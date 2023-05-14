Турция. После выборов.., - Н.Кузьмин

21:52 14.05.2023 После выборов

В Турции проходят всеобщие выборы, результаты которых, вероятно, будут известны уже в понедельник утром. Избирать будут президента и парламент.



Основные конкуренты – действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Партии справедливости и развития, выдвинутый блоком провластных партий, и лидер Республиканской народной партии, а также всей объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Эрдогана принято считать идеологом "неоосманизма", Кылычдароглу – "кемализма", хотя эти термины, конечно, достаточно условны.



Еще пару дней назад кандидатов было четверо. Но Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры после появления в сети видеоролика сомнительного содержания с его участием и добровольно выбыл из президентской гонки. Оставшийся Синан Оган, по самым смелым прогнозам, не наберет даже пяти процентов голосов.



Прогнозы результатов выборов разные. В целом, они зависят от того, на чьей стороне симпатии прогнозистов и кто финансирует их труд. Кемалисты предсказывают победу оппозиции, неоосманисты – победу правящего блока. Британцы верят в победу Кылычдароглу, русские – в победу Эрдогана. Причем прогнозы эти одинаковы и для президентских, и для парламентских выборов. Сценариев при этом предлагается не два, как можно было бы предположить, а четыре. В двух победитель набирает больше 50% голосов и определяется в первом туре, еще в двух – требуется второй тур.



Социологические опросы показывают, что страна расколота примерно пополам: половина за Эрдогана, половина за Кылычдароглу. Поэтому даже пара процентов голосов, которая уйдет к Огану, может привести ко второму туру. Напомним, что на прошлых выборах в 2018 году почти все соцопросы показывали, что будет второй тур, однако Эрдоган победил в первом.



Мы видим еще один сценарий, который публично не обсуждается, но прозрачные намеки на который делают обе стороны. Этот сценарий – отказ проигравшей стороны признать результаты выборов и попытка решить вопрос инструментами уличной демократии. Так сказать, "турецкая весна", революция тюльпанов.



В борьбе с Кылычдароглу (а он в политике уже двадцать лет) Эрдоган и его сторонники всегда использовали националистические настроения в Турции. Там принято обвинять своих политических противников в том, что они скрытые армяне, курды или греки. Примерно так же, как в России любят выявлять скрытых евреев, а в наших краях – уйгуров, джунгар и татар. Сам лидер кемалистов на публикации о том, что его мать – армянка, отвечал так: "Моя мать может быть армянкой, курдянкой или гречанкой, наша любовь к ней от этого меньше не станет". В преддверии нынешних выборов он выступил в соцсетях с заявлением о том, что он алевит (представитель "нетрадиционного", не суннитского ислама). Впрочем, в том же часто обвиняли и самого Эрдогана. Но он реагировал на это иначе. Ему приписывают такую фразу: "Кем только меня не называли, но самое отвратительное, что меня называли армянином".



66 знаменитых мусульманских богословов из разных стран подписали фетву. В ней сказано, что вопрос о турецких выборах затрагивает всех мусульман мира, поэтому ученые не могут молчать. Они перечислили все успехи и достижения Турции под руководством Эрдогана. Это свобода и безопасность для всех, строительство мечетей, увеличение числа хафизов, возрождение экономики и многое другое. Турция при Эрдогане дала приют и защиту всем обиженным и притесняемым мусульманам – от уйгуров и рохинджа на Востоке до жертв исламофобии и ювенальной политики на Западе.



А вот противники Эрдогана, уверяют исламские ученые, хотят отказаться от мудрой политики Эрдогана и опираются при этом на поддержку врагов Турции и врагов исламского мира. Исходя из всего этого, мусульманские ученые дали такую рекомендацию.



Во-первых, все мусульмане, имеющие право голоса, должны прийти на избирательные участки и поддержать курс реформ, то есть отдать свои голоса за президента Эрдогана и его Партию справедливости и развития.



Во-вторых, мусульмане, не участвующие в выборах, должны оказать свои братьям в Турции финансовую, информационную, политическую и иную помощь.



По оценкам экспертов, эта фетва мобилизует лишь тех, кто и так является сторонником Эрдогана, и вряд ли добавит ему новых голосов. Но она, как нам кажется, хорошо показывает, на какую часть электората ориентирован действующий президент.



В Турции, как и везде, опора власти – чиновники. Поэтому незадолго до выборов президент объявил о повышении зарплат госслущащих на 45%.



Поскольку мы живем в мире, где все страны если не воюют, то готовятся к войне, отметим, что Турция при Эрдогане создала современный и мощный ВПК. Создала с опорой на западные технологии, но в целом своими силами. Не будем говорить про легендарный Байрактар и другие беспилотники, назовем лишь самые последние достижения, демонстрация которых была явно приурочена к электоральному циклу.



12 мая прошли успешные испытания системы ПВО SIPER. Была уничтожена цель на большой высоте. В ходе предыдущих испытаний, проведенных в конце прошлого года, была поражена цель на расстоянии 100 километров. Разработчики SIPER считают, что эта система способна заменить российские комплексы С-400. Для малых высот и расстояний у Турции уже есть собственные системы ПВО Korkut, Sungur и Hisar.



В конце прошлого года была принята на вооружение баллистическая ракета "Тайфун" с дальностью действия 565 километров, а в январе этого года Реджеп Эрдоган заявил, что ее дальность будет увеличена до 1000 километров. Наконец, буквально накануне выборов Турция впервые в мире провела запуск крылатой ракеты с БПЛА "Акынджи" (Bayraktar AKINCI).



Россия поддерживает Эрдогана, у которого сложились хорошие отношения с российским президентом. Эрдоган договорился с Путиным об отсрочке оплаты счетов за природный газ в размере 600 млн. долларов до 2024 года, а также об увеличении квоты на поставки в РФ турецких томатов с 350 тысяч тонн до 500 тысяч тонн. Газпромбанк запустил переводы в турецких лирах для физических лиц, что должно стимулировать приток российских туристов в Турцию.



Силы, создавшие оппозиционный блок, объединяет не общее видение будущего и не общие идеалы, а неприятие Эрдогана. Следует признать, что за 20 лет правления страна устала от харизматичного, но авторитарного и несколько эксцентричного лидера, который сначала управлял страной с позиции премьер-министра парламентской республики, потом изменил конституцию и стал президентом президентской республики, оставаясь при этом лидером Партии справедливости и развития. От Эрдогана устал не только народ Турции, от него устали в Брюсселе и Вашингтоне.



Бизнес-сообщество Турции тоже явно не на стороне Реджепа Эрдогана. Об этом достаточно красноречиво говорит то, что индекс BIST 100 на Стамбульской бирже после новости о там, что Мухаррем Индже не будет участвовать в выборах, вырос сразу на +7,76%, поскольку считается, его голоса отойдут Кемалю Кылычдароглу, стороннику экономической либерализации.



Кстати, самому Кылычдароглу его западные патроны уже подсказали, что в инциденте с Индже виноваты русские. Он опубликовал в Твиттере пост, адресованный русским читателям и на русском языке: "Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу".



Весь блок НАТО выступил против Эрдогана, но особенно стараются Париж и Вашингтон. Французские СМИ открыто выступают против Эрдогана. Американские журнальные пропагандисты предрекают победу Кылычдароглу. Они говорят о победе оппозиции как о воле народа Турции, которая должна быть исполнена, даже если власть у народа эту победу попытается украсть. Словом, обычная подготовка к "цветной революции". Кремлевская пропаганда симпатизирует Эрдогану, но не потому, что любит, а потому, что "знакомый черт лучше незнакомого". Официальная Москва в дела Турции не вмешивается, но, возможно, Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ держит наготове.



Мы уже писали о том, что значит Турция для Казахстана, писали о прагматичном братстве и стратегическом партнерстве. Поэтому не будем повторяться. Посмотрим, что будет, если победит соперник Эрдогана. Турция для нас слишком важная страна, чтобы оставаться безразличными к тому, каким будет ее политический и экономический курс. Поэтому скажем так: вероятность победы на президентских выборах Кемаля Кылычдароглу достаточно велика для того, чтобы задуматься над тем, каковы будут ее последствия для Турции и для Казахстана.



В самом общем виде, произойдет отказ от политического и экономического суверенитета Турции в обмен на экономическую помощь Запада. В политике Стамбул будет следовать в фарватере НАТО и Евросоюза. Что это может означать в практическом плане?



Во-первых, отказ от безоговорочной поддержки Азербайджана в карабахском конфликте. Давление на Баку с целью принять мирный план, который предложит Брюссель (а в Евросоюзе, уверены азербайджанцы и турки, больше симпатизируют армянам).



Во-вторых, отказ от поддержки Северного Кипра в качестве независимого государства, вывод оттуда своих войск и согласие на продвигаемый Евросоюзом проект создания конфедерации или федерации, то есть объединения греческой и турецкой части Кипра (и доминировать, конечно, будет более богатая и многочисленная греческая община).



В-третьих, и это немного грустно для нас – отказ от продвижения идей "тюркского мира" и "армии Турана", то есть отказ от политики неоосманизма. Турция будет устремлена в Европу, с которой она граничит (а с нами – нет). Заодно Анкара перестанет проявлять интерес к ШОС, ЕАЭС и БРИКС. Перестанет ли она тратить силы и средства на поддержку уйгурского сепаратизма в КНР, пока неясно. Здесь уже проекты для Турции будут рисовать в Вашингтоне.



В-четвертых, возврат к традиционной ценности кемалистов – секуляризму и отказ от "дипломатии мечетей". Мы, конечно, сами по конституции секуляристы, да и центральную мечеть в Астане турки нам успели построить, но все равно грустно.



В-пятых, если к власти в Турции придут монетаристы, они заставят свернуть финансирование таких милых нашему сердцу проектов, как Тюркская академия.



Да, многие совместные проекты были начаты еще до Эрдогана, политиками из лагеря кемалистов. Но тогда было другое время. Сегодня, как мы уже сказали, дорожную карту для Турции будут рисовать в Брюсселе. А там свои приоритеты, не совпадающие с национальными интересами Турции.



Но не будем о грустном. Есть в казахстанско-турецких отношениях и долгосрочные факторы. Во-первых, география. Европа заинтересована в развитии транспортно-логистической системы Южного Кавказа. Возможно, после урегулирования карабахского вопроса Брюссель поможет реализовать проект Зангезурского коридора. Как показали недавние визиты европейских лидеров в Пекин, торговля с Китаем для Евросоюза крайне важна. Отношения с Россией у европейцев испорчены надолго, поэтому Срединный коридор, он же Транскаспийский транспортный маршрут, становится для них приоритетным проектом. Будем ждать европейских инвестиций.



Второй фактор – наше сырье, которое нужно всем, и туркам, и европейцам. Сегодня нефть – наше все. Добывают ее американцы, покупают европейцы, транспортируют русские. Наш президент даже правительство менять не стал, потому что они ничего не решают. Курс тенге в большей степени зависит от политики ФРС США, чем от нашего Нацбанка, который занят выпуском коллекционных монет с применением передовых технологий. Наши экспортные доходы зависят не от министерства торговли и интеграции, а от котировок нефти на американских товарных биржах ICE Futures Europe и NYMEX, а также цветных металлов на британской London Metal Exchange.



В заключение хочется сказать, что президент поменял только министра иностранных дел. Это логично, учитывая, что наша экономика зависит от внешних факторов. И нашем МИДе достаточно профессионалов, способных защищать национальные интересы и выстроить партнерские отношения с любым правительством Турции. Но инновационную экономику с диверсифицированным экспортом они не построят.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Кузьмин Николай

14.05.2023 Источник - turanpress.kz

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