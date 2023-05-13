Максат Бабаев возглавил Госконцерт "Туркменгаз"

19:28 14.05.2023

Указ Президента Туркменистана о Бабаеве М.М.

13.05.2023



Назначить Бабаева Максата Мамметсапаровича государственным министром Туркменистана – председателем Государственного концерна "Türkmengaz", освободив его от должности заместителя председателя Государственного концерна "Türkmengaz".



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 13 мая 2023 г.



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БАБАЕВ Максат Мамметсапарович

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[..1974 - ..]

родился в городе Ашхабаде. Туркмен.



В 1996 году окончил Туркменский политехнический институт. По специальности - горный инженер.



Трудовой путь начал в 1991 году лаборантом Туркменского политехнического института. С января по июнь 1997 года работал главным специалистом управления газово-технического контроля Государственной торговой корпорации "Türkmennebitgaz".



В 1999-2005 годы - инженер, главный специалист отдела капитального строительства, старший инспектор центральной диспетчерской службы, заместитель начальника Ашхабадского отделения объединения "Türkmengazakdyryş".



В 2005-2009 годы работал начальником службы газово-технического контроля управления "Nebitgazhowpsuzlyk" Государственного концерна "Türkmengaz".



В 2009-2011 годы работал начальником управления "Aşgabatgaz" объединения "Türkmen- gazüpjünçilik" Государственного концерна "Türkmengaz".



В 2011 - 2012 годы возглавлял объединение "Туркменгазоснабжение" при государственном концерне "Туркменгаз",



В 2012 - 13.01.2017 - заместитель председателя Государственного концерна "Turkmengaz".



С 13.01.2017 - Государственный министр Туркменистана - председатель Государственного концерна "Turkmengaz".



С 6 апр. 2017 - 11 апр. 2018 - заместитель председателя кабинета министров Туркменистана /курирует нефтегазовый комплекс/.



С 11 апр. 2018 - "назначен на должность, связанную со строительством газопровода ТАПИ"



В ? - 05.2023 - заместитель председателя Государственного концерна "Türkmengaz".



с 12 мая 2023 - государственный министр Туркменистана – председателем Государственного концерна "Türkmengaz",