Два главных кандидата в президенты Турции заявили о вмешательстве Вашингтона и Москвы в турецкие выборы, - Ю.Зайнашев

10:53 14.05.2023 Кандидатам в президенты Турции пришлось выбрать между Россией и США

Два главных кандидата в президенты Турции заявили о вмешательстве Вашингтона и Москвы в турецкие выборы

К финишу гонки Эрдоган и Кылычдароглу пришли вровень, так что предсказать итог невозможно



13 мая 2023, Юрий Зайнашев



За двое суток до старта голосования главный оппонент Реджепа Тайипа Эрдогана – поддерживаемый Западом Кемаль Кылычдароглу – заявил о "вмешательстве Москвы" в турецкие выборы. Причиной для таких утверждений стал самоотвод одного из кандидатов в президенты, которого якобы скомпрометировали русские хакеры. О том, как США и другие страны Запада оказывают поддержку оппозиции, вынужден был заявить и Эрдоган.



Два главных претендента на пост главы турецкого государства несколько месяцев избегали поляризации по вопросу внешней политики. И единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, и президент Реджеп Тайип Эрдоган время от времени делали комплименты в адрес и России, и США – если даже не лично, то устами ближайших соратников. Наверное, оба опасались отпугнуть от себя колеблющихся избирателей резкими жестами. Однако за несколько дней до выборов лидер оппозиции счел нужным занять четкую антироссийскую позицию. Кылычдароглу предъявил Москве претензии, обвинил в изготовлении фальшивок, призванных повлиять на предвыборный расклад сил в Турции.



"Мы считаем неприемлемым вмешательство другой страны в избирательный процесс в Турции в интересах какой-либо политической партии. Я хотел, чтобы весь мир знал об этом", – заявил он накануне Reuters.



"Дорогие русские друзья, – написал лидер оппозиции в Twitter (заблокирован в России), причем на русском языке. – Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу". По его версии, Россия якобы стоит за некими "монтажами, заговорами и записями", которые были ранее разоблачены в Турции. Газета "Сезджу" в четверг сообщила со ссылкой на руководителя предвыборного штаба Кылычдароглу, что некие хакеры, якобы контролируемые правительством РФ, вмешиваются в избирательный процесс в Турции.



За несколько часов до русскоязычного поста Кылычдароглу один из четырех кандидатов в президенты, Мухаррем Индже внезапно объявил о выходе из борьбы. В качестве причины Индже назвал неадекватное давление на него в форме различных провокаций. "Я в политике более 40 лет, но за эти годы я не видел того, что произошло за последние 45 дней. Какие-то фальшивые чеки, сфабрикованные видео. Мое фото поместили на какой-то израильский порносайт. Ни полиция, ни прокуратура это не расследует. Это клевета. Турецкое государство не смогло защитить мою репутацию", – пожаловался он. По словам Индже, его репутация разрушалась целенаправленной атакой.



После этого в гонке остались три политика. Кроме Эрдогана и Кылычдароглу, это выдвиженец от Альянса ATA (ататюркисты) Синан Оган.



"Мой призыв остается в силе. Давайте оставим в стороне старые обиды и недовольства. Мы приветствуем господина Индже за "столом Турции". Пожалуйста, присоединяйтесь", – обратился после этого к Индже Кылычдароглу. Стоит пояснить: "стол шести" – это альянс шести оппозиционных партий, выдвинувших единую кандидатуру Кылычдарогу, который одновременно остается лидером Народно-республиканской партии (НРП).



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Впрочем, никакого публичного ответа от Индже не последовало.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о возможности вмешательства в турецкие выборы. Он подчеркнул, что РФ "весьма и весьма дорожит двусторонними отношениями с Турецкой Республикой". Что касается Кылычдароглу, то ему "очень важно вспомнить историю с американцами". "Они всем правительством, всем руководством долго твердили, что Россия вмешивалась, потом потратили десятки миллионов долларов на разбирательства и пришли к выводу, что вмешательства не было", – напомнил представитель Кремля.



Обозреватель турецкой газеты Star Севиль Нуриева напоминает, что в турецкой политической риторике раньше было принято защищать принципы порядочности, – и особенно семейные ценности. "Конечно, в предвыборной полемике кандидаты вели себя отнюдь не всегда вежливо друг с другом, часто использовали резкие и даже грубые слова", – добавляет турецкая журналистка.



"К сожалению, в последние годы в турецкой политической борьбе все чаще случаются удары ниже пояса. Это стало заметно не только на этих президентских выборах, но и на последних муниципальных – 2019 года. Уже тогда пошел в ход компромат, добытый с помощью тайно сделанных видеозаписей, прослушек или вообще откровенные фальшивки. Вот и теперь Мухаррем Индже отказался баллотироваться из-за подобного скандала. Но в массе своей турецкое общество методы шантажа не приветствует", – подчеркивает Нуриева.



Действующий президент Тайип Эрдоган пристыдил в пятницу конкурента. "Господин Кемаль теперь привязался к России, что она якобы направляет выборы в Турции. Пусть тебе будет стыдно. Что ответишь ты, если я скажу, что в выборы в Турции вмешиваются США, Франция, ФРГ, Великобритания?" – задал Эрдоган заочный риторический вопрос, выступая на митинге в Стамбуле. Турецкий лидер при этом обрушился с резкой критикой на лидеров западных государств. "Я с ними встречался на протяжении 20 лет. Ты не можешь знать их лучше, чем я. Я сидел с ними за одним столом, они лжецы", – подчеркнул Эрдоган.



Также в пятницу близкий соратник Эрдогана, глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил не Москву, а Вашингтон во вмешательстве в выборный процесс. По мнению министра, скандал вокруг Индже спровоцировали американцы.



"США регулярно вмешиваются в выборы в Турции, делают это разными способами, в том числе с использованием так называемых сфабрикованных видео. Что им сделал Мухаррем Индже? Совести у них нет", – возмутился министр. По утверждению главы МВД, за всеми действиями против Турции "стоит президент США Джо Байден". "Это он говорит, что раз у них не получилось (сместить президента Эрдогана) путем переворота, то сделают это вмешательством в выборы", – отметил Сойлу.



Профессор Стамбульского университета, политолог Мехмет Перинчек подозревает, что скандал с Индже подготовили вместе американцы и его бывшие однопартийцы. "Сторонники Кылычдароглу выступали вообще против участия Индже в кампании, они вели активную пропаганду против него. Дело в том, что до недавних пор эти политики были соратниками. На прошлых президентских выборах Кылычдароглу не выдвигался, а вместо него кандидатом от той же партии НРП стал Индже. Когда в этот раз этот политик вновь решил выдвигаться, в НРП его сочли раскольником и предателем", – пояснил Перинчек газете ВЗГЛЯД.



"Не исключаю, что именно сторонники НРП и подготовили заговор против Индже, опубликовав недавно видеозаписи о его личной жизни. В результате скандала Индже отказался от борьбы. Если вы почитаете газеты, которые симпатизируют Кылычдароглу, то увидите, что они ликуют, рукоплещут такому финалу избирательной гонки. Они надеются, что сторонники Индже в основном проголосуют теперь за Кылычдароглу. Ведь у них один и тот же электорат", – говорит профессор.



Пусть Индже и не успел завоевать много сторонников, однако даже эти один-два процента должны склонить чашу весов в пользу лидера РНП, прогнозирует эксперт и добавляет: "Теперь, когда с дистанции сошел Индже, выросла вероятность, что все решится уже в первом туре, второй тур не понадобится".



Профессор при этом называет нелепыми упреки оппозиции в адрес Москвы: "Если российские хакеры устроили скандал с Индже, то они, выходит, подыграли Кылычдароглу? Это же абсурд!"



"Кылычдароглу покровительствуют атлантисты.



Выпад в адрес Москвы на самом деле служит посланием Вашингтону. Он дает понять: в случае моей победы Анкара вернется к идеологии атлантизма.



Хотя такой курс противоречит национальным интересам Турции, – напоминает Перинчек. – В Сирии, в восточном Средиземноморье, везде США играют против Турции. Американцы хотят разрушить нашу национальную финансовую систему. Они на протяжении десятилетий помогали устраивать в Турции военные перевороты, покровительствовали путчистам. Россия же, наоборот, успешно сотрудничает с Турцией в сферах безопасности и экономики".



"Трудно угадать, кто окажется впереди по итогам воскресного голосования, но ясно, что победителя от проигравшего будет отделять лишь один-два процента. Разрыв будет небольшой", – предупреждает Перинчек. Его больше беспокоит угроза "оранжевой революции". Он не исключает, что в ночь на понедельник турецкая оппозиция запустит такой сценарий – в любом случае объявит о своей победе и призовет сторонников заполнить улицы в центре турецких городов.



Еще в четверг опросы общественного мнения указывали на то, что Эрдоган набирает 43,7%, а Кылычдароглу – заметно больше, 49,3%. Мухаррем Индже мог рассчитывать на 2,2%, а Синан Оган – на 4,8%. Эти цифры опубликовала компания "Конда", причем еще до того, как Индже объявил об уходе. "Конда" при этом отмечала, что в последнюю неделю перед голосованием заметна тенденция увеличения поддержки Кылычдароглу. Если она сохранится, то выборы завершатся в первом туре поражением Эрдогана.



Парламентские выборы, судя по исследованию, могут завершиться победой оппозиционного "альянса шести" – 44%. Пропрезидентский "Республиканский альянс" набирает порядка 39,9%.



Однако уже в пятницу другой опрос предсказал выборы в два тура. Согласно исследованию, которое провела служба изучения общественного мнения "Гезиджи", в первом туре Эрдоган наберет 45,9% голосов избирателей, Кылычдароглу – 46,9%. Во втором туре лидер оппозиции победит с минимальным перевесом, получив 50,9% голосов избирателей, а Эрдоган – 49,1%.



В президентских и парламентских выборах, который пройдут 14 мая, согласно данным ЦИК, смогут принять участие 64 млн граждан Турции, свыше 1,6 млн за рубежом уже отдали голоса. Всего в стране и за ее пределами будут установлены 191 884 урны для голосования. Второй тур при необходимости состоится 28 мая.



"Если верить данным разных социологических служб, расклады вырисовываются совершенно разные, поэтому полагаться на опросы в этот раз не приходится, – говорит директор Центра изучения современной Турции при Институте востоковедения РАН Амур Гаджиев. – Многие наблюдатели вынуждены делать предсказания либо интуитивно, либо опираясь на результаты президентских выборов 2018 года". Тогда главными претендентами были Эрдоган и тот же самый Индже, который шел тогда от РНП, напоминает российский политолог.



"Президент завоевал тогда 52-53% и сумел переизбраться. Индже набрал наполовину меньше – 26%. Но тогда оппозиция была расколота, а сейчас Кылычдароглу идет от коалиции из шести партий. Соответственно, если мы суммируем тогдашние результаты этих политических сил, то набирается порядка 45%. Даже если представить себе, что Эрдоган потерял с тех пор 2-3% из-за высокой инфляции и других экономических неурядиц, то все равно у него есть шансы решить исход схватки уже в первом туре, преодолев барьер в 50%", – не исключает эксперт.



Если все же потребуется второй тур, то тогда прогнозы строить чуть-чуть проще, признается Гаджиев.

"В таком случае можно провести историческую параллели с парламентскими выборами 2015 года. Их пришлось проводить в два тура, потому что ни сторонники Эрдогана из Партии справедливости и развития, ни оппозиция не смогли сформировать в Великом национальном собрании прочной правящей коалиции. Между первым и вторым турами, которые проходили в июне и в ноябре, в стране возник политический кризис, который перерос в экономический, и в итоге вызвал сложные последствия. Полагаю, что турецкий избиратель меньше всего хочет повторить сценарий 2015 года. Он предпочтет создать твердую власть, уже даже не так важно какой из двух главных партий", – полагает собеседник.



"Напомню, что в воскресенье избирают не только президента, но и парламент. Если с президентом вопрос не решится и дело останется на второй тур, то многое будет зависеть от того, какая политическая сила окажется победителем в парламенте. Кто сможет сколотить правящую коалицию в Великом национальном собрании – Эрдоган или Кылычдароглу – тот, видимо, и победит во втором туре", – предсказывает Гаджиев. Источник - взгляд

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