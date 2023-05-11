Проблема США - не в возможности дефолта, а в том, что они могут опоздать с ним.., - О.Щукин

00:39 14.05.2023

"Доллар - это ваши деньги и наши проблемы!"

Олег Щукин



Дефолт США, о неизбежности которого так долго говорили и говорят антиглобалисты всего мира, пока не совершился. Но шансы на него растут.



Республиканцы, их большинство в палате представителей американского Конгресса, согласны дать Белому дому 1,5 триллиона долларов при условии сокращения ряда бюджетных расходов, способных усилить шансы правящих демократов на победу в президентских выборах 2024 года. Байдена и К°, конечно же, упираются, требуют денег, и побольше, без каких-либо обязательств со своей стороны, грозя оппонентам всеми возможными карами, земными и небесными, если республиканцы не пойдут им навстречу.



Шедевров на эту тему со стороны 46-го президента США и членов его администрации становится все больше, их уже можно отливать в граните и расставлять по всем американским штатам вместо памятников отцам-основателям и героям Гражданской войны 1861-1865 годов. Так, почти сразу после заявления о том, что мерзкие однопартийцы Дональда Трампа, отказываясь поднять потолок федерального долга, хотят выставить американцев нацией бездельников, неспособных платить по своим обязательствам, "сонный Джо" пригрозил гигантскими проблемами и всему миру в случае дефолта своей администрации. Интересно, что сходным образом рассуждает и небезызвестный спикер-чревовещатель из Киева Михаил Подоляк, который дал понять, что уменьшение европейской помощи режиму Владимира Зеленского приведет к росту терактов в странах Европы. Масштаб другой, но логика та же самая… Что уже не удивляет.



Впрочем, не удивляет и тот факт, что нынешние переговоры/дискуссии между "синими" демократами и "красными" республиканцами относительно очередного, 79-го по счету с 1960-го года повышения потолка федерального долга США пока остаются безрезультатными. И соображения конкуренции между двумя претендующими на власть политическими партиями играют здесь, несомненно, важную, но далеко не решающую роль. На протяжении последних 110 лет, с момента создания американского Федрезерва, выпускаемые этой структурой денежные знаки никогда не находились в такой ситуации, как сегодня. В 1971 году, когда президент США Ричард Никсон отменил "золотодевизный" характер американской валюты, его министр финансов Джон Коннали мог заявить всему миру: "Доллар - это наши деньги и ваши проблемы!"



Сегодня все иначе, и Джанет Йеллен, нынешняя преемница Джона Коннали на этом посту, может сказать с точностью до наоборот: "Доллар - это ваши деньги и наши проблемы!" "Ваши деньги" - потому что все большая часть мировой экономики выходит из доллара и привязанных к доллару финансовых инструментов. "Наши проблемы" - потому что выраженные в них долги предъявляются к оплате, в конечном счете, эмитенту, то есть Федрезерву, действующему от имени правительства США. А расходы этого правительства существенно выше его доходов, и так длится уже два с лишним десятка лет: и при Буше-младшем, и при Бараке Обаме, и при Дональде Трампе и при Джо Байдене. В 2000 году федеральный долг составлял 5,628 трлн долларов, сейчас он почти в 6 раз больше.



Последнее повышение его потолка состоялось в декабре 2021 года - на 2,5 трлн долларов, до 31,381 трлн долларов, и эта сумма была "съедена" всего за 13 месяцев. На этом фоне нынешние 1,5 триллиона прибавки к потолку федерального долга - вообще ни о чем. Тем более, что текущий показатель - 31,7 трлн долларов, а эта цифра вот уже четвертый месяц держится только благодаря виртуозной финансовой эквилибристике ведомства уже упомянутой выше Джанет Йеллен. Как только потолок будет повышен, она сразу же "прыгнет" за планку 32 трлн долларов. Если добавить к этому идущую с марта череду банковских крахов и региональных дефолтов, который недавно был объявлен и Калифорнией, крупнейшим штатом США с ВВП в 3,7 трлн долларов. (вдвое больше, чем номинальный ВВП России, и седьмая часть ВВП США), то можно сказать, что финансовая система США, а также основанная на ней глобальная "империя доллара" дышат на ладан, и в этих условиях ограничиться, как раньше, только повышением потолка федерального долга означает перенести дату собственной казни на еще более ранний срок.



Опять же, не будем забывать, что к расходам Соединенных Штатов уже больше года как добавилась непрерывная многомиллиардная "помощь Украине" плюс поддержка антироссийских санкций "альянса демократий". Эта гибридная война тоже требует денег, денег и денег, а мать родна она только для коррумпированного "глубинного государства", включая ряд представителей крупных ТНК.



Но, возможно, самое главное - Китай все увереннее играет роль нового глобального лидера, демонстрируя не только высокие темпы экономического роста (за первый квартал 2023 года ВВП КНР вырос на 4,5%, ВВП США - на 1,1%) и аналогичный политический потенциал (саудовско-иранское сближение и мирные инициативы по украинскому конфликту в том числе), но также готовность к роли мирового финансового и информационно-технологического центра.



Иными словами, "красный дракон" активно использует конфликт между "альянсом демократий" и Россией в своих собственных интересах. И если дефолт не объявят США, то это вполне может сделать раньше них, вместо них и по своим правилам Китай, как сами Соединенные Штаты устроили в годы Великой Депрессии и Второй мировой войны, нивелировав господство британского фунта стерлингов, а справедливость бизнес-пословицы "Удачное банкротство - верный путь к миллиону" еще никто, нигде и никогда не отменял.