий, часть — лесное хозяйство.



Об изменении предлагаемой территории под застройку города "Асман" стало известно в середине апреля 2022 года. Тогда аким Иссык-Кульского района Калысбек Джумадылов озвучивал, что для строительства на территории Тору-Айгырского айыльного аймака был выделен земельный участок площадью 4000 гектаров. Встал вопрос о переносе места застройки — с Тору-Айгырского айыльного аймака на территорию Тамчынского айыльного аймака.



В середине мая Tazabek в дирекции по строительству "Экологически чистого города Асман" сообщали, что участок под строительство города Асман перенесли на 10-12 км ближе к аэропорту "Тамчы". Там озвучили, что земля находится между Тору-Айгырским айыл окмоту и аэропортом в Тамчы. Ранее выбранный участок находится в охранной зоне, поэтому было решено его перенести.



Проект предусматривает возведение концептуально нового города на площади 4 тыс. га. Производственная инфраструктура будет основана на высокотехнологичных разработках класса "умный город" с широким использованием альтернативных источников энергии, оптимальным потреблением ресурсов, экологически чистыми видами транспорта, а также с соблюдением принципов зеленой экономики.



Согласно изначальному варианту проекта строительства, под зону реализации проекта "Асман" подпадал 641 долевой земельный участок в селах Тору-Айгыр и Кызыл-Орук, а также 62 жилых дома в селе Кызыл-Орук.







Постановлением Кабинета министров от 8 октября 2021 года № 202 было утверждено положение "О Государственной дирекции по строительству экологически чистого города Асман".



1. Общие положения

1. Государственная дирекция по строительству экологически чистого города Асман (далее - Государственная дирекция) является органом, обеспечивающим согласованную и скоординированную работу государственных органов и органов местного самоуправления, взаимодействие с гражданским обществом, частным сектором, международными организациями по вопросам организации, проектирования и строительства экологически чистого города Асман с развитой инфраструктурой на уровне современных технологических достижений.

Государственная дирекция осуществляет координацию действий министерств, административных ведомств, органов местного самоуправления и других государственных органов, их территориальных и подведомственных подразделений в целях проектирования и строительства экологически чистого города Асман.

2. Государственная дирекция в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, законодательством Кыргызской Республики, международными договорами, вступившими в силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также настоящим Положением.

3. Государственная дирекция является юридическим лицом, имеет печать с наименованием на государственном и официальном языках, штампы и бланки установленного образца, эмблему, а также расчетные и другие счета в Центральном казначействе и банках.

Организационно-правовая форма Государственной дирекции - учреждение.

Расходы на содержание Государственной дирекции осуществляются за счет внебюджетных средств, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.

4. Фирменное наименование Государственной дирекции:

на государственном языке: "Асман экологиялык таза шаарынын курулушу боюнча мамлекеттик дирекциясы" мекемеси;

на официальном языке: учреждение "Государственная дирекция по строительству экологически чистого города Асман".

5. Государственная дирекция может создавать в установленном порядке филиалы и представительства для реализации своих целей и задач.

6. Местонахождение Государственной дирекции: город Балыкчы Иссык-Кульской области.



2. Основные задачи

7. Основными задачами Государственной дирекции являются:

- координация деятельности государственных органов и органов местного самоуправления по строительству экологически чистого города Асман;

- выполнение функций заказчика по проектированию и строительству экологически чистого города Асман;

- привлечение инвестиций и управление ресурсным обеспечением;

- мониторинг и оценка проекта.



3. Функции Государственной дирекции

8. В соответствии с возложенными задачами Государственная дирекция осуществляет следующие функции по вопросам строительства экологически чистого города Асман:

- в пределах проекта "Экологически чистый город Асман" выполняет функции заказчика по проектированию и строительству жилых, социальных, промышленных и иного назначения объектов, финансируемых за счет внебюджетных средств, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики;

- координирует разработку концепций, стратегий, программ и проектов создания новой и модернизации существующей инфраструктуры, планирования систем расселения и организует работу по их реализации;

- координирует деятельность по формированию и реализации инвестиционных программ, вносит предложения в министерства и ведомства Кыргызской Республики о внесении изменений в нормативные правовые акты в установленном порядке;

- в установленном порядке разрабатывает проекты соглашений с инвесторами, финансовыми институтами и международными организациями, связанные со строительством, проводит переговоры и обеспечивает их реализацию;

- координирует разработку межведомственных, межотраслевых, территориальных, финансово-экономических, инвестиционных и других планов;

- привлекает внешние и внутренние инвестиции, финансовые, технические и иные ресурсы, связанные со строительством;

- взаимодействует с неправительственными организациями и гражданским обществом по вопросам строительства;

- осуществляет мониторинг, оценку и контроль реализации программ и проектов.

9. Государственная дирекция осуществляет иные функции, непосредственно связанные с вопросами проектирования и строительства экологически чистого города Асман, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики в сфере строительства.



4. Права Государственной дирекции

10. Государственная дирекция в целях реализации возложенных на нее задач и функций имеет право:

- координировать деятельность министерств, административных ведомств, других государственных органов, местных государственных администраций и органов местного самоуправления по строительству экологически чистого города Асман;

- привлекать для выполнения работ по проектированию и строительству представителей государственных органов и органов местной власти, государственных предприятий и организаций, негосударственных организаций, отечественных и зарубежных экспертов;

- готовить отчеты об исполнении решений Президента Кыргызской Республики и Кабинета Министров Кыргызской Республики, касающихся вопросов проектирования и строительства экологически чистого города Асман;

- заключать договоры о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг по проектированию и строительству экологически чистого города Асман в соответствии с законодательством в сфере государственных закупок;

- привлекать для решения вопросов, связанных с проектированием и строительством, научные и иные организации, ученых и специалистов;

- образовывать рабочие комиссии по приемке в эксплуатацию объектов, завершенных строительством;

- запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов информацию и документы, необходимые для выполнения работ по проектированию и строительству;

- создавать рабочие группы и комиссии для выполнения Государственной дирекцией своих функций;

- создавать в установленном гражданским законодательством порядке филиалы и самостоятельные подразделения для выполнения экспертных, технических, производственных и иных задач, связанных с проектированием и строительством;

- организовывать работу по привлечению к проектированию и строительству внешних и внутренних финансовых, технических и иных ресурсов;

- вступать в гражданско-правовые отношения от собственного имени, выступать стороной в гражданско-правовых отношениях.



5. Организация работы Государственной дирекции

11. Государственную дирекцию возглавляет генеральный директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики.

12. Генеральный директор имеет первого заместителя и заместителей, в соответствии со структурой Государственной дирекции.

Заместители генерального директора назначаются на должность и освобождаются от должности генеральным директором, подчиняются непосредственно генеральному директору и организуют деятельность Государственной дирекции в пределах возложенных на них обязанностей.

В отсутствие генерального директора его обязанности исполняет первый заместитель генерального директора.

13. Генеральный директор:

- осуществляет общее руководство деятельностью Государственной дирекции и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Государственную дирекцию задач и функций;

- утверждает структуру, штатное расписание и смету расходов на содержание Государственной дирекции;

- вносит предложения в уполномоченный государственный орган в сфере архитектурно-строительной деятельности по представлению интересов Кыргызской Республики в отношениях с другими государствами, международными организациями;

- распределяет обязанности между заместителями и поручает им исполнение части своих полномочий, устанавливает полномочия других должностных лиц по решению ими оперативных, кадровых, финансовых, производственно-хозяйственных и иных вопросов, относящихся к компетенции Государственной дирекции;

- назначает на должности, перемещает и освобождает от должности работников Государственной дирекции, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания, в соответствии с трудовым законодательством Кыргызской Республики;

- распоряжается в установленном порядке финансовыми средствами в пределах сметы расходов Государственной дирекции;

- издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, обязательные для исполнения;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.



6. Реорганизация и ликвидация Государственной дирекции

14. Реорганизация и ликвидация Государственной дирекции осуществляются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере регистрации юридических лиц.

15. Документы, возникшие в процессе деятельности Государственной дирекции, используются и хранятся в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики". Источник - turmush.kg

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