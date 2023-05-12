"Для победы в этой войне России нужна государственная стратегия, которой не было и нет", - Игорь Стрелков

00:05 14.05.2023

Стрелков назвал "главную ошибку СВО"



Владимир Гладков



Российскому руководству пора публично озвучить четкие цели и задачи Специальной военной операции, чтобы народ России понимал, за что воевать.



Об этом на пресс-конференции "Клуба рассерженных патриотов" заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Если смотреть в корень проблемы, неудача [СВО] заключается в неправильной расстановке приоритетов. На государственном уровне, не на уровне Министерства обороны.



Война – это продолжение политики. Государственная политика РФ по отношению к так называемой Украине после госпереворота 2014 года, как была изначально неверна, таковой она остается и сейчас.



Эта политика основана на том, что Россия по-прежнему признает результаты госпереворота 2014 года, и не ставит под сомнение легитимность украинских властей.



Даже попытка годичной давности поменять власть на Украине лихим кавалерийским наскоком, исходила из сохранения так называемой дружественной Украины. В то время как Украина создавалась, существует сейчас, и будет оставаться смертельным врагом России, для этого она и была создана", – сказал Стрелков.



Он подчеркнул, что Москве пора озвучить четкие цели и задачи Специальной военной операции, а также определиться с государственной политикой в отношении Украины.



"Для победы в этой войне мы в первую очередь должны говорит о государственной стратегии, которой сейчас нет. Цели СВО никак и никем не определены. Как можно воевать, мобилизовать экономику, промышленность, армию, как мобилизовать солдат на бой, если непонятно, за что они воюют, и что является формальным критерием победы.



Начинать надо с того, что на высшем государственном уровне признать, что идет война за наше существование. И для того, чтобы победить в этой войне, мы должны уничтожить украинскую власть. Подчеркиваю, не украинский народ, который является частью нашего народа, а именно украинскую власть", – добавил бывший лидер ополчения.