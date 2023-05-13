|19:35 В Турции обработано 30% голосов: у Эрдогана - 54%. Кылычдароглу сокращает разрыв
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18:52 ТуркВыборы. По подсчетам 10% голосов уверенно побеждает Эрдоган (59%)
16:04 Эрдоган vs Кылычдароглу: "это выборы – "ноздря в ноздрю"
16:01 Турецкий кульбит. Стратегическое хеджирование, - П.Шлыков
15:59 Дам должность даже инопланетянину. Президент Жапаров о кадровом голоде в Киргизии
15:53 Почему Китай затягивает стройку второго газопровода из России, - "Взгляд"
11:19 Турецкие выборы: для Эрдогана настал решительный день, - А.Яшлавский
10:53 Два главных кандидата в президенты Турции заявили о вмешательстве Вашингтона и Москвы в турецкие выборы, - Ю.Зайнашев
10:51 Авторитетному экс-депутату КырПарламента Равшану Джеенбекову предъявлено обвинение в попытке захвата власти
09:48 Победить Америку - новый исторический вызов для Китая, - СП
08:20 Узбекистан подстраивается под эпоху СВО, - Тимофей Бордачев
07:51 В Таиланде проходят парламентские выборы. 62 претендента от 42 партий на пост премьера
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00:12 Кыргызстан и Узбекистан запустили строительство автозавода в Чуйской области
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17:05 "Нет денег на трусы": накануне выборов турки озлобились на Эрдогана, - МК
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13:49 Шавкат Мирзиеев идет на выборы кандидатом от сразу двух партий - УзЛиДеП и "Миллий Тикланиш"
12:39 Памяти Наримана Нариманова, - П.Густерин
12:36 НАТО планирует открыть офис в Японии - щекотать Азию, - К.Логинова
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|Ашыргулы Беглиев больше не вице-премьер Туркмении, курирующий ТЭК, его сменил - Батыр Аманов
00:00 15.05.2023
Указ Президента Туркменистана о Беглиеве А.
13.05.2023
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Назначить Беглиева Ашыргулы советником Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам, освободив его от должности заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 13 мая 2023 г.
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Указ Президента Туркменистана об Аманове Б.А.
13.05.2023
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Назначить Аманова Батыра Амангелдиевича заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, освободив его от должности государственного министра Туркменистана – председателя Государственного концерна "Türkmengaz".
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 13 мая 2023 г.