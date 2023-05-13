 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Победить Америку - новый исторический вызов для Китая, - СП
09:48 14.05.2023

Победить Америку - новый исторический вызов для Китая
Пекин готовился к победе над США со времен Дэн Сяопина
13 мая 23

Глобальная война с терроризмом, затеянная США, выпотрошила американский военный бюджет. "Контрольным выстрелом" стала спецоперация в Украине, которая сковала Пентагон по рукам и ногам.

Американцы в долгосрочной перспективе будут неспособны конкурировать с Китаем. Именно Пекин будет навязывать Вашингтону правила игры на ближайшие десятилетия - такой прогноз дают американские военные аналитики Розелла Зелински и Сэмюэл Герстл из Техасского публичного университета.

Китайцы - древнейшая нация на планете - привыкли мерять исторические задачи не годами и десятилетиями, а порой столетиями. Китай готов ждать и упорно работать, чтобы победить США. Еще в 1989 году тогдашний китайский лидер Дэн Сяопин предрекал начало новой холодной войны после окончания прежней - между НАТО и Варшавским блоком. А Цзян Цзэминь в 2001 году предсказал, что соперничество с Америкой будет "долгосрочным и сложным"

Но Китай, несомненно, выиграет.

Пекин только укрепляет военные связи с Москвой и другими странами
Китайский военный бюджет уже втрое больше российского

Китай движется к статусу великой державы. Уже в 2049 году у страны должна быть армия "мирового класса" - такую задачу поставил национальный лидер Си Цзиньпин. Во исполнение этого поручения растет и оборонный бюджет Китая: если в девяностые он рос в среднем на 14% в год, то начиная с 2012 года - более умеренно, на 7% каждый год.

В 2023 году Пекин объявил об оборонном бюджете в размере 230 миллиардов долларов, что на 7,2% больше, чем в предыдущем году. Реальные же доходы на оборону, считают исследователи, примерно на треть выше.

Причем потенциал роста огромен: финансирование остается все еще низким для удовлетворения грандиозных амбиций. Так, американский оборонный бюджет в текущем году превысит $760 млрд. Для сравнения: военный бюджет России составляет $85 млрд, Индии - $54 млрд, Великобритании - $50 млрд, Германии - $52 млрд, Турции - $25 млрд.

По мере того, как Китай переходит ко все более сложным технологическим решениям (спутниковая группировка, гиперзвуковые ракеты, дроны, нейросети), денег требуется все больше.

Китай, в отличие от США, легко сможет в длительной перспективе поддерживать большой оборонный бюджет. Американцам для этого придется резать расходы на "социальные" статьи, А это чревато политическими рисками. Американское общество и так крайне поляризовано, что демонстрировало восстание в Вашингтоне и штурм Капитолия в 2021 году.

Федеральный бюджет США приходится транжирить и на выплату госдолга: уже в нынешнем году это крупнейшая статья расходов.

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Си Цзиньпин не повторит провалов Горбачева

Американцы не могут быстро перераспределять средства в рамках военного бюджета. Система принятия финансовых решения в США слишком тяжелая и неповоротливая. Пентагон неспособен оперативно реагировать на военные вызовы, делает вывод Техасский университет.

- Система планирования, программирования, составления и исполнения оборонного бюджета США устарела, - говорится в докладе.

Китайцам проще. В Китае нет раздираемого внутренними противоречиями, конфликтами и взаимной ненавистью Конгресса. Китайское руководство принимает все решения, руководствуясь высшими национальными интересами - повышение уровня жизни и национального престижа.

Китайское руководство очень обстоятельно изучило причины распада СССР, пишут техасские ученые. Повторять ошибки Михаила Горбачева - который был вынужден выбирать между расходами на оборону и социалку - Си Цзиньпин не намерен.

В резолюции, принятой на съезде компартии Китая в 2004 году, среди причин распада СССР называли перерасход средств на оборону на фоне низкого уровня жизни, вызвавшие в итоге народное недовольство.

Китайское руководство учится на чужих ошибках. И обеспечивает стабильный экономический рост, чтобы иметь возможность вкладываться и в оборону, и в социалку.

Китай отшвырнет западных агрессоров, как ранее - монголов и чжурчжэней

Главный мессидж американской госпропаганды - это миф о национальном упадке. Именно об этом говорит еще в инаугурационной речи президент Дональд Трамп в январе 2017 года. Джо Байден в апреле 2021 года заявлял, что США может "настигнуть" не только Китай, но и другие страны.

Трамп и Байден постоянно обещали "восстановить" американское величие. Да все без толку. В светлое американское будущее сами янки уже не верят. Уже 46% рядовых американцев, судя по опросу Gallup, уверены: через 20 лет доминирующей державой в мире будет именно Китай.

Почти четверть американцев, по оценкам института Pew Research, уже сейчас называют Китай мировым экономическим лидером. Самые сильные стороны Китая, по мнению самих американцев, - это эффективная торговая политика, хорошие условия труда, большой набор интеллектуальной собственности.

Самих китайцев ни в чем убеждать не нужно. Си Цзиньпин в марте 2023 года прямо заявил, что "западные страны во главе с США осуществили всестороннее сдерживание, окружение и подавление Китая". Каждый китаец понимает, что военная мощь - это залог исторического выживания нации перед лицом иноземных, западных, агрессоров. Так же китайская нация сплачивалась во все сложные периоды своей тысячелетней истории - чтобы отшвырнуть чжурчжэней, монголов, маньчжурцев, японцев. Такая же участь постигнет и американцев.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684046880


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