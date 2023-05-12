Эрдоган vs Кылычдароглу: "это выборы – "ноздря в ноздрю"

16:04 14.05.2023 Эрдоган vs Кылычдароглу: "это выборы – "ноздря в ноздрю""

Интервью



ХАСАН СЕЛИМ ОЗЕРТЕМ

Ведущий исследователь компании Ussal Consaltancy (Стамбул).



ГЮНЕЙ ЙЫЛДЫЗ

Журналист, специалист по политической системе Турции (Лондон).



ФЕДОР ЛУКЬЯНОВ

Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" с момента его основания в 2002 году. Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России с 2012 года. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай". Профессор-исследователь Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".



AUTHOR IDs

SPIN RSCI: 4139-3941

ORCID: 0000-0003-1364-4094

ResearcherID: N-3527-2016

Scopus AuthorID: 24481505000



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ИНТЕРВЬЮ ПОДГОТОВЛЕНО СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ "МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ" (РОССИЯ 24)

Завтра в Турции президентские и парламентские выборы. Кто будет голосовать за Эрдогана, кто против? Есть ли у оппозиции социальная опора на низовом уровне? Как изменятся отношения Турции с Россией, если к власти придет Кемаль Кылычдароглу? Кому в стране не выгодны позитивные изменения в экономике? Об этом Федор Лукьянов поговорил с Хасаном Озертемом и Гюнеем Йылдызом для передачи "Международное обозрение".



"Никто не скажет, что будет в стране 15 мая"

Хасан Селим Озертем, аналитик компании Ussal Consalting (Анкара)



– Чем эти выборы отличаются от предыдущих?



– Оппозиция ближе всего к победе по сравнению со всеми предыдущими кампаниями. Одна из главных причин – у них появилась история успеха. В 2019 г. оппозиции удалось победить на выборах мэра в крупных городах, включая столицы Анкару и Стамбул. И это дополнительный финансовый ресурс, а также психологически важный сдвиг – избиратели увидели, что оппозиция способна побеждать.



Экономическое положение неважное, это началось с пандемии, но так и продолжается. Сейчас в Турции инфляция 45 процентов, 10 процентов безработицы, а доход на душу населения 9500 долларов, на 3 тысячи меньше, чем десять лет назад. Тем не менее поддержка партии ПСР – та же, что и в 2002 году. Тогда партия выиграла выборы с 34,4 процента, сейчас у нее 36–37 процентов. Но этого недостаточно, чтобы сформировать большинство в парламенте и провести своего президента. Это выборы "ноздря в ноздрю", и никто не скажет, что будет в стране 15 мая.



– Как относятся к Эрдогану спустя двадцать лет после его прихода к власти?



– 30 процентов населения по-прежнему верят в Эрдогана. Они считают его крупным мировым лидером и полагают, что именно с ним можно наиболее эффективно пережить вызовы наступающего периода. Половина населения или даже чуть больше по тем или иным причинам устали от правления Эрдогана и его партии.



Но за двадцать лет партия и ее руководитель преодолели очень много кризисов, к тому же его считают крупной фигурой во внешней политике. Посмотрите, два года назад Эрдогана резко критиковали за внешнеполитические проблемы, и он начал процесс нормализации отношений с Эмиратами, Саудовской Аравией, Египтом, Израилем, теперь и Сирией. То есть эти темы он у оппозиции отобрал. К этому стоит добавить прочные отношения с Россией, признание Западом турецкого влияния, и это воспринимается как неоспоримое наследие Эрдогана.



В то же время после превращения Турции в президентскую республику в 2018 г. налицо эрозия правового государства и динамичного экономического развития, все централизуется и концентрируется на президенте. За это его упрекают. Но это же он выдвигает в качестве своего преимущества – только сильная власть в его лице способна решить накопившиеся проблемы, а не пестрая коалиция из шести партий плюс курды.



– Если говорить о наследии Эрдогана, по крайней мере на сегодняшний день, то оно в чем?



– За двадцать лет Турция проявила себя как дееспособная страна, особенно в том, что касается региональных кризисов. Война Армении и Азербайджана, сирийская война, конфликт в Восточном Средиземноморье, Ирак. Во всех этих случаях Турция показала способность не только сопротивляться нестабильности, но и укреплять свои позиции. В этом смысле внешняя политика Турции изменилась. Вместо того, чтобы полагаться прежде всего на Запад и фактически отделять себя от Ближнего Востока, от региональных вопросов, Анкара взяла на вооружение многоуровневую активную политику. Это значит – быть не наблюдателем, а участником, умиротворителем кризиса и оказывать на него влияние по своим интересам. Вне зависимости от результата выборов, никто не ждет радикальных изменений в Восточном Средиземноморье, в сирийском вопросе. Может быть больший уклон в сторону Запада, особенно это касается НАТО и ЕС. С 2007 г. процесс сближения с Евросоюзом застопорился, оппозиция считает, что надо его оживить. Речь об обновлении Таможенного союза и осуществления реформ, которые Брюссель ждет от Турции для установления безвизового режима. Это может помочь и экономической трансформации.



– К чему готовиться России?



– Касательно России, Кылычдароглу недавно дал интервью "Уолл стрит джорнал", где сказал, что отношения с Западом надо вывести на другой уровень, и Турция намерена пересмотреть связи с Россией и соблюдать санкции. Но рассчитывает, что Россия продолжит вкладывать в Турцию. После этого интервью его советник по международным вопросам Унал Чевикез, бывший замминистра иностранных дел и посол в Лондоне, объяснил, что речь идет не о введении Турцией санкций против России, а о соблюдении западных санкций, чтобы избежать вторичных санкций против самой Турции. То есть Турция не будет содействовать обходу Россией санкций.



Но есть одна точка риска. Проблема С-400 является препятствием между Вашингтоном и Анкарой. Турции придется найти какое-то решение. Так что тут может возникнуть зона противоречий в турецко-российских отношениях. Во всех остальных сферах сотрудничество нужно обеим сторонам и будет продолжаться.



– Найти решение – это передать С-400 Украине, как того хотят в Вашингтоне?



– Нет, точно не Украине. Возможно, третьей стране. Но надо знать, что оговаривается в контракте, какие там условия передачи или не передачи другим. Возможно, придется просто вернуть покупку продавцу.



Турция в ближайшие годы: интересная внешняя политика и весьма интересный статус в составе НАТО

Хакан Аксай, Хасан Унал, Илтер Туран, Федор Лукьянов

14 мая в Турции выборы президента и парламента. Приведет ли возможный проигрыш Эрдогана к сдвигу Анкары в сторону Европы и США? Снизится ли планка международных амбиций, если Эрдоган не останется у власти? Удастся ли Турции и России сохранить конструктивные отношения? Что точно не изменится в турецкой политике? Об этом Федор Лукьянов поговорил с Хаканом Аксаем, Хасаном Уналом и Илтером Тураном в интервью для передачи "Международное обозрение".

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"Идеальный противник для популиста"

Гюней Йылдыз, журналист, специалист по турецкой политике (Лондон)



– Каково состояние страны перед выборами?



– Турция – поляризованное общество. Одна линия раскола – экономика, и здесь правительство может проиграть. Вторая – землетрясение, как действовали власти. Тут ситуация для них тоже неблагоприятная. Третье – споры об идентичности: религиозные вопросы, тема курдов, алевитов, взаимоотношения различных регионов внутри страны. И здесь у правительства лучше шансы на то, чтобы разделить оппозицию.



Политический блок Эрдогана более сплоченный – исламские и националистические силы. Оппозиция более разнообразна – либералы, светские силы, часть исламистов, националисты и даже курды, которые поддерживают коалицию со стороны. Эрдоган считал, что такая разношерстность позволит ему легко развалить эту группу противников.



Турецкая экономика не в хорошем состоянии. Но воздействие этого на разные группы населения разное. Региональные различия, адресное покровительство, клановые связи – все это в Турции очень развито. И довольно заметное количество людей меньше ощущают на себе экономические проблемы. А главное – они опасаются, что изменение ситуации, даже если позитивно скажется на экономике в целом, лично им будет невыгодно, потому что они лишатся преимуществ, которые у них есть при нынешнем раскладе.



– Почему Эрдоган после стольких лет у власти, после многих взлетов и падений по-прежнему рассчитывает победить? Кто за него?



– Когда мы говорим о 40–50 процентах населения, которые голосуют за Эрдогана, их надо разделить примерно на три части. Треть – те, кто получают экономические и политические преимущества благодаря этому правительству. Еще треть голосует по религиозным и идеологическим причинам, часть из них критикует Эрдогана, но считает, что оппозиция еще хуже в этом смысле. И еще столько же принимают за чистую монету официальную пропаганду и полагают, что оппозиция разрушит то, чего Эрдоган добился в сфере внешней политики и идентичности. И вот эта последняя треть является решающей, потому что, если оппозиции удастся на нее воздействовать своей пропагандой, может быть изменение.



– Оппозиция крайне разношерстна, почему у нее на этот раз есть шанс?



– Это очень интересный случай на общем международном фоне. Отличается от попыток оппозиции объединиться, например, в Венгрии или сейчас в Израиле. Там объединяющим фактором служит только неприятие правительства частью элит, больше ничего. В Турции сложнее.



"Антиэрдоганизм" – достаточно мощная общественная сила, у нее есть социальная опора на низовом уровне. Корни уходят в стамбульские протесты на площади Гези десять лет назад. Тогда объединились очень разные люди, правда, коротко, но семена заронили. Потом мы видели этих людей в 2019-м, когда они голосовали на выборах мэра Стамбула.



А в этом году способность кандидата Кемаля Кылычдароглу обеспечить элитный консенсус противников Эрдогана совпала с этим низовым движением. В мире часто против популистского лидера или движения выступают элиты и технократы, как это было, например, в США при Трампе или среди тех, кто боролся против Брекзита в Великобритании. Это, на самом деле, идеальный противник для популиста, достаточно уязвимый, потому что не укорененный в обществе.



Но в Турции сейчас укорененность оппозиции среди населения глубже. Эрдоган говорит о том, что он и его сторонники – это и есть единая турецкая нация, а оппозиция делает упор на плюрализме общества, это может оказаться весомым козырем. Источник - Россия в глобальной политике

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