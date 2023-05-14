Kayhan: Запад уже проиграл на Украине

00:13 15.05.2023 Kayhan

Иран

14 мая 2023

Кто склонен верить, что Запад уже проиграл на Украине



Запад уже фактически проиграл противостояние с Россией из-за Украины, пишет Kayhan. Поэтому обещанное "контрнаступление" может так и не состояться. Западные политики не сомневаются в том, что рано или поздно Киеву придется сесть за стол переговоров с Москвой.



Информационно-аналитический отчет от редакции "Кайхан"

На фоне периодичных заявлений украинского руководства и военного ведомства о подготовке к так называемому "контрнаступлению", а также того давления, которое испытывает украинское руководство от стран Запада, побуждающих Киев начать масштабную военную операцию против российских войск "как можно скорее", все больше слышны разговоры, что Запад уже фактически проиграл противостояние с Россией из-за Украины – соответственно, обещанное "контрнаступление" может так и не состояться. Следует отметить, что подобные разговоры ведут не только должностные лица или политики, которые находятся у власти, но и многие отставные политические деятели и скептически настроенные военные аналитики. Хотя и заявления реальных политиков звучат все больше пессимистично. Так, например, Верховный комиссар по делам внешней политики ЕС Жозеп Боррель на днях высказался о том, что без поддержки Запада Украина "не смогла бы продержаться и три дня". А племянник 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди, Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший заявил, что Россия в этом противостоянии "никак не может быть побежденной".



По прошествии уже 14 месяцев военной фазы конфликта, сомнения даже среди самих западных союзников Киева относительно возможности Украины не просто победить, а хотя бы вести боевые действия на равных неуклонно росли. Следует, однако, заметить – речь не сколько о возможности самой Украины (вести полноценные боевые действия), а о возможности блока НАТО посредством Украины противостоять России – поскольку число сомневавшихся относительно возможностей в этом противостоянии для самой Украины, с каким-либо позитивным для себя исходом, было велико еще в первые недели СВО. Равным образом, росли противоречия и разногласия в данной связи между самими странами НАТО. Необходимо, однако, сделать еще одно замечание относительно правомерности термина "контрнаступление": правильнее, вероятно, говорить, именно об активизации боевых действий (со стороны Украины), потому как контрнаступление, с военной точки зрения, представляет собой вид боя, ведущегося в противоход наступлению противника на широком фронте. Данный термин не вполне корректен, поскольку российские вооруженные силы сейчас также не ведут наступление на широком участке фронта. Жозеп Боррель, как уже упоминалось, в ходе одного из своих выступлений в начале мая предельно откровенно заявил, что Украина, вне всякого сомнения, "давно бы пала", если бы Запад не оказывал ей поддержку. "У нас не было иного выхода, кроме как пустить все наши средства на защиту Украины" - также говорил политик. Даже те западные политики, реально находящиеся у власти, не сомневаются в том, что рано или поздно Киеву придется сесть за стол переговоров с Россией. Потому они и оказывают давление на украинское руководство активизироваться "на фронте": во-первых, чтобы оправдать колоссальные ресурсы, потраченные на военную помощь Украине, и, во-вторых, чтобы позиции Киева, - а читай, опять же, Запада – на возможных уже в недалеком будущем переговорах с Россией были бы весомее. Кроме того, в НАТО, очевидно, полагают, что, чем скорее Киев начнет так называемое "контрнаступление", тем большего успеха он может достичь, пускай этот успех будет весьма скромен. Потому, полагают в НАТО и ЕС, наступление следует начинать не позднее, чем в данную летнюю кампанию, пока ВСУ способны еще хоть как-то брать в свои руки инициативу на фронте. Соответственно, в случае достижения какого-либо успеха, оснований у Украины выдвигать за столом переговоров с Россией требования о возврате утраченных после февраля-марта 2022 года территорий будет несколько больше. В противном случае, ей придется смириться с потерей не только Крыма и Донбасса, но и других территорий уже навсегда. Однако и по поводу возможностей Украины чего-то достичь в ходе так называемого "контрнаступления" имеются большие сомнения, причем высказываются они по обе стороны Атлантики. В качестве примера можно процитировать сообщение влиятельного телеканала CNN, прозвучавшее несколько дней назад: "Украина заявляет, что все подготовила для начала масштабного контрнаступления и утверждает, что оно будет осуществлено на южных участках соприкосновения… Однако и Россия за полгода достаточно укрепила именно здесь свои позиции, пересечь которые для противоположной стороны будет большой проблемой… Украинским военным, хотя они и обладают новым вооружением для преодоления российских оборонительных сооружений, тем не менее, еще необходимо отработать боевое слаживание, способность быстро маневрировать, наконец, иметь достаточно понтонных средств для преодоления оборонительных рвов – все это вместе является весьма сложной задачей". И тот же телеканал привел оценку Мэтью Шмидта, доцента кафедры национальной безопасности Университета Нью-Хейвена в американском штате Коннектикут, который отметил, что наибольшей проблемой для предстоящего контрнаступления ВСУ может стать угроза дефрагментации полосы боевых действий на цепь мелких участков, и украинские силы в данном случае могут попросту растерять всю боевую мощь. И наличие при этом даже новейших средств ведения огня и бронетехники не будут иметь почти никакого значения. Подразделения ВСУ могут попросту увязнуть в мелких боевых стычках, и контрнаступление, таким образом, не даст никакого существенного результата и захлебнется. Помимо сообщений телеканалов и различных экспертов, опасения относительно успеха "контрнаступления" украинской армии заметно беспокоят и американское правительство: тревожные заявления звучат даже из кабинетов Белого дома. В данной связи уместно вспомнить сообщение, которое попало в американские СМИ, со ссылкой на "источник, близкий к окружению правительства Байдена", относительно возможной "неудачи", которая может постичь украинских военных в ходе предстоящего наступления. Так, влиятельно издание Politico в данной связи написало, что администрация Джо Байдена уже ощущает необходимость подготовиться к получению "разочаровывающих вестей" относительно украинского контрнаступления, которое, весьма вероятно, "не оправдает ожиданий".



Россия не может проиграть…



Роберт Фрэнсис Кеннеди, один из возможных кандидатов на предстоящих американских выборах 2024 года, также пришел к выводу, что Западу не по силам быть противником России на Украине. В своем выступлении на прошлой неделе он сказал, что "в американо-российском конфликте" уже погибло более 300 тысяч украинцев, и что подобный масштаб потерь "катастрофичен". А в новом интервью, прозвучавшем неделю назад, на одной из радиостанций, он заявил, что Россия не проиграет на Украине, и добавил, что Вашингтон и официальный Киев прилагают все усилия, чтобы скрыть катастрофические потери среди украинских военных. По его словам, пока Киев несет ужасающие потери, Москва "продолжает укреплять свою военную мощь и позиции на фронтах", и потому "русские просто не в состоянии проиграть в этой битве". Кеннеди подчеркнул, что американскому избирателю врут, когда говорят, что русские проиграют – по его словам, не могут проигрывать те, кто систематически наращивает свою боевую мощь, имея при этом полное превосходство над США по ряду отраслей, например, в артиллерийских системах. При этом племянник бывшего президента США также предупредил, что у Вашингтона нет никаких резервов для замены уничтоженной военной техники, прежде всего, в артиллерии. Подводя итог своему заявлению, Кеннеди расценил военный конфликт на Украине как самое жестокое противостояние со времен окончания Второй мировой войны – тем серьезнее и драматичнее будет то поражение, которое может потерпеть весь Запад. Просто от американской, да и западной аудитории в целом, скрывают "истинные масштабы" этого конфликта – выразил убеждение племянник бывшего президента США.

Неэффективность американских артиллерийских и ракетных систем

Как известно, артиллерийские системы – это главное из новейшего западного вооружения, чем могли похвастаться ВСУ в ходе нынешнего противостояния с российской армией. Но с другой стороны, несмотря на пропагандистские заявления американского правительства о безвозмездной передаче Украине высокомобильных ракетно-артиллерийских комплексов под названием "HIMARS", сами же американские военные теперь говорят, что Россия смогла эти системы нейтрализовать. Процитированный CNN военный аналитик рассказал, как российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и методика создания помех успешно препятствуют нормальной и слаженной работе артиллерийских систем пуска ракет "Хаймарс". Кроме того, целый ряд американских, британских и даже украинских военных источников рассказали, как действия России в области РЭБ делают боеприпасы и снаряды с GPS-наведением все более неэффективными. В частности, один из операторов украинских беспилотников, назвав действия России по созданию помех в работе систем "Хаймарс" очень важными, заявил, что не наблюдал подобного до ноября прошлого, 2022 года. Следовательно, за период военных действий российские системы РЭБ шагнули вперед, научившись новым методам, тогда как западные военные технологии пока не могут ничего этому противопоставить. По крайней мере, один из представителей Пентагона, описывая данную проблему, сравнил попытки найти новые способы противодействия методам России по нарушению работы систем РСЗО с "постоянной игрой в догонялки", или, "того хуже - в кошки-мышки". А между тем, по оценкам многих военных комментаторов, система "Хаймарс", которая способна поражать цели на расстоянии до 80 километров, является одной из самых совершенных систем вооружений, которые США смогли предоставить Киеву с начала СВО на Украине. Источник - inosmi.ru

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