В России начали сносить польские памятники. Наконец-то

00:11 15.05.2023

В Польше началась истерика после демонтажа в Иркутске камня репрессированным полякам



От польской плиты осталась арматура. Коллаж: eadaily.com

Польские СМИ и политики начали истерику, узнав, что в деревне Пивовариха Иркутской области демонтирована памятная плита, установленный в 2015 году генконсульством Польши в Иркутске в память репрессированных в 1937 году поляков. Наверняка, старшее поколение панов помнит русскую народную поговорку - как аукнется, так и откликнется.



Камень был установлен поляками в иркутском селе Пивовариха, где в 30-е годы располагалась спецзона НКВД. Сегодня у компетентных органов возник большой вопрос, насколько законно был установлен этот знак. Так или иначе, в настоящее время на этом месте началась реконструкция официально зарегистрированного мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий "Пивовариха". Польский камень был убран, поскольку незаконно располагался на аллее по пути к мемориалу.



Демонтаж польского знака, а заодно и литовского креста, вызвал шквал негативных эмоций в Польше. Издание "Вполитице.пл" выдало заголовок:



"Российская атака на память!"



Посол Польши в России Кшиштоф Краевский заявил, что на эту ситуацию скоро отреагируют польские дипломатические миссии: посольство Польши в Москве и консульство Польши в Иркутске.



EADaily напоминает, что официальная Варшава за последние десятилетия снесла сотни памятников советским воинам, освобождавшим поляков от германского порабощения. Стоит отметить, что наши мемориальные комплексы находились на территории Польши правомерно, с соблюдением всех норм местного законодательства, в отличие от польской самодеятельности под Иркутском.