 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
  Новости и события
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Понедельник, 15.05.2023
00:23  Масштабы нынешнего глобального голода ошеломляют, - Елена Пустовойтова
00:18  As-Sabeel: США являются пионерами запугивания и террора, а не демократии
00:16  О ложной стратегии AUKUS, - В.Прохватилов
00:13  Kayhan: Запад уже проиграл на Украине
00:09  Что может стать главным оружием БРИКС+, - В.Катасонов
00:02  Выборы в Турции: что поставлено на карту? - Грэм Фуллер
00:01  В Туркмении создана "Госкомиссия по организованному проведению в 2023 году жатвы зерновых"

00:00  Ашыргулы Беглиев больше не вице-премьер Туркмении, курирующий ТЭК, его сменил - Батыр Аманов
Воскресенье, 14.05.2023
19:35  В Турции обработано 30% голосов: у Эрдогана - 54%. Кылычдароглу сокращает разрыв
19:28  Максат Бабаев возглавил Госконцерт "Туркменгаз"
18:59  Как надо "работать" с террористами-ракетчиками. Нетаньяху объявил о ликвидации в Газе всей верхушки "Исламского джихада"
18:52  ТуркВыборы. По подсчетам 10% голосов уверенно побеждает Эрдоган (59%)
16:04  Эрдоган vs Кылычдароглу: "это выборы – "ноздря в ноздрю"
16:01  Турецкий кульбит. Стратегическое хеджирование, - П.Шлыков
15:59  Дам должность даже инопланетянину. Президент Жапаров о кадровом голоде в Киргизии
15:53  Почему Китай затягивает стройку второго газопровода из России, - "Взгляд"
11:19  Турецкие выборы: для Эрдогана настал решительный день, - А.Яшлавский
10:53  Два главных кандидата в президенты Турции заявили о вмешательстве Вашингтона и Москвы в турецкие выборы, - Ю.Зайнашев
10:51  Авторитетному экс-депутату КырПарламента Равшану Джеенбекову предъявлено обвинение в попытке захвата власти
09:48  Победить Америку - новый исторический вызов для Китая, - СП
08:20  Узбекистан подстраивается под эпоху СВО, - Тимофей Бордачев
07:51  В Таиланде проходят парламентские выборы. 62 претендента от 42 партий на пост премьера
00:55  Судьба Турции висит на волоске. Виновата, разумеется, Москва, - Петр Акопов
00:54  Президент Мирзиеев расширил полномочия Нацгвардии Узбекистана
00:48  "Эрдогана – геть!": В Турции готовится свой антироссийский Майдан, - Айнур Курманов
00:39  Проблема США - не в возможности дефолта, а в том, что они могут опоздать с ним.., - О.Щукин
00:12  Кыргызстан и Узбекистан запустили строительство автозавода в Чуйской области
00:05  "Для победы в этой войне России нужна государственная стратегия, которой не было и нет", - Игорь Стрелков
00:00  Козыри Эрдогана бьют "московской картой", - Михаил Макаров
Суббота, 13.05.2023
22:18  Никита Михалков призвал к закрытию "Ельцин-центра" в Екатеринбурге
19:09  Три боксера Узбекистана - Муйдинходжаев, Дусматов и Жалолов, стали чемпионами мира (видео)
17:05  "Нет денег на трусы": накануне выборов турки озлобились на Эрдогана, - МК
16:40  Hurriyet: грязные методы не помогут оппозиции победить на выборах в Турции
16:39  Казахстанец Санжар Ташкенбай стал чемпионом мира-2023 по боксу (до 48 кг)
15:24  Умер советско-российский теле-деятель, уроженец Самарканда - Эдуард Сагалаев
13:49  Шавкат Мирзиеев идет на выборы кандидатом от сразу двух партий - УзЛиДеП и "Миллий Тикланиш"
12:39  Памяти Наримана Нариманова, - П.Густерин
12:36  НАТО планирует открыть офис в Японии - щекотать Азию, - К.Логинова
12:34  Турция перед выбором. Для Эрдогана готовят "вариант Януковича"
12:28  Кыргызы уверяют, что нашли инвестора с лишним $1 лярд на построй нового города "Асман" на Иссык-Куле
12:23  Бессмертному полку в Берлине не помешали ни полиция, ни бандеровцы, - Грегор Шпицен
10:42  Мимо кассы... Энергетические компании Узбекистана отчитались о многомиллиардных убытках
09:38  Техас будет защищаться самостоятельно. На границе США новый виток кризиса
08:45  Зашел в пятерочку: для чего Китай собирает лидеров Центральной Азии, - Игорь Кармазин
08:40  Уволена на пенсию боевая старуха Шерман, отвечавшая в Госдепе США за Китай и ЦентрАзию
08:37  Индия требует вернуть алмаз Кохинур из шапки британской королевы
01:08  Китай и Россия создают новый "Варшавский блок" в противовес НАТО, - К.Ольшанский
01:07  Ракетная реакция: что происходит между Израилем и сектором Газа
01:03  Почему немцы ре-мигрируют в Россию (житейские истории)
00:54  Высший кыргызский воинский титул Эр в эпосе "Манас", - Асылбек Эшиев
00:00  Почему "ждуны" и "испуганные патриоты" страшнее открытых заукраинцев, - Мирон Орловский
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    Туркменистан   |   КАДРЫ   | 
Ашыргулы Беглиев больше не вице-премьер Туркмении, курирующий ТЭК, его сменил - Батыр Аманов
00:00 15.05.2023

Указ Президента Туркменистана о Беглиеве А.
13.05.2023
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Назначить Беглиева Ашыргулы советником Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам, освободив его от должности заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана.

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 13 мая 2023 г.

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Указ Президента Туркменистана об Аманове Б.А.
13.05.2023
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Назначить Аманова Батыра Амангелдиевича заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, освободив его от должности государственного министра Туркменистана – председателя Государственного концерна "Türkmengaz".

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 13 мая 2023 г.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - turkmenistan.gov.tm
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