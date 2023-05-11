Никита Михалков призвал к закрытию "Ельцин-центра" в Екатеринбурге

22:18 13.05.2023

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков в рамках Петербургского юридического форума призвал к закрытию "Ельцин-центра".



В частности режиссер отметил, что маленькие дети, посещающие "Ельцин-центр", сталкиваются с ужасающим историческим мультипликационным фильмом об истории России, где показана только грязь, предательство, ужас и рабство, передает РИА "Новости".



При этом Михалков подчеркнул, что не против существования в России музея первого президента Бориса Ельцина.