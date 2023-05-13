Ашыргулы Беглиев больше не вице-премьер Туркмении, курирующий ТЭК, его сменил - Батыр Аманов

00:00 15.05.2023

Указ Президента Туркменистана о Беглиеве А.

13.05.2023

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Назначить Беглиева Ашыргулы советником Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам, освободив его от должности заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана.



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 13 мая 2023 г.



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Указ Президента Туркменистана об Аманове Б.А.

13.05.2023

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Назначить Аманова Батыра Амангелдиевича заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, освободив его от должности государственного министра Туркменистана – председателя Государственного концерна "Türkmengaz".



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 13 мая 2023 г.