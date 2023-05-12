Авторитетному экс-депутату КырПарламента Равшану Джеенбекову предъявлено обвинение в попытке захвата власти

10:51 14.05.2023

Экс-депутату Равшану Джеенбекову предъявлено обвинение в попытке захвата власти - Today.kg

Экс-депутату Равшану Жээнбекову, содержащемуся в бишкекском СИЗО-1 по обвинению в попытке организации массовых беспорядков в рамках так называемого кемпир-абадского дела, предъявлено новое обвинение. Об этом сообщает юрист Бактыбек Автандил.



По его словам, подследственного, как и других членов комитета по защите Кемпир-Абада, подозревают в попытке насильственного захвата и удержания власти.



Ранее сообщалось, что следствие завершено. Адвокатам и их подзащитным должны предоставить материалы для ознакомления. После чего дело будет передано в суд.



Напомним, комитет по защите Кемпир-Абада был создан 22 октября 2022 года. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству "Кабар" президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.



С 23 октября начались массовые аресты. 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.



12 апреля суд изменил меру пресечения на домашний арест Кларе Сооронкуловой, Гульнаре Джурабаевой, Мамбетжунусу Абылову и еще нескольким фигурантам этого уголовного дела.