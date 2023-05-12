Кыргызстан и Узбекистан запустили строительство автозавода в Чуйской области

00:12 14.05.2023

Капсула под строительство завода "Алтын Тулпар Унаа Курулуш". Фото пресс-службы правительства Кыргызстана

Кыргызстан и Узбекистан запустили строительство нового автомобильного завода в селе Ак-Суу Чуйской области. На первом этапе там планируется ежегодно выпускать порядка 10 тысяч машин, сообщает пресс-служба кыргызстанского правительства.



Завод "Алтын Тулпар Унаа Курулуш" в Ак-Суу обеспечит новыми рабочими местами более тысячи человек.



В церемонии закладки капсулы под строительство нового завода приняли участие председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров и глава компании "Узавтосаноат" ("Узавтопром") Улугбек Розукулов.



Отмечается, что договоренность о строительстве завода на территории Кыргызской Республики была достигнута в ходе официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан в январе 2023 года.

Добавим, что ранее представители "Узавтосаноат" заявляли, что Кыргызстан - это один из приоритетных рынков для расширения производства, так как автотранспортный коридор Китай - Кыргызстан - Узбекистан сокращает время в пути для комплектующих, и, таким образом, сборка автомобилей в этой стране может обходиться дешевле.



На данный момент неизвестно, какие модели автомобилей будут собираться в Кыргызстане. Узбекистанские медиа предполагают, что



значительная часть собираемых на новом заводе автомобилей будет ориентирована на российский рынок, куда машины будут поступать в рамках параллельного импорта.



В то же время государственные предприятия Кыргызстана и их дочерние структуры смогут покупать машины, произведенные на совместном кыргызско-узбекистанском автозаводе, методом прямого заключения договоров. Данная возможность предусмотрена решением Кабмина от 29 апреля.



12.05.23