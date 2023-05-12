На ЧМ по боксу в Ташкенте россияне взяли 2 золота и услышали гимн с поднятием флага

22:27 14.05.2023

Сборная России взяла два золота на ЧМ по боксу. В Ташкенте прозвучал гимн нашей страны



Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов стали чемпионами мира.



Но первое место в медальном зачете досталось другой стране.



В Ташкенте (Узбекистан) завершился мужской чемпионат мира по боксу, который проходил с 30 апреля по 14 мая. По итогам турнира сборная России забрала шесть медалей: четыре бронзовые и две золотые. Бронзой довольствовались Эдмонд Худоян (до 48 кг), Дмитрий Двали (до 54 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг) и Имам Хатаев (до 80 кг).



Две золотые награды наши боксеры завоевали в финальный день турнира. Первым это сделал Шарапутдин Атаев, который в финале первого тяжелого веса справился с Лореном Альфонсо, кубинцем, выступающим под флагом Азербайджана. Альфонсо - бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира-2021 и победитель Европейских игр в 2019-м. За сборную Азербайджана стал выступать в 2018-м, объяснив это тем, что в родной стране слишком высокая конкуренция.



