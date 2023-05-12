Дурной знак: медаль Карла Великого упала во время благодарственной речи Зеленского

21:54 14.05.2023

Памятная медаль премии Карла Великого, которую сегодня в германском Ахене вручили президенту Украины Владимиру Зеленскому, упала с подставки во время его благодарственной речи.



"Современная Россия пошла агрессией не только против нас, свободной самостоятельной страны, не только против объединенной Европы как глобального символа мира и процветания. Это война России за прошлое. Преодолевая километры украинской территории, Россия пытается одолеть годы европейской истории, истории нашей с вами. Мы столкнулись с агрессором, который идет на любую жестокость".

На фоне подобных заявлений украинского президента медаль слетела с подставки, Зеленскому пришлось с поклоном водворять ее на место. Это вызвало некоторое оживление в зале и даже, кажется, насмешки.



"Не выдержала позора", - прокомментировали пользователи Сети, наблюдавшие за церемонией.



Премия Карла Великого, напомним, вручается за вклад в объединение Европы.



Как сообщало ранее сегодня EADaily, украинскому народу и президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня, 14 мая, вручена международная премия имени Карла Великого. С такой хвалебной речью выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, скрыв, что от премии несет нацистским душком.