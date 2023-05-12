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Турецкие выборы: для Эрдогана настал решительный день, - А.Яшлавский
11:19 14.05.2023

На популярности нынешнего президента сказались последствия землетрясения

Решающий для Турции день настал – в воскресенье, 14 мая, жители страны отправились на избирательные участки, чтобы отдать свои голоса на президентских и парламентских выборах. Туркам предстоит выбрать себе главу государства между нынешним президентом Эрдоганом и его главным противником, оппозиционным кандидатом Кылычдароглу.

На популярности нынешнего президента сказались последствия землетрясения

Президент Турции отставал в опросах перед воскресным голосованием и, стремясь привлечь симпатии электората, прибегал к обещаниям бесплатного природного газа, пишет издание The Observer.

В то время как Турция готовилась к решающим выборам, президент Реджеп Тайип Эрдоган раздавал подарки, утверждает The Observer. За несколько недель до голосования он заявил, что граждане Турции будут пользоваться бесплатным природным газом, повысил зарплаты работникам бюджетной сферы на 45% после первоначального повышения в начале этого года и даже заявил, что Турция добыла нефть.

Новый гигантский военный корабль серого цвета пришвартовался в Стамбуле, приглашая граждан прогуляться по палубе и насладиться великолепием нового высокотехнологичного будущего Турции.

Первоначально пообещав более спокойную избирательную кампанию после смертоносного землетрясения, унесшего жизни более 50 тысяч человек в Турции всего три месяца назад, Эрдоган изменил тактику после того, как многие опросы показали, что кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу лидирует, отмечает The Observer.

На массовом митинге в Стамбуле в прошлые выходные президент транслировал видео, на котором запрещенная группировка курдских боевиков выражает свою поддержку его конкуренту. "Это очень важно", - сказал он собравшейся толпе своих сторонников.

У урны для голосования выбор, стоящий перед избирателями, очевиден. Эрдоган, возглавляющий Партию справедливости и развития (ПСР), пообещал "столетие Турции", грандиозное видение, в котором содержится большая часть чрезмерного национализма и популистской риторики, которые позволили ему сохранить контроль над страной, рассказывает The Observer.

Оппозиция Турции, возглавляемая Кылычдароглу, проводила кампанию, обещая, что "весна придет снова", обещая пересмотреть политику Эрдогана, которая меняла страну на протяжении двух десятилетий его пребывания у власти: главным из обещаний оппозитции является возвращение к парламентской демократии.

Предложения оппозиции о переменах являются реакцией на 20 лет правления Эрдогана. "Никто на самом деле не знает, как на самом деле выглядела бы Турция после Эрдогана", - констатирует аналитик Джеймс Райан.

Обширный и быстрый план реконструкции, который должен был преобразить большую часть юга страны, разрушенного во время недавних землетрясений, стал центральным элементом кампании Эрдогана по переизбранию. Всего через несколько недель после того, как здания были сровнены с землей по всему городу Нурдаги, механические экскаваторы разрыли землю, чтобы построить фундаменты на окраинах города, расширив существующее государственное жилье для сотен людей, спящих в палатках рядом со своими разрушенными домами.

"Наша цель - восстановить зону землетрясения", - пообещал Эрдоган выжившим через месяц после землетрясений, добавив, что правительство построит 319 тысяч домов в течение первого года, а всего будет возведено 650 тысяч объектов жилья.

Строительство и инфраструктура стали основой двух десятилетий пребывания Эрдогана у власти, демонстрируя присутствие государства через строительство ровных дорог, новых аэропортов и огромных новостроек даже в самых маленьких турецких городах – на фоне обвинений насчет широко распространенной коррупции в строительной отрасли.

Для некоторых из миллионов людей, перемещенных в результате землетрясений, обещания правительства о быстром решении мало что значили, отмечает The Observer. Почти через месяц после того, как она и ее семья из четырех человек были вынуждены покинуть свой дом в самой южной провинции Хатай, Элис Аслан разочаровалась в чиновниках турецкого агентства по оказанию помощи в случае стихийных бедствий AFAD, когда они попытались обрисовать ей варианты оплаты государственного жилья. "Это не будет сделано в течение года", - сказала она им.

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Чиновники попытались успокоить ее. "Надеемся, через короткое время все будет хорошо", - сказали они.

По мнению наблюдателей, обещания Эрдогана о быстром восстановлении составляют основу усилий по отвлечению внимания общественности от разрушительных землетрясений, а также любых сохраняющихся вопросов о слабой реакции его правительства на кризис.

"Он использует свой полный контроль над СМИ, чтобы изменить нарратив, - говорит аналитик Сонер Кагаптай, автор нескольких книг об Эрдогане. - Он может курировать новости, чтобы создать реальность постправды, создавать новости, основанные на лжи, чтобы люди забыли, что они были ложью с самого начала".

"Это очень страшно – если Эрдоган победит, это будет первая глобальная победа политики постправды, выборы, полностью выигранные на лжи", – говориит базирующийся в Вашингтоне эксперт.

Анализ, проведенный турецкой службой контроля за вещанием, показал, что президенту было предоставлено более 32 часов освещения на одном государственном канале, в то время как у его конкурента было всего 32 минуты.

В глубоко поляризованной стране контроль Эрдогана над средствами массовой информации и его обещания, что он может исправить все, что было нарушено во время его правления, нашли благосклонные уши, включая заявления о том, что только он способен исправить экономический кризис, вызванный его неортодоксальной политикой.

"До сих пор не было ничего, что наше государство не смогло бы решить или выполнить", - сказал 33-летний Юнус Озбайсал, выступая во время предвыборной кампании ПСР в Стамбуле. Он добавил: "Наш лидер сдержал все обещания, которые он дал. Мы уверены, что он также выполнит свои экономические обещания".

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684052340


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