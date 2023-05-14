Турция проголосовала сердцем, - Данила Моисеев

00:03 15.05.2023

Выборы президента не снимут вопрос о том, кто будет руководить страной

Данила Моисеев Геннадий Петров



В Турции завершились всеобщие выборы, из которых наибольшее внимание было приковано к голосованию за будущего президента. Соревновались трое: действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу и откровенно уступающий им по популярности Синан Оган. На момент подписания номера предварительные результаты выборов еще не объявлены. Однако можно утверждать, что претензии к голосованию будут – даром, что Высшая избирательная комиссия в целом нарушений не нашла, а оппозиция и Эрдоган не спешили обвинять друг друга в фальсификациях.

Избирательные участки закрылись в 17.00 по московскому времени. Сразу же начался подсчет голосов. Высшая избирательная комиссия тем не менее запретила мгновенную публикацию каких-либо данных до 21.00. Она решила не разжигать страсти. Вопреки ее запрету, ряд турецких СМИ стали публиковать первые результаты подсчета раньше. По ним выходит, что предстоит второй тур: ни президент, ни лидер оппозиции не набирают 50% голосов. Если окончательные результаты будут такими, 28 мая предстоит второй тур.



Интерес к турецким выборам небывалый. Оба ключевых кандидата, Кылычдароглу и Эрдоган, собирали в свою поддержку миллионные митинги. Перед голосованием оппозиция провела настоящую мобилизацию сил для того, чтобы проконтролировать подсчет голосов. Наблюдателей на участках множество от самых различных общественных организаций. Тем не менее еще до голосования высказывались предположения, что его итоги будут оспорены, благо повод для этого есть.



В своей избирательной кампании Эрдоган активно и даже, можно сказать, вызывающе открыто применял административный ресурс. Он щедро раздавал обещания, что трактуется его оппонентами как покупка голосов избирателей. Его решением зарплаты государственных служащих будут увеличены на 45%. А в сам день голосования турецкий президент раздавал деньги на избирательном участке, где он голосовал, в стамбульском районе Ускюдар. Это может быть воспринято как прямое нарушение закона. Наконец, противники президента подозревают его в манипуляциях с голосованием. Кылычдароглу в соцсетях прозрачно намекнул, что ожидает от своего оппонента фальсификаций. Он призвал "героев демократии" (то есть наблюдателей на выборах) не отходить от избирательных урн и сделать так, чтобы волеизъявление народа было полным и правильным. Все это дает основания считать, что даже если выборы пройдут в один тур, их итог определится не скоро. Будут и судебные тяжбы, и протесты.



В день выборов в Анкаре, Стамбуле и Измире наблюдалась высокая явка. Причем активно голосовала молодежь. Это в интересах оппозиции. Ее электорат традиционно находится в больших городах. Эрдоган же, как всегда, полагается на провинцию. В значительной мере на нее были рассчитаны его предвыборные вояжи и активное использование священного месяца Рамадан ради продвижения своей повестки. Религиозные турки голосуют за власть и, как надеется президент, спасут его и на этот раз.



Перед выборами результаты опросов давали противоречивую картину. По одним из них, впереди был Эрдоган, по другим – глава Республиканской народной партии (РНП) Кылычдароглу имеет определенное преимущество. В целом эксперты ставили на второй тур. Правда, после выхода из предвыборной гонки главы партии "Родина" Мухаррема Индже (участвовал в президентских выборах 2018 года от РНП) у Кылычдароглу даже появился шанс на то, чтобы одержать победу сразу. Как-никак Индже неизбежно перетянул бы на себя часть голосов противников Эрдогана.



Одна из самых животрепещущих тем, связанных с турецкими выборами, – это то, как они изменят внешнюю политику страны. Больше всего тут вопросов к оппозиции. Кылычдароглу не раз говорил, что приоритетом для него станет налаживание отношений с Западом. Именно он, а не Эрдоган, обвинил, через социальные сети Россию во вмешательстве в выборы. Также он пообещал, что сделает страну более демократичной – то есть использовал ту лексику, которую в Кремле категорически не переносят. Не стоит, правда, забывать, что две недели назад Кылычдароглу направил письмо на круглый стол тюркологов, проходивший в Москве. В нем он категорически утверждал, что желает хороших отношений с Россией и не одобряет "антироссийские настроения в мире" (их он даже сравнил с расизмом). Не лишне отметить, что среди российских мигрантов, живущих в Турции, отношение к оппозиции все же хуже, чем к Эрдогану. Националистическая риторика и обещания ужесточить условия пребывания иностранцев в стране, которые раздаются из лагеря сторонников Кылычдароглу, особенно от "Хорошей партии" и ее лидера Мераль Акшенер, их пугает.



Перед выборами эксперты гадали, что окажет большее воздействие на избирателей, антирейтинги оппозиционных лидеров и проблемы в стане сторонников Кылычдароглу или имеющиеся проблемы в стране, которые ставят в "заслугу" президенту. От 20-летнего правления Эрдогана часть общества откровенно устала, его исламистские лозунги часть турок привлекают, часть – пугают. Но главный его минус – непростая экономическая ситуация в стране. В Турции все еще сохраняется высокая инфляция, причина которой – мягкая денежно-кредитная политика самого правительства.



Разрушительное землетрясение 6 февраля, жертвами которого стали более 50 тыс. человек, также повлияло на ход предвыборной гонки, но не сильно. Удар по Эрдогану могли нанести другие изменения в жизни страны. Против него настроены и многие курды, в частности члены и сторонники Демократической партии народов (ДПН), из-за гонений последних лет. А они являются главным нацменьшинством и составляют 22% населения. Когда-то нынешний лидер республики был немало популярен в курдских районах, но не теперь. Между тем исход голосования, возможно, будет зависеть как раз от курдских избирателей. Их численность в стране велика. Все-таки население Турции растет во многом из-за высокой рождаемости в этом этносе.



14 мая 23