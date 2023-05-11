Шавкат Мирзиеев идет на выборы кандидатом от сразу двух партий - УзЛиДеП и "Миллий Тикланиш"

13:49 13.05.2023

УзЛиДеП выдвигает кандидатом в президенты Шавката Мирзиеева

Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) выдвигает кандидатом в президенты Узбекистана Шавката Мирзиеева - действующего главу государства.



Политический совет Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) 12 мая одобрил кандидатуру Шавката Миромоновича Мирзиеева для рассмотрения на предстоящем съезде по выдвижению кандидата для участия в досрочных выборах главы государства 9 июля. Об этом сообщила пресс-служба партии.



На заседании говорилось, что за последние несколько лет под руководством действующего президента, который в 2016 и 2021 годах также выдвигался от УзЛиДеП, достигнуты успехи в разных сферах.



"Будущее страны, требования стремительного времени возлагают на УзЛиДеП ответственность выставления в качестве кандидата на предстоящих выборах личность, способную обеспечить твердое и последовательное продвижение по пути текущих реформ, продолжить реализацию на новом уровне такой сложной задачи, как реформирование общества", - отмечается в заявлении партии.



К настоящему времени имена кандидатов в президенты назвали все партии, кроме "Миллий тикланиш".



Экологическая партия выдвигает своего лидера Абдушукура Хамзаева, Народно-демократическая партия - Улугбека Иноятова, Социал-демократическая партия "Адолат" - Робахон Махмудову.



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Партия "Миллий Тикланиш" поддержит кандидата в президенты Шавката Мирзиеева

Партия "Миллий тикланиш" решила поддержать кандидатуру действующего президента Шавката Мирзиеева на досрочных выборах главы государства совместно с УзЛиДеП.



Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" на пленуме 13 мая решила не выдвигать своего кандидата в президента и объявила о поддержке кандидата от партии УзЛиДеП - действующего главу государства Шавката Мирзиеева.



Как пишет УзА, участники пленума пришли к выводу, что необходимо поддержать кандидата в президенты Шавката Мирзиеева, "доказавшего свою преданность и патриотизм народу и родине", и Либерально-демократическую партию Узбекистана.



Блогер Нурбек Алимов опубликовал текст выступления лидера "Миллий тикланиш" Алишера Кадирова, который выступал в качестве кандидата в президенты на выборах главы государства в ноябре 2021 года.



"143 из 237 целей, поставленных партией в рамках программы на прошедших парламентских и президентских выборах, были реализованы в результате действий действующего президента Шавката Мирзиеева. Посоветовавшись со всем активистами нашей партии, хочу предложить поддержать кандидата действующего президента Шавката Миромоновича Мирзиеева на досрочных выборах президента совместно с УзЛиДеП", - заявил депутат.



По его словам, "нынешние сложные времена требуют от нас объединения". "Нам необходимо крепко сплотиться вокруг действующего президента и найти наиболее эффективный способ обеспечить могущество нашей родины и благополучие нашего народа", - сказал Алишер Кадиров.



Напомним, 12 мая политический совет Либерально-демократической партии Узбекистана ("УзЛиДеП") на съезде одобрила Шавката Миромоновича Мирзиеева в качестве кандидата в президенты на досрочных выборах, запланированных на 9 июля.



Таким образом, имена кандидатов в президенты назвали все партии. Экологическая партия выдвигает своего лидера Абдушукура Хамзаева, Народно-демократическая партия - Улугбека Иноятова, Социал-демократическая партия "Адолат" - Робахон Махмудову.