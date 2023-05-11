Три боксера Узбекистана - Муйдинходжаев, Дусматов и Жалолов, стали чемпионами мира (видео)

19:09 13.05.2023

Трое представителей сборной Узбекистана стали чемпионами мира по боксу, одержав победы в первых финальных боях. Муйдинходжаев победил оппонента по баллам, Дусматов отправил французского спортсмена в нокаут, а соперник Жалолова отказался продолжить бой. Турнир также посетил президент Шавкат Мирзиеев.



