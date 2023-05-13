В Туркмении создана "Госкомиссия по организованному проведению в 2023 году жатвы зерновых"

00:01 15.05.2023

Создана Государственная комиссия по организованному проведению в 2023 году жатвы зерновых

13.05.2023



В целях дальнейшего укрепления экономического потенциала страны, планомерного увеличения объемов производства пшеницы, являющейся источником достатка народа и гарантом продовольственной независимости, оперативного сбора без потерь и бесперебойной транспортировки к складам и элеваторам выращенного урожая пшеницы в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, а также своевременного проведения на высоком уровне расчетов с производителями зерна, Президент Туркменистана подписал Постановление, в соответствии с которым создана Государственная комиссия по организованному проведению в 2023 году жатвы зерновых и утвержден ее состав.



Документом также предписано:



Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды, организовав на местах надлежащее техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов, обеспечить их производительную и бесперебойную работу в уборочную страду;



Агентству транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров на основе заключения контракта с Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды обеспечить своевременную и без потерь транспортировку собранного урожая пшеницы с полей к пунктам приема, складам и элеваторам, а также бесперебойную и эффективную работу транспортных средств.



Согласно документу, Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды разрешено при транспортировке пшеницы к пунктам приема, складам и элеваторам использовать на контрактной основе автотранспортные средства других министерств и отраслевых ведомств, а также находящиеся в частной собственности.