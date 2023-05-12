Доля полученных Эрдоганом голосов упала ниже 50% после вскрытия 91,1% урн

23:40 14.05.2023

Антон Демидов



Доля голосов, полученных президентом Турции Тайипом Эрдоганом на выборах главы государства, опустилась ниже 50% после вскрытия 91,1% урн. Об этом сообщает агентство Anadolu, ссылаясь на данные Высшей избирательной комиссии (ЦИК) республики.



