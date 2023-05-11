Президент Мирзиеев расширил полномочия Нацгвардии Узбекистана

00:54 14.05.2023

Шавкат Мирзиеев подписал закон о расширении полномочий сотрудников Нацгвардии, которые смогут штрафовать за употребление алкоголя в общественных местах, вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение и другое. Они также смогут оформлять протоколы некоторым статьям КоАО.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 12 мая подписал закон о поправках в Кодекс об административной ответственности, расширяющих полномочия Национальной гвардии, сообщает Министерство юстиции.



В частности, теперь сотрудники и военнослужащие Нацгвардии получают в свое ведение дела о правонарушениях по следующим статьям Кодекса об административной ответственности, по которым ведомство может само налагать штрафы (без суда):



часть 1 статьи 187 (употребление алкогольной продукции в общественных местах);

статья 188 (вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение);

статья 188−2 (допущение нахождения несовершеннолетнего в местах развлечений (досуга) в ночное время);

статья 192 (нарушение требований по борьбе с бытовым шумом).

Кроме того, Нацгвардии предоставляются полномочия по рассмотрению дел, составлению и направлению для рассмотрения в суд протоколов по 19 статьям КоАО, включая "мелкое хулиганство", "мелкое хищение", "ношение холодного оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного "незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания" и другое. "Газета.uz" подробно рассказывала об этом.