Что может стать главным оружием БРИКС+, - В.Катасонов

00:09 15.05.2023

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 14.05.2023 |



Группа БРИКС должна превратиться в международный картель



Объединение России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР – преимущественно неформальное; у него нет штаб-квартиры, секретариата, устава. Однако в рамках БРИКС имеется полноценная международная организация – Новый банк развития со штаб-квартирой в Шанхае и акционерным капиталом 100 млрд долл. как альтернатива МВФ.



Однако четких приоритетов в деятельности нет. Не приходится говорить и о тесной торгово-экономической интеграции. Если Россия, Китай и Индия являются соседями, то Бразилия и Южная Африка находятся чуть ли не на другой стороне планеты.



Много в последнее время разговоров о возможности создания единой валюты БРИКС. Мое отношение к этому проекту достаточно скептическое. Если даже такая валюта будет учреждена, по-настоящему востребованной она может стать лишь на фундаменте тесной торгово-экономической интеграции.



В последние годы вырос интерес к БРИКС со стороны ряда государств, находящихся за пределами "золотого миллиарда". В 2018 году создатель аббревиатуры БРИКС Джим О’Нил в статье "Как "Следующие 11" могут привести в движение мировую экономику" (Jim O’Neill. How the "Nex t11" Countries Could Powerthe World Economy) назвал 11 вероятных кандидатов на членство в группе БРИКС (группа "N-11"). Он обратил внимание, что "в совокупности в странах группы "N-11" проживает около 1,5 млрд человек, а номинальный ВВП данных стран составляет около 6,5 трлн долларов". Также он отметил, что "хотя население стран "Группы одиннадцати" немного больше, чем в Китае или Индии, их экономика примерно в два раза меньше экономики Китая, но больше, чем у Японии, и более чем в два раза больше, чем у Индии".



Вопрос о расширении состава объединения поднял в прошлом году Китай. Он поставил задачу отработки критериев, которым должны удовлетворять новые члены. В августе на 15-м саммите БРИКС в ЮАР вопрос о расширении членства в БРИКС будет обсуждаться более фундаментально. Скорее всего, будут приняты решения о введении в состав БРИКС новых членов.



Чиновники ЮАР, которая в этом году председательствует в БРИКС, сообщили, что официально изъявили желание стать членами блока почти два десятка стран. Полного списка стран, желающих вступить в БРИКС, не обнародовано. Были названы Иран, Аргентина, Алжир, Египет, ОАЭ, Бахрейн, Индонезия. Также было сказано, что хотят вступить две страны из Восточной Африки и одна из Западной Африки. Некоторые эксперты называют Мексику, Венесуэлу и Турцию.



Интерес к вступлению в БРИКС со стороны ряда стран особенно вырос после 24 февраля прошлого года. Коллективный Запад начал против России необъявленную войну, такую же войну он может начать против любого другого государства за пределами "золотого миллиарда". Страны периферии мирового капитализма почувствовали необходимость консолидации.



Некоторые считают, что расширение объединения приведет к радикальным изменениям в мировой экономике. Уже в прошлом году доля стран БРИКС в мировом ВВП превысила долю G7: 31,5% против 30,7%. Некоторые эксперты прикидывают, что с учетом принятия новых членов доля БРИКС в мировом ВВП может подскочить до 40%. Это близко к достижению экономического паритета со странами коллективного Запада. Доля Северной Америки и стран Европейского союза, по данным МВФ, несколько превышает 40% мирового ВВП, но у стран БРИКС+ темпы экономического развития выше, чем у стран Запада. Так, по итогам прошлого года прирост ВВП у "семерки" составил 1,9%, а у стран БРИКС – 7,8%.



Однако если политические выгоды расширения объединения очевидны, то насчет экономических дивидендов есть сомнения. И тем не менее расширение БРИКС может дать достаточно быстрые результаты и в сфере экономики. Решающую роль может сыграть то, что расширение блока БРИКС усилит его позиции в добыче и экспорте многих природных ресурсов.



По данным British Petroleum на 2020 г., на Северную Америку и Европу приходилось 14,4% разведанных запасов мировой нефти, на БРИКС – 8,9%. Однако присоединение к БРИКС лишь одной Саудовской Аравии с 17,2% мировых запасов нефти резко изменит соотношение нефтяных потенциалов в пользу БРИКС. А по запасам природного газа группа БРИКС еще до расширения объединения (25,3% в 2020 году) намного превосходила Северную Америку и Европу (9,1%).



Конечно, по показателям добычи пропорции более выигрышные для западных стран по сравнению с БРИКС. Однако этот выигрыш временный. Западные страны с большой скоростью истощают свои запасы нефти и газа, отмечает эксперт Ильгар Мамедов в статье "Расширение БРИКС – стержень нового мирового порядка?".



Уже сегодня имеет место координация стратегий в сфере энергетики между БРИКС и странами ОПЕК+. С включением в состав БРИКС Ирана, Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ, Мексики, Венесуэлы и ряда других стран БРИКС+ будет контролировать, по оценкам экспертов, более 70% добычи нефти, более 60% природного газа и более 80% добычи угля.



В случае расширения БРИКС это объединение будет контролировать и большую часть других ресурсов, их добычу и экспорт. Взять, к примеру, добычу железа. По добыче железной руды первое место в мировом рейтинге занимает Китай, второе – Индия, третье – Бразилия. На пятом и седьмом местах мирового рейтинга расположились соответственно Россия и ЮАР. В начале текущего десятилетия на страны БРИКС приходилось без малого две трети мировой добычи железа. А ведь среди кандидатов на членство в БРИКС есть страны, занимающие достаточно высокие места по добыче железа – Мексика, Иран, Турция, Египет и др. БРИКС+ будет контролировать подавляющую часть добычи железа в мире!



Назову еще один ресурс, по которому БРИКС уже сейчас занимает существенную долю в мировой добыче. Это золото. Три из пяти стран-членов БРИКС являются крупными добытчиками драгоценного металла (Китай, Россия, Южная Африка). В разные годы их доля в мировой добыче варьировала в диапазоне 25-30%. Среди кандидатов на членство в БРИКС есть достаточно крупные золотодобывающие страны. Скажем, Индонезия (с годовой добычей более 100 тонн).



Итак, сегодня БРИКС занимает прочные позиции по запасам, добыче и экспорту многих природных ресурсов, а завтра эти позиции могут стать еще более прочными. Надо лишь обеспечить координацию действий стран-членов в сфере добычи и экспорта ресурсов. Если все называть своими именами, то группа БРИКС должна стать международным картелем.