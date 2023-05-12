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"Эрдогана – геть!": В Турции готовится свой антироссийский Майдан, - Айнур Курманов
00:48 14.05.2023

"Эрдогана – геть!": В Турции готовится свой антироссийский Майдан

Айнур Курманов

В Турции оппозиция решила разыграть "русскую карту", обвинив Москву во вмешательстве в грядущие выборы и, тем самым, подготовить почву для "цветной революции".

К финалу предвыборной кампании прозвучало заявление главного оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу о том, что у него есть конкретные доказательства участия России на стороне Реджепа Эрдогана.

"Дорогие российские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, дипфейковым контентом и записями, которые были раскрыты… Если вы хотите, чтобы наша дружба продолжилась и после 15 мая, уберите руки от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу", – написал Кылычдароглу.

В интервью американскому агентству Reuters Кылычдароглу сказал, что его партия НРП не связывалась с посольством России в Турции по этому вопросу, добавив:

"Мы считаем неприемлемым вмешательство другой страны в избирательный процесс в Турции в пользу политической партии. Я хотел, чтобы весь мир знал об этом, поэтому я сделал этот призыв прямо через твиттер".

Естественно, что сразу же на следующий день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отверг все эти обвинения турецкого оппозиционного лидера, подчеркнув, что Москва не вмешивается в дела других государств, напомнив при этом про не подтвердившиеся обвинения со стороны демократов в США во вмешательстве в выборы.

Но сам факт подобных безапелляционных и бездоказательных заявлений, тем более без каких-либо попыток выйти на связь с российскими дипломатами для прояснения ситуации, показывает, что это не просто политтехнологический ход и враждебная пропагандистская акция. Это – желание перенаправить протестные настроения в русофобское русло, мобилизовав, тем самым, своих сторонников и всех противников Эрдогана перед лицом мнимой угрозы со стороны России.

Очевидно, что такое действие было согласовано с американскими и европейскими кураторами турецкой оппозиции, которые решили обвинить на завершающей стадии президентской и парламентской гонки Москву с целью представить Эрдогана в качестве некой марионетки или ставленника Путина. При этом Кремль демонизируется и показывается в качестве организатора некого заговора, представляющего опасность для "демократии".

Собственно, данный антироссийский нарратив, внедряемый в оппозиционную среду, не является чем-то неожиданным, так как буквально еще несколько дней до этого в интервью Би-би-си Кемаль Кылычдароглу уже заявлял следующее:

"Отношения с Западом для нас важнее, чем отношения с Россией. Мы хотим быть частью цивилизованного мира, но Эрдоган так не думает".

Уже в другом интервью американскому изданию Wall Street Journal этот лидер оппозиции пообещал, что выведет Турцию на атлантический маршрут и будет соблюдать санкции против России.

Подобные высказывания демонстрируют со всей наглядностью не просто лояльность англосаксам, а настоящую программу действий, которая будет осуществляться в случае прихода к власти.

Интересно, что Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию не в фабрикации каких-либо материалов против себя и своей партии, а в отношении другого кандидата – Мухаррема Индже, лидера партии "Мемлекет", который заявил о снятии своей кандидатуры из-за распространения в социальных сетях смонтированных записей, порочащих его честь и достоинство.

Примечательно, что как сообщило издание турецкое Tgrthaber.com.tr, Индже узрел заказчиков в совсем другом лагере, отметив, что это "FETÖ и РПК стояли за заговором против него, и что СМИ не сообщали об этом".

Более того, он также раскритиковал и оппозицию, так как, снимая свою кандидатуру, тем самым дезавуировал и возможные обвинения в том, что из-за своего участия отнимал у них голоса:

"Пусть у них не будет оправданий. В противном случае, когда они проиграют выборы, то возложат всю вину на нас".

Сам Эрдоган с сожалением, но уважением встретил данную новость о снятии кандидатуры третьего участника кампании, который по опросам получал около 5% возможных голосов (то есть, дробил электорат оппозиции).

Эрдоган заявил, что фальшивки – это типичная практика по распространению фальшивок со стороны гюленистов из FETÖ, окопавшихся в США и странах Западной Европы после провала попытки переворота 2016-го года, инспирированного как раз Вашингтоном:

"Насколько я понимаю, это тактика FETÖ. Это было сделано в прошлом. Я понял, что за этим решением Мухаррем-бея, несомненно, стояли какие-то нападки, которые честные люди не могли принять. Прежде всего, очень важна честь человека".

То есть, очевидно, что Кемаль Кылычдароглу отводил своими обвинениями в отношении России внимание от сторонников Фетхуллаха Гюлена, фактически их выгораживая и, тем самым, еще и затушевывал истинные мотивы и подоплеку действий Мухаррема Индже. Целью же было получить голоса его сторонников и сформировать образ внешнего врага в лице России, стоящего за Эрдоганом.

В свою очередь сам турецкий президент в долгу не остался и выступил с речью на митинге ПСР в минувшую пятницу в стамбульском районе Султангази, обвинив во всех провокациях и во вмешательстве во внутренние дела страны как раз страны Запада. Турецкое издание Нaberler.com передает его слова:

"Теперь г-н Кемаль начал насмехаться и над Россией. Якобы Россия руководила выборами. Позор вам. Что бы вы сказали, если бы мы сказали: "Америка, Британия, Германия режиссируют". Я знаю их подноготную. Я встречаюсь с ними уже 20 лет, откуда вы их знаете?!".

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу пошел еще дальше и подчеркнул вмешательство США во всеобщие выборы во время своего выступления в прямом эфире CNN Turk в эту же пятницу. Он отвел главную роль в этом нынешнему американскому президенту, который поддерживает нынешнюю турецкую оппозицию, а ранее, еще будучи в администрации Барака Обамы в качестве вице-президента, курировал попытку переворота 2016-го года.

"Как сказал президент США Джо Байден: "Я думаю, что нам нужно по-другому подойти к нему (Эрдогану). Мы должны дать понять, что поддерживаем лидеров оппозиции. (…) Мы можем напрямую общаться с ними [оппозицией], поддерживать их элементы, которые все еще существуют, и поощрять их к победе над Эрдоганом. Не путем государственного переворота, а путем выборов"", – подчеркнул Сулейман Сойлу.

Именно американские спецслужбы, по его мнению, с которыми и работают гюленисты, и несут ответственность за опубликованные фальшивки, являющимися элементами плана по низвержению бывшего соратника Кемаля Кылычдароглу – Мухаррема Индже, который ранее откололся от некогда единой оппозиционной партии НРП.

"Что они делают, так это записывают кого-то на пленку и распространяют их, когда приходит время. Сможем ли мы убрать грязные руки Америки с нашей страны? Турция идет по такому пути. Если победит Эрдоган, выиграет Турция, а не США", – заключил Сойлу.

Эта ожесточенная информационная война, которую развязали как раз либеральные силы при поддержке Запада, после выборов действительно может привести к массовым беспорядкам и общей дестабилизации, о чем уже начинает говорить американская пресса. Поэтому так высоки шансы "цветной революции", которая скорее всего начнется с крупных городов, где сильна электоральная поддержка оппозиции.

На стороне Эрдогана же оказываются сейчас все те, кто против усиления влияния Запада и выступает за свой самостоятельный путь развития. Предугадать же результаты голосования чрезвычайно трудно, так как проводимые опросы достаточно сильно разнятся между собой. Но уже со всей очевидностью видно, что турецкая оппозиция в случае победы резко повернет руль развития страны снова в сторону США и пойдет по пути ухудшения отношений с Россией.

Сможет ли госаппарат и силовые ведомства, сохраняющие верность президенту, загасить эту волну протестов, покажут ближайшие дни и недели.

Источник - politnavigator.net
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