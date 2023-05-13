Греческая драма: краткий анализ политической ситуации перед майскими выборами

00:14 15.05.2023

Греческий адвокат, магистр уголовного права, президент запрещенной в Греции партии ELASYN Яннис Зографос представил специально для EADaily собственное видение политической обстановки в его стране в преддверии предстоящих 21 мая парламентских выборов.



"Примерно через неделю в Греции состоятся самые важные выборы за последние 50 лет. Хотя это, возможно, не очень известно, в последнее десятилетие Греция была подопытным кроликом для глобального эксперимента, который сначала проводился в нашей стране (в Греции - Ред.), а затем был "перенесен" в другие страны, такие как Италия, Испания, Словакия и др.



То, что произошло в Греции с националистическим движением (которое привело своих лидеров в тюрьму как преступную организацию по фальшивому обвинению, которое было срежиссировано США и "союзниками"), тесно связано с экономическим кризисом начала 10-х годов. Таким образом, результаты выборов 2012 года и затем 2014 года, которые дали националистам обильный процент от 7% до 9% на трех выборах, были демократическим сопротивлением тем, кто разрушил греческую экономику, разрушил жизни миллионов простых людей, испортил будущее их детей и продал суверенитет Греции (ресурсы, землю и даже здания) западным "союзникам" на 99 лет.



Это то самое сопротивление, которое привело к власти таких предателей, как Алексис Ципрас (так называемый "левый" политик) и его банда, продавшая древнее название Македония (которое, как вы все знаете, является греческим, а не славянским) своим союзникам по НАТО, вместе с другим "правым" популистом, сотрудничающим в предательстве, по имени Панос Камменос.



Диктатура, принуждаемая ЕС, бюрократы и институты (Европейский центральный банк, Международный валютный фонд и Европейская комиссия), все вместе применили смертельный "рецепт" против греческого общества, чтобы узнать, можно ли его применить и к другим странам. И им это удалось. Только греческий народ намеревался противостоять этому, а не его политические лидеры, которые оказались приспешниками западных капиталистов.



Хотя греческий народ в 2015 году проголосовал на референдуме против принятия европейских условий, чтобы остаться в еврозоне, Ципрас так и не активизировал наше сопротивление. Приняв полностью экономическую повестку дня ЕС и навязав впоследствии новый "пакет" мер, которые разрушили греческую экономику, привели к обнищанию значительного большинства населения и, наконец, поддались нашим западным угнетателям во главе с "современными" немецкими нацистами, такими как Меркель и ее министр финансов Шойбле.



Ситуация в Греции сегодня, за неделю до выборов, как уже говорилось ранее, кажется хуже, чем когда-либо. Глубинное государство Кириакоса Мицотакиса (немецкого происхождения и выращенного нами отпрыска покойного премьера, известного как "отступник") управляет всей страной, не только прослушивая телефоны своих политических противников, даже командиров вооруженных сил, но и манипулируя всеми СМИ, привлекая мафиози и олигархов для управления крупными проектами, финансируемыми ЕС, тех же, кто владеет СМИ, тех же, кто реализует проекты!



Коррупция во всех сферах жизни государства. Сам Мицотакис был также, не стоит забывать, первым европейским премьер-министром, который отправил тяжелое вооружение на Украину, чтобы заявить, что выступает против России и лично президента Владимира Путина за так называемую "агрессивную" войну против государства-изгоя под руководством Зеленского. Это невыносимая ситуация, которая напоминает "банановые республики" Латинской Америки или африканские диктатуры, с той лишь разницей, что в этих государствах может существовать независимая система правосудия, чего нет в Греции, поскольку кабинет министров выбирает глав Верховного суда!



Учитывая нынешнюю ситуацию, я не очень оптимистично смотрю на возникновение нового народного движения. Я считаю, что на майских выборах обе ведущие партии, и особенно "Новая демократия" Мицотакиса, потерпят крах, и никто не сможет сформировать собственное правительство, не будучи обязанным сотрудничать со своим политическим оппонентом.



Наша партия, ELASYN, вместе с другими патриотическими движениями, была запрещена законом, что совершенно неприемлемо для демократического государства в Европе, но кого волнует демократия в таком протекторате США, как Греция?



Тем временем появились новые партии, но их привлекательность для электората мизерна, учитывая, что у них нет других средств, кроме социальных сетей, для продвижения своего политического видения. Большинство из них не получат более 1−1,5%. Среди них та, которая имеет лучшие намерения наказать политиков, разрушивших Грецию, продавших древнее имя Македонии, присвоивших общественное богатство, - это "Кинима 21" (Движение 21). Эта партия, которой руководит бывший военный врач, также является единственным патриотическим движением, которое четко выступает против внешней политики Греции в отношении России и заявляет, что русский народ является нашим единственным общим союзником из-за православия, и что Греция должна оставаться на его стороне против Украины, которая финансируется и мотивируется ЦРУ.



В июле пройдут новые выборы, и, наконец, ведущие партии будут вынуждены сотрудничать либо напрямую, либо со своими партиями-миньонами, чтобы сформировать коалиционное правительство.



Лично я, как лидер патриотической партии, которой запретили участвовать в выборах, стремлюсь объединить все патриотические движения под эгидой более крупного Движения, которое сможет бороться на предстоящих выборах в Европарламент в 2024 году. Только если мы этого добьемся, мы сможем быть уверены, что неустанный голос патриотов, выступающих против Нового мирового порядка, НАТО, вакцинации, климатической повестки дня, ЛГБТизма и т. д., сможет сказать свое слово в новом Европейском парламенте. А до тех пор мы должны упорно работать."