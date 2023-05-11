Hurriyet: грязные методы не помогут оппозиции победить на выборах в Турции

16:40 13.05.2023 Hürriyet

Турция



На кого указывают опросы

Hürriyet: грязные методы не помогут оппозиции победить на выборах в Турции



Через опросы общественного мнения, шантаж и "кассетные перевороты", поддерживаемые террористами, турецкая оппозиция пытается повлиять на выборы в свою пользу, пишет Hürriyet. Такие "грязные методы" не сработают, уверен автор статьи. Народная поддержка Эрдогана по-прежнему высока.



Опросы, предвещавшие Кемалю Кылычдароглу (Kemal Kılıçdaroğlu, оппозиционный кандидат в президенты на выборах 14 мая в Турции - прим.ИноСМИ.) победу с 60%, по мере приближения единого дня голосования уменьшили этот процент до 50.



Но оппозиция не сдается. И до последнего дня будет публиковать исследования, сулящие выигрыш Кылычдароглу. Потому что посредством опросов проводятся операции по формированию общественного мнения.



Передо мной целых семь разных опросов. Согласно результатам, полученным надежными исследовательскими компаниями, за которыми я регулярно слежу, поддержка Кылычдароглу не превышает 47%. Однако устранение Мухаррема Индже (Muharrem İnce, председатель партии "Отчизна", объявивший о снятии своей кандидатуры с президентских выборов 14 мая в Турции - прим.ИноСМИ.) в результате "кассетного переворота" не пойдет на пользу Кылычдароглу. И наоборот, замарает его борьбу.



Как показывают заслуживающие доверия опросы, рейтинг Реджепа Тайипа Эрдогана превысил 50%. Выборы пройдут в один тур, и Эрдоган одержит победу, набрав чуть более 50% голосов. Ведь последнее словно будет за народом, а не опросами.



Президентские выборы хотят конструировать с помощью записей FETÖ



Мухаррем Индже подвергся тяжелейшему политическому линчеванию. И был вынужден снять свою кандидатуру после отвратительного шантажа и смонтированных кассетных записей, собранных Террористической организацией фетхуллахистов (FETÖ) с порносайтов.



С помощью такого же кассетного шантажа и смонтированных записей FETÖ добилась отставки Дениза Байкала (Deniz Baykal, бывший председатель Республиканской народной партии Турции, ныне возглавляемой Кылычдароглу - прим.ИноСМИ.) и реконструировала Республиканскую народную партию (РНП).



10 мая, а именно в тот же день, когда устранили Байкала в 2010 году, на этот раз взяли на прицел Мухаррема Индже.



Дата та же. Центр - тоже. Вновь связь с FETÖ.



Мухаррем Индже заявил, что он, с одной стороны, борется против Рабочей партии Курдистана, с другой - против FETÖ. Справедливо. Но если бы он не сдался перед лицом этих угроз и шантажа, стал бы героем. Стал бы величественнее. А сняв свою кандидатуру, он дал бонус своим противникам.



В политике особым значением обладают выбор времени и позиция. Если бы Мухаррем Индже ушел сразу, для того чтобы РНП, выходцем из которой он является, выиграла выборы, он был бы политиком, отказавшимся от своих притязаний. Но уйдя перед лицом кассетного шантажа и жесткого политического линчевания, он встал на колени.



Цель - президентские выборы



Здесь важно не решение Мухаррема Индже снять свою кандидатуру, а то, что президентские выборы подлежат реконструкции со стороны террористической организации FETÖ с помощью шантажа и смонтированных кассетных записей.



РНП - FETÖ рука об руку



Однако распространили эти материалы не только члены FETÖ, но и один из центров силы РНП. В операции против Индже РНП - FETÖ работали рука об руку. В организованной операции по линчеванию в отношении Мухаррема Индже, которая продолжается уже 40 дней, участвовало и руководство РНП. Мухаррем Индже лучше всех знает, что обвинение "член РНП, который отправился в президентский дворец", начиная от машины его супруги и заканчивая обвинениями в получении денег от президентской администрации и фальшивыми банковскими квитанциями, является делом рук структуры внутри РНП, сотрудничающей с FETÖ.



Сначала Акшенер, затем Индже



Мерал Акшенер (Meral Akşener, лидер Хорошей партии Турции, участница оппозиционной коалиции - прим.ИноСМИ.) заявила: "За три дня я подверглась линчеванию и таким оскорблениям, каких не слышала за всю свою политическую жизнь". Однако, вместо того чтобы бороться за чувство собственного достоинства, Мерал Акшенер покорно пошла и села за оппозиционный стол. Иными словами, смирилась с этим политическим линчеванием. Мухаррем Индже тоже встал на колени.



Был предателем, стал героем



До 11 мая, 14.00, Мухаррем Индже считался предателем, коим его объявили члены РНП. А после того как снял свою кандидатуру в 14.00 11 мая, тот же Мухаррем Индже стал героем.



Дизайн президентских выборов с помощью кассеты



FETÖ с помощью кассетного заговора устранила Дениза Байкала. Цель этой ликвидации состояла в том, кто будет приведен на его место. Иными словами, кто придет было важнее, чем кто уйдет. Те, кто снял Байкала с поста председателя РНП в результате кассетного переворота, привели Кемаля Кылычдароглу. А те, кто заставил Мухаррема Индже сняться с президентских выборов в результате такого же переворота, на этот раз аналогичными методами стараются сделать того же Кылычдароглу президентом.



В итоге РНП подчинилась кассетным шантажам-монтажам. Однако пост президента нашей страны не должен переходить из рук в руки столь грязными методами. Турция не должна поддаваться кассетному шантажу.



Сначала во главе РНП, а затем во главе государства



Тот факт, что Мухаррем Индже был вынужден уйти из-за грязных методов FETÖ, бросил тень на эти выборы с точки зрения Кылычдароглу. На повестке дня встал следующий вопрос: оппозиционный кандидат, севший в кресло председателя РНП в результате шантажа с записями FETÖ, желает и пост президента занять в результате грязных заговоров этой террористической организации? Президент Эрдоган начал задавать этот вопрос на площадях. Учитывая судьбу Байкала и Мухаррема Индже, этот вопрос нельзя назвать несправедливым.



Задействованы грязные методы



На этих выборах задействованы мафиозные лидеры. На этих выборах задействованы террористические бароны в иракском Кандиле. Вмешались британские и американские средства массовой информации, начиная от The Economist и заканчивая The Washington Post. Наконец, во имя грязной политики на рынок был выпущен гнусный шантаж. Во имя свержения Эрдогана на поле были выведены всевозможные грязные темные записи, заговоры, планы. Таким образом, 14 мая пройдут не просто выборы, по итогам которых будут рассчитываться цены на картофель и лук.



Что это за выборы?



Эти выборы превратились в борьбу между теми, кто желает конструировать президентскую администрацию с помощью кассетного шантажа, и теми, кто сопротивляется им. Эти выборы превратились в борьбу между кассетным заговором FETÖ и демократической политикой.



Они в то же время стали выбором между FETÖ и Эрдоганом. Эти выборы превратились в предпочтение между Кандилем и Эрдоганом.



Что Эрдоган будет делать в день выборов



Президент Эрдоган проводит колоссальный предвыборный марафон. Так что же Эрдоган обычно делает, когда предвыборная кампания заканчивается и наступает время голосовать? Об этом я спросил у его близкого окружения. И в своей последней статье перед выборами хочу поделиться услышанным.



Эрдоган в день выборов, как правило, совершает утреннюю молитву в мечети султана Эйюпа в Стамбуле. После молитвы посещает гробницу султана Эйюпа и молится. Затем отправляется на могилы своих родителей. Также были случаи, когда он посещал могилу покойного Неджметтина Эрбакана (Necmettin Erbakan, бывший премьер-министр Турции, который считается политическим наставником Реджепа Эрдогана - прим.ИноСМИ.) и молился. На этот раз можно ожидать, что Эрдоган посетит Айя-Софию. Во время прошлых выборов Айя-София была закрыта, а Эрдоган открыл ее.



Далее Эрдоган голосует вместе с супругой, после чего в течение некоторого времени следит за процессом голосования в Стамбуле. Затем, когда результаты выборов становятся известны, он приезжает в Анкару, чтобы произнести балконную речь.



Кому Эрдоган звонит в день выборов



Все эти мероприятия входят в официальную программу. Но есть еще одна грань, связанная с духовным миром Эрдогана. Я не имею в виду утреннюю молитву в мечети султана Эйюпа и возможный визит в Айя-Софию. Эрдоган в день выборов звонит некоторым духовным лидерам и представителям администрации Партии справедливости и развития Турции. В частности, главе комитета по делам выборов, председателю оргкомитета, заместителям председателя партии. И что же говорит, когда звонит? Говорит: "По случаю выборов я посетил столько-то наших провинций. Провел столько-то митингов. Участвовал в стольких-то эфирах, встретился со столькими-то людьми. Я ничего не упустил? Я сделал все возможное. Аллах - свидетель. Вы - тоже. Остальное зависит от усмотрения Аллаха и решения нашего народа".



Духовный мир



Эрдоган старается выполнить свой долг наилучшим образом. Однако в конечном счете полагается на усмотрение Аллаха и нашего народа. Великая вера, великое послушание...



Автор: Абдулкадир Сельви (Abdulkadir Selvi) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683985200





Новости Казахстана

- Сенаторы одобрили Закон по защите авторских прав на пространстве СНГ

- Начала работу Общественная палата при Мажилисе VIII созыва

- Увеличение местного содержания, внедрение новых технологий и продвижение экспорта: Алихан Смаилов обозначил приоритеты развития машиностроения РК

- Президент поступил по-мужски

- Сенаторы заслушали отчет госорганов о ходе исполнения поручений Президента страны по кредитованию экономики

- Кадровые перестановки

- Никто не забыт, ничто не забыто: памяти Тлеумухана Ермуханова

- Задержан экс-председатель Правления НПП "Атамекен"

- Мажилисмены приняли пакет поправок по регулированию движения электросамокатов

- Крупные международные мероприятия под эгидой ВОЗ пройдут в Астане

