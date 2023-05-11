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|Три боксера Узбекистана - Муйдинходжаев, Дусматов и Жалолов, стали чемпионами мира (видео)
19:09 13.05.2023
Трое представителей сборной Узбекистана стали чемпионами мира по боксу, одержав победы в первых финальных боях. Муйдинходжаев победил оппонента по баллам, Дусматов отправил французского спортсмена в нокаут, а соперник Жалолова отказался продолжить бой. Турнир также посетил президент Шавкат Мирзиеев.
12 и 13 мая прошли полуфинальные и первые финальные бои чемпионата мира по боксу в Ташкенте. За право выхода в финал боролись девять представителей сборной Узбекистана, семеро из них прошли в финал, а трое проигравших получили бронзовые медали.
Полуфинал
В первом поединке узбекистанец Ойбек Жураев (-54 кг) одержал победу над россиянином Дмитрием Двали со счетом 5:2 и вышел в финал.
Асадхужа Муйдинходжаев (-67 кг) уверенно победил Мишельта Батумура из Монголии (5:0) и также стал финалистом.
Хасанбой Дусматов (-51 кг) превзошел Мартина Молину из Испании (5:0) и впервые с 2017 года вышел в финал чемпионата мира.
Абдумалик Халоков (-57 кг) в первом же раунде одержал досрочную победу над Мунарбеком Сейитбек уулу из Кыргызстана.
Руслан Абдуллаев (-63,5 кг) смог одолеть Ованеса Бачкова из Армении (5:0) и выйти в финал.
Саиджамшид Жафаров (-71 кг) превзошел Вандерсона де Оливейру из Бразилии со счетом 4:1.
Баходир Жалолов (+92 кг) должен был выйти на ринг против Гадфа Дрисси из Испании, однако соперник не появился в полуфинале и узбекистанец автоматически квалифицировался в финальный этап турнира.
Лазизбек Мулложонов (-92 кг) уступил Муслиму Гаджимагомедову из России (1:4), а Аълохон Абдуллаев (-75 кг) проиграл Вандерлею Перейре из Бразилии (1:4). Оба узбекистанца завоевали бронзовые медали.
Финал
В рамках первых финальных боев 13 мая выступили трое представителей Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиеев прибыл в спортивный комплекс "Humo Arena", чтобы посмотреть финальные поединки.
асадхужа муйдинходжаев, баходир жалолов, бокс, хасанбой дусматов, чемпионат мира по боксу
Первым выступил Асадхужа Муйдинходжаев (-67 кг), который одержал победу над казахстанским спортсменом Дулатом Бекбауовым (5:0) и стал чемпионом мира.
асадхужа муйдинходжаев, баходир жалолов, бокс, хасанбой дусматов, чемпионат мира по боксу
Хасанбой Дусматов и Шавкат Мирзиеев на церемонии награждения. Фото: Пресс-служба президента.
Вторую золотую медаль принес Хасанбой Дусматов (-51 кг), который после поражения в финале чемпионата мира в Гамбурге в 2017 году смог завоевать долгожданный титул. За одну минуту до конца первого раунда Дусматов встретил двумя ударами Билаля Беннама из Франции, после чего соперник упал на настил ринга. Француз резко встал, но не мог сохранить равновесие, из-за чего рефери решила остановить бой.
Баходир Жалолов (+92 кг) в конце первого раунда отправил в нокдаун Фернандо Алехандро Арзола Лопесом из Кубы, но он смог встать и через 4 секунда прозвучал гонг. Во время перерыва кубинская сторона заявила, что Лопес не продолжит поединок. Победа была присуждена Жалолову, который завоевал свою вторую золотую медаль чемпионата мира (первую он получил на ЧМ 2019 году в Екатеринбурге).
Расписание на 14 мая:
-54 кг: Ойбек Жураев (Узбекистан) - Махмуд Сабырхан (Казахстан);
-57 кг: Абдумалик Халоков (Узбекистан) - Орта Родригес Дель Рей Сайдель (Куба);
-63,5 кг: Руслан Абдуллаев (Узбекистан) - Чинзориг Баатарсухийн (Монголия);
-71 кг: Саиджамшид Жафаров (Узбекистан) - Асланбек Шымбергенов (Казахстан);
-80 кг: Токтарбек Танаткан (Китай) - Нурбек Оралбай (Казахстан);
-86 кг: Лорен Альфонсо Домингес (Куба) - Шарапутдин Атаев (Россия);
-92 кг: Муслим Гаджимагомедов (Россия) - Азиз Аббес Мухийдин (Италия.