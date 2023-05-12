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Козыри Эрдогана бьют "московской картой", - Михаил Макаров
00:00 14.05.2023

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За считаные дни до выборов главный соперник нынешнего президента Турции на русском языке потребовал "держать руки подальше" от его страны.

Решение Мухаррема Индже выбыть из гонки пойдет на пользу кандидату от оппозиции Кемалю Кылычдароглу.
© Фото с сайта www.kremlin.ruРешение Мухаррема Индже выбыть из гонки пойдет на пользу кандидату от оппозиции Кемалю Кылычдароглу.
У президентских выборов в Турции выдался неожиданно бурный финал. За четыре дня до дня голосования, который назначен на 18 мая, из гонки выбыл один из трех соперников нынешнего главы государства Реджепа Эрдогана. Лидер Партии отечества Мухаррем Индже заявил в четверг о снятии своей кандидатуры, назвав причиной этого решения неадекватное и излишнее давление на него в форме различных провокаций, обвинений и дезинформации.

На прошлых выборах в 2018 году Индже был главным противником Эрдогана - в итоге нынешний президент победил его в первом туре, набрав 52,6% голосов.

Сокращение числа кандидатов "может изменить последние дни предвыборной кампании, которая считается самым большим испытанием для Эрдогана за два десятилетия его правления", пишет агентство Reuters, отмечая, что основной фондовый индекс Турции подскочил на 6% после того, как Индже сделал "шокирующее заявление" перед штаб-квартирой своей партии в Анкаре.

Уход Индже пойдет на пользу главному кандидату от оппозиции Кемалю Кылычдароглу, который в опросах в настоящее время идет ноздря в ноздрю Эрдоганом, и это может даже позволить Кылычдароглу "претендовать на полную победу в первом туре", полагает издание Politico.

В президентских выборах в это воскресенье смогут принять участие 64 млн граждан Турции. Для победы кандидату в президенты надо набрать более 50% голосов. Если этого не произойдет, второй тур состоится 28 мая. В бюллетене осталось три кандидата: действующий президент Реджеп Эрдоган, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и выдвиженец от Альянса ATA Синан Оган, который уже заверил, что "продолжит борьбу до конца".

Эрдоган при этом заявил, что опечален решением Индже покинуть президентскую гонку. Со своей стороны Кылычдароглу пригласил Индже присоединиться к оппозиции. По результатам опроса социологической компании "Метропол", по меньшей мере 49% сторонников Индже проголосуют за Кылычдароглу, и лишь 22% будут готовы отдать голоса действующему президенту Эрдогану.

Вместе с тем предвыборные опросы стали причиной для политического скандала в Турции. Исследование компании "Конда", согласно которому Кылычдароглу как будто закрыл разрыв в голосах с Эрдоганом, вызвало резкую критику со стороны проправительственных СМИ. Считающаяся одним из рупоров официальной Анкары газета Sabah полагает, что авторы исследования подтасовали данные.

Опрос "Конда" был проведен 6–7 мая в 35 из 81 провинции страны путем личных бесед с 3,4 тыс. граждан. В соответствии с ним Эрдоган набирает 43,7%, Кылычдароглу - 49,3%, вышедший из борьбы Индже - 2,2%, а Синан Оган - 4,8%. В то же время опубликованный в среду опрос компании ADA, проведенный с 20 апреля по 9 мая во всех провинциях республики среди 65 тыс. граждан, отдает победу Эрдогану в первом туре - 50,6%. Кылычдароглу набирает 44,8%, Индже - 1,7%, а Оган - на 2,9%.

Шансы Эрдогана на переизбрание осложняются падением уровня жизни в Турции, вызванным резким падением курса национальной валюты, стремительной инфляцией, а также разрушительным землетрясением в феврале, в результате которого погибли более пятидесяти тысяч человек.

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При этом Кемаль Кылычдароглу в четверг вечером разместил в соцсети пост на русском языке, в котором призвал Москву не вмешиваться в предстоящие в Турции президентские и парламентские выборы.

"Дорогие русские друзья, […] если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу", - говорится в сообщении Кылычдароглу. При этом он утверждает, что Россия якобы стоит за некими "монтажами, заговорами и записями", которые были ранее разоблачены в Турции. Он не привел никаких доказательств и объяснений того, что имеет в виду.

Источник в политических кругах Турции в беседе с корреспондентом ТАСС не исключил, что аккаунт Кылычдароглу мог быть взломан. Также, по словам источника, возможна связь между публикацией поста лидера турецкой оппозиции, заявлением Индже об отказе от участия в президентской гонке и появлением провокационных видео с участием Индже.

Стоит отметить, что хотя ранее Кылычдароглу заявлял, что, став президентом, он развернет внешнюю политику Турции на 180 градусов в сторону "демократических правил Европейского Союза", он также уточнял, что "хотел бы иметь хорошие отношения с Россией".

Что касается планов Эрдогана, то он заявил, что после выборов намерен вновь актуализировать вопрос о принятии новой конституции страны, "разработанной по воле народа".

Михаил Макаров
12 мая 23

Источник - rosbalt.ru
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