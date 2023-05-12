На ЧМ по боксу в Ташкенте россияне взяли 2 золота и услышали гимн с поднятием флага

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Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов стали чемпионами мира.
Но первое место в медальном зачете досталось другой стране.
В Ташкенте (Узбекистан) завершился мужской чемпионат мира по боксу, который проходил с 30 апреля по 14 мая. По итогам турнира сборная России забрала шесть медалей: четыре бронзовые и две золотые. Бронзой довольствовались Эдмонд Худоян (до 48 кг), Дмитрий Двали (до 54 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг) и Имам Хатаев (до 80 кг).
Две золотые награды наши боксеры завоевали в финальный день турнира. Первым это сделал Шарапутдин Атаев, который в финале первого тяжелого веса справился с Лореном Альфонсо, кубинцем, выступающим под флагом Азербайджана. Альфонсо - бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира-2021 и победитель Европейских игр в 2019-м. За сборную Азербайджана стал выступать в 2018-м, объяснив это тем, что в родной стране слишком высокая конкуренция.
В финале Атаев переиграл Альфонсо со счетом 4:1. В полуфинале российский боксер победил мексиканца Рохелио Ромеро (5:0), в четвертьфинале разобрался с иорданцем Одаи Аль-Хиндави (5:0), в 1/8 финала остановкой рефери прошел кенийца Херцога Магангу, а в первом раунде победил серба Милосава Савича (4:0).
Для Атаева эта медаль стала первой на чемпионатах мира, ранее он дважды становился чемпионом России, а также по разу брал серебро и бронзу внутреннего первенства. На прошлом ЧМ Шарапутдин дошел до четвертьфинала.
Вторым россиянином среди золотых медалистов стал Муслим Гаджимагомедов. В финале он сразился с Азизом Аббесом Мухийдином, арабом, представляющим Италию. Для Мухийдина это уже второе серебро чемпионата мира - два года назад он проиграл в финале Хулио Сезару Ла Крузу.
Финал завершился победой Гаджимагомедова со счетом 4:3. В полуфинале Муслим одолел представителя Узбекистана Лазизбека Муллажонова (4:1), в четвертьфинале переиграл бразильца Кено Мачадо (4:3), в 1/8 финала справился с китайцем Хан Жуженем (5:0), а в первом раунде разобрался с французом Сохебом Буфиа.
Для серебряного призера Олимпийских игр-2020 триумф в Узбекистане стал уже вторым: в 2019 году он победил в финале эквадорца Хулио Кастильо. Кроме того, в карьере Гаджимагомедова было четыре победы на чемпионате России, а также золото и серебро чемпионата Европы.
В командном зачете первое место заняла страна, принимающая турнир. Сборная Узбекистана забрала девять медалей, в числе которых пять золотых. Россия оказалась на третьей строчке, а вторую позицию занял Казахстан. Напомним, что ряд сборных, вот числе США и Украина, бойкотировали чемпионат из-за допуска на него российских спортсменов.