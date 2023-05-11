Казахстанец Санжар Ташкенбай стал чемпионом мира-2023 по боксу (до 48 кг)

16:39 13.05.2023

На ринге Ташкента завершился первый финальный поединок мирового первенства-2023 по боксу, в котором за "золото" сражался казахстанец Санжар Ташкенбай и выиграл этот бой. Тем самым стал чемпионом мира 2023 года по боксу, сообщает Zakon.kz.



