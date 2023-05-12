Как надо "работать" с террористами-ракетчиками. Нетаньяху объявил о ликвидации в Газе всей верхушки "Исламского джихада"

18:59 14.05.2023

После объявленного 13 мая перемирия премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал оценку операции "Щит и стрела", которая проводилась с 9 мая в секторе Газа против палестинского радикального движения "Исламский джихад". Господин Нетаньяху на заседании кабмина в Иерусалиме объявил о ликвидации всей верхушки организации.



"Исполнение было идеальным. Проявляя постоянную инициативу, мы вывели из строя всю верхушку организации и повредили боевую технику, что ставили под угрозу безопасность Израиля",- заявил премьер (цитата по изданию JNS).



"Мы уничтожили 17 штаб-квартир джихадистов, ликвидировали десятки террористов, нанесли удары по ракетным складам, обезвредили противотанковые подразделения и многое другое",- сообщил Биньямин Нетаньяху. Он также предупредил врагов Израиля, что они в случае необходимости будут найдены в любое время. "Мы изменили баланс",- заявил господин Нетаньяху.



Сегодня, 14 мая, Армия обороны Израиля начала ослаблять ограничения, введенные в рамках спецоперации, хотя ракетные обстрелы продолжились и после вступления в силу перемирия, сообщает JNS. В израильских общинах вблизи Газы сняты блокпосты, контрольно-пропускные пункты Керем-Шалом и Эрез, ведущие в сектор Газа, вновь открылись.



Мария Федотова