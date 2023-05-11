"Нет денег на трусы": накануне выборов турки озлобились на Эрдогана, - МК

17:05 13.05.2023 Волонтер рассказала о катастрофической ситуации в пострадавших от землетрясения регионах Турции



14 мая в Турции пройдут выборы президента. Во время предвыборной кампании кандидаты на пост главы государства устраивали митинги, ездили по регионам. Посетили пострадавшие от землетрясения города. Возложили венки на могилы погибших. И уехали. Вряд ли кто-то из них услышал жалобы местных про нехватку продуктов, медикаментов и одежды. Никто не поинтересовался, каково это - три месяца жить в брезентовой палатке. Не до обездоленных сейчас.



Волонтер рассказала о катастрофической ситуации в пострадавших от землетрясения регионах Турции

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЯНЫ ВЛАСОВОЙ

Мы узнали, как пройдут выборы в пострадавших регионах и кому отдадут свои голоса избиратели в тех городах.



С Яной Власовой мы познакомились во время землетрясения в Турции. Она в качестве медика ездила в пострадавшие регионы. Недавно она снова посетила города, где до сих пор люди живут на улицах, а под завалами остаются тела погибших.



- Землетрясение затронуло больше десяти городов. Каждый раз, когда направлюсь туда с гуманитарной помощью, думаю, что наконец-то приеду и увижу, что людям помогли. И тогда я успокоюсь. Но ничего подобного не происходит, - говорит Яна. - О пострадавших регионах никто не вспоминает. Тем более сами турки.



Помощь оказывают россияне, украинцы, казахи, киргизы - все бывшее СНГ. Последний раз мы ездили туда в священный месяц Рамадан. В это время у мусульман принято делать больше добрых дел. Я надеялась на их помощь. Обратилась к обеспеченным людям, показала видео, как страдает народ. Ни один турок не дал ни куруша. Все твердили: государство делает для них все, что считает нужным.



- Что там происходит сейчас?



- После землетрясения прошло три с лишним месяца. Завалы расчищают только на окраинах городов. Там же ведется стройка. К сложившимся домам в центральной части никто не подходит. Сколько тел под руинами – неизвестно. Неужели погибшие не достойны нормального погребения?



Тем, кому удалось спастись, по-прежнему живут в палатках. После землетрясения народ пережил еще шторм, град, ливни, наводнение. И снова были погибшие.



На днях узнала, что несколько дней назад начали расформировывать палаточные лагеря. Построили один контейнерный лагерь. Мне прислали видео оттуда. Я заметила, что около контейнеров стояли крутые иномарки. Выходит, контейнеры получили те, у кого были хоть какие-то деньги.



О собственном жилье люди могут только мечтать. Бесплатно им ничего не дадут. Государство предоставит пострадавшим беспроцентный кредит для покупки недвижимости.



Накануне предвыборной гонки Эрдоган сделал официальное заявление, так называемый жест доброй воли: кто рассчитается сразу за жилье, получит скидку 25 процентов. Вы о чем? У людей трусов нет! Откуда они возьмут деньги на квартиру? Единственная возможность заработать, которую им предоставили – это швейные цеха в шатрах, уборка территории и чистка туалетов. Но вряд ли они с этой зарплатой накопят на квартиру.



По словам собеседницы, настроение людей изменилось. "Оскотинились, озверели", - характеризует Яна пострадавших.



- Последний раз мы повезли гуманитарную помощь по запросам конкретных семей и тем, кто живет в палаточном лагере. Остановились для разгрузки на безлюдной улице. Вдруг откуда-то стали вылезать люди. Картина, как в фильмах про зомби.



"Вы что-то раздаете?" - подошли к нам. Мы объяснили, что только разгружаемся. Я протянула собравшимся салфетки, немного продуктов, воды. Так они у меня товар из рук вырывали. Одна женщина заметила мешки: "А там у вас что?". Я объяснила, что это по запросу. Она разрыдалась: "У нас тоже ничего нет".



Еще запомнился момент, когда мы раздавали конфеты детям, которые играли на улице. В какой-то момент обернулись, а за конфетами уже очередь выстроилась.



В палаточном лагере я видела мужчину, которому чуть за сорок. У него текли слезы: "Спасибо, что приехали, хоть что-то привезли". Я ему оставила свой номер телефона. Попросила составить списки нуждающихся. Указать, кому что нужно, чтобы в другой раз привезти помощь. Вечером мне написали больше пятидесяти семей. И все умоляли: "Помогите, про нас забыли".



Криминогенная обстановка в тех регионах тоже накаляется.



- В Адыямане творится беспредел. Люди стали агрессивными. Недавно было найдено тело девушки. Нашли тело мужчины. Обнаружили нелегальное оружие, - перечисляет Яна. - Люди вынуждены ставить палатки рядом со своими домами, которые уцелели, но жить там опасно. Боятся мародерства. Мы видели, как в безлюдном районе мародеры лазили по домам, разбирали несущие металлические конструкции, грузили в машины. Выносили все, вплоть до оконных рам.



Палаточные лагеря охраняют солдаты. Потому что люди находятся на грани, случаются драки. В одном лагере живут 2500 человек, это турки, курды и сирийцы.



Громкая история случилась в округе Адыяман. Учитель потерял в землетрясении жену и двух детей, выжила только его 12-летняя дочь. Мужчина был не в себе, ему оказывали психологическую помощь. Не помогло. В итоге, он выстрелил в свою дочь и пытался убить себя. Девочка выжила, сейчас в реанимации.



Сейчас в Адыяман вернулись люди, которые уехали из разрушенного города в первые дни. Тогда их поселили в отелях на побережье. Но с началом туристического сезона их выгнали оттуда.



Я была в полном раздрае от увиденного.



Сразу после трагедии пострадавшие выглядели удрученно, грустно, но у них была надежда. Сейчас надежды нет, они озлобились.



Из положительного: в палаточных лагерях людей кормят. Приезжает машина с походной кухней. За едой люди приходят со своими плошкам. В шатрах открыли социальные маркеты. Продают самое необходимое: крупы, масла, хлеб, макароны…



ЯНА ВЛАСОВА

"Тратили бешеные деньги на агитацию вместо того, чтобы помочь людям"



Пока пострадавшие ждали помощи, по всей Турции шла предвыборная гонка.



- По городам Турции ездили агитационные машины с изображением кандидатов, раздавали листовки с лозунгами, печатались книжки, кругом песни-пляски. Выставили палатки с угощением и чаем. Уже глаз дергается от этого, - рассказывает Яна. - Я на все смотрела и думала: почему кандидаты не едут в пострадавшие районы, не помогают людям? Сделали бы себе лучшую рекламу. Но они предпочли тратить бешеные деньги на агитацию.



Опрос показал победу Кылычдароглу уже в первом туре в Турции



- До тех регионов кто-то из кандидатов в президенты доехал?



- Доехали. Провели там митинги, возложили цветочки на кладбище погибших. И все.



Кандидаты в президенты могли бы заработать себе очков, если бы помогли людям с медикаментами, жильем, лечением. Я познакомилась с мальчиком Юсуфом, который пролежал под завалами 72 часа. Его родители погибли. Юсуф перенес шесть операций. Ему ампутировали ногу. Пока волонтеры собирают ему на протез, он с братом живет в палатке.



Недавно Эрдоган заявил, что в Турции нашли месторождение нефти. Президент сделал подарок к выборам местному населению, объявил, что с конца апреля по 30 мая счет за газ приходить не будет. А у меня в голове вертится: лучше сделай подарок людям, которые потеряли все.



- Как пройдет голосование в тех регионах?



- Не всем избирателям предоставлена возможность проголосовать. Я знакома с молодым человеком из Хатая, который после землетрясения переехал в Кемер. Недавно ему помогли устроиться на работу в кафе. Он планировал голосовать на курорте по открепительному талону. Ему отказали. Отправили по месту прописки в Хатай. Но он только начал работать, у него нет денег на дорогу. И с работы его не отпустят. Представляешь, сколько голосов висят в воздухе?



Еще непонятная ситуация с погибшими. По официальным данным, погибшими числятся чуть больше 60 тысяч человек. Но, скорее всего, их больше, завалы ведь не разбирали. А землетрясение затронуло города-миллионники. Не удивлюсь, если 14 мая "мертвые восстанут из-под земли".



Что касается места голосования… Например, в Адыямане выборы, скорее всего, пройдут в муниципальном здании. Оно в трещинах, но им активно пользуются. Возможно, организуют еще мобильные пункты, урны для голосования привезут в лагерях. Еще проблема в том, что многие люди не восстановили документы, которые оставили в разрушенных домах. И каким образом им голосовать?



"Куда ушли собранные миллиарды?"



Следующий день после выборов в Турции официально объявили выходным. Яна объясняет: "Ходят слухи, если обстановка в стране будет тревожной, выходные могут продлить на три дня".



- Сейчас идет ожесточенная борьба за пост президента. Я по второй профессии свадебный организатор, работаю с россиянами. Так мои клиенты из России взяли паузу, не едут сюда. Все пишут: подождем окончания выборов.



Туристы тоже не спешат в Турцию. Обычно в Кемере сезон начинается с марта. Но на курорте до сих пор полтора землекопа, никого нет. Хотя раньше майские праздники били рекорды по количеству отдыхающих. Туристическая отрасль страдает. Все ждут окончания выборов и начала сезона, как манну небесную.



- Как настроены турки?



- Все надеются отделаться первым туром.



Я читаю турецкие чаты. Многие против Эрдогана. В стране невероятная инфляция, цены растут, аренда заоблачная, народ в больших городах воет, что уж говорить про районы, где произошла катастрофа.



- Тем не менее, Эрдоган собирал миллионные митинги. Кто на них ходил?



- У Эрдогана есть сторонники, поклонники. Часть людей боятся перемен, считают, что Эрдоган – это стабильность. В Стамбуле тоже много кто поддерживает нынешнего президента.



Но люди не видели, что творится там, где прошло землетрясение. В новостях практически не показывают обстановку в тех районах. Иногда промелькнет сюжет про открытие контейнерного лагеря, стройку, а внутреннюю, настоящую жизнь никто не афиширует. Недавно мы просили блогеров об информационной поддержке. Нам отказали: ну о чем вы, это уже не актуально.



Неизвестно, куда ушли все собранные после землетрясения миллиарды. Никаких отчетов мы не видели.



- Может случиться, что после выборов про пострадавших во время землетрясение совсем забудут?



- О них уже забыли. Мы столкнулись с ситуацией, когда государство отказалась предоставить пострадавшей женщине из Адыямана гуманитарную помощь только потому, что у нее не было гражданства, а лишь ВНЖ. Причем она замужем за турком, у них трое детей. Хорошо хоть контейнер для проживания им удалось выбить.



Мы привезли им помощь. Когда раздавали, тут же набежал народ с претензией: почему только ей помогаете, а мы что, не люди? Я жестко ответила: а почему вы не спрашиваете об этом свое государство? Честно говоря, я долго не понимала, почему люди не кричат о своих бедах, не выходят на митинги. А потом дошло: у них нет сил, они не готовы на сопротивление. Устали от бытовухи. Для них основная задача – наладить быт и выжить.



- Вы пойдете на выборы?



- Обязательно. Хотя некоторые не хотят голосовать, считают, что нет смысла, все равно Эрдоган победит. У меня тоже такое предчувствие. Скорее всего, туристические города проголосуют за действующего главу государства, чтобы не ушел туризм. К тому же люди боятся, что отношения с Россией испортятся, если к власти придет кандидат от оппозиции.



- В последнее время Эрдоган раздал много обещаний, которые вроде как пойдут на пользу народу.



- Я еще не видела ни одного политика, который после выборов на 100 процентов выполнил обещания. Во время предвыборной гонки можно пообещать осуществить полеты на Луну, а потом заявить, что была нелетная погода. После выборов поеду в разрушенный Адыяман и посмотрю, будут ли там рады итогам выборов.



Ирина Боброва Источник - МК

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