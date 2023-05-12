Дам должность даже инопланетянину. Президент Жапаров о кадровом голоде в Киргизии

15:59 14.05.2023

13 мая 2023, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Садыр Жапаров готов назначить на должности хоть инопланетянина, хоть врага, лишь бы человек был готов служить стране. Об этом президент заявил вчера на встрече с кандидатами в депутаты по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26.



Сегодня администрация президента выложила на своей странице в Facebook видео с вопросами некоторых претендентов на мандаты и их представителей.



Претенденты на мандаты спросили о кадровой политике. "Ищешь и не можешь найти того, кто может стать министром. Берут взятки, воруют, а вместо них не можешь найти другого. Думаешь, кто может потянуть. При мне как раньше не будет - дал 100 тысяч долларов и стал министром на пять лет. Нам и 100 тыйынов не надо. Нам нужны люди, продвигающие государственные дела", - сказал Садыр Жапаров.



Если есть кадры, готовые вести государственные дела и вывести нас вперед, то пусть будет хоть инопланетянин, хоть враг, дам должность. Вы знаете ситуацию с кадрами - у нас голод, нехватка.



Садыр Жапаров

В качестве примера глава государства привел случай с председателем ЦИК Нуржан Шайлдабековой. Он признался, что оставил ее на посту главы ЦИК, когда стал президентом, потому что она умеет работать.