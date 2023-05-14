О ложной стратегии AUKUS, - В.Прохватилов

00:16 15.05.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 14.05.2023



"Пекин будет стремиться воспользоваться политической пустотой Вашингтона"



15 сентября 2021 года США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового военного блока AUKUS. На совместной пресс-конференции лидеры трех государств назвали задачами AUKUS укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском (Азиатско-Тихоокеанском) регионе, совместный ответ на вызовы безопасности, повышение оборонного потенциала Австралии. Они также указали на сложную стратегическую обстановку в регионе, рост нестабильности и появление новых угроз.



Новый англосаксонский военный союз на самом деле создан в целях восстановления американского глобального влияния, что положило начало общемировому сдвигу в системе международной безопасности.



Создание чисто англосаксонского военного альянса негативно встретили в Европе. 20 сентября того же 2021 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Есть много открытых вопросов, на которые необходимо дать ответ. С одной из наших стран-членов поступили неприемлемо".



Францию ударили "ножом в спину"



Британцы и австралийцы выступают в AUKUS в роли статистов или в лучшем случае игроков второго плана, а французы были выброшены из консолидированной системы безопасности НАТО. Тем самым миф о сохранении единства "евроатлантического сообщества" на любом из фронтов рассеян.



В тот же день, 15 сентября, Франция получила еще один удар "ножом в спину", как заявил министр иностранных дел Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан: Австралия без предварительного уведомления аннулировала французско-австралийскую сделку на поставку атомных подводных лодок на сумму в 56 миллиардов евро (90 миллиардов австралийских долларов) и сократила масштабы стратегического партнерства с Францией. 17 сентября Франция в знак протеста отозвала для консультаций своих послов из Канберры и Вашингтона.



Французский ВПК обозначил свое расхождение с Великобританией и США и нанес ответный удар.



"Визит Бориса Джонсона в Киев для встречи с Владимиром Зеленским подтверждает место Лондона в качестве первого союзника Украины. Элитные подразделения SAS присутствовали на Украине с начала войны, как и американские подразделения Delta", – сообщила 10 апреля 2022 года газета Figaro, принадлежащая французскому аэрокосмическому концерну Dassault Group, ссылаясь на источник во французской разведке.



В феврале 2022 года Франция заключила крупный военный контракт с Индонезией, которая закупит 42 истребителя Dassault Rafale в рамках серии контрактов, включающих разработку подводных лодок типа Scorpene, закупку спутников и производство боеприпасов. По словам тесно связанной с Dassault министра обороны Франции Флоранс Парли, этот заказ сделает Индонезию вторым государством в Индо-Тихоокеанском регионе после Индии, полагающимся на истребители Dassault Aviation. Индонезия, которая до недавнего времени занимала второе место после Сингапура, стала крупнейшим клиентом Франции по военным закупкам в Юго-Восточной Азии.



Эти контракты означают, что англосаксонский триумвират потерял потенциального союзника в своих планах геополитического окружения Китая. В последующем, однако, Франция пошла на мировую с Австралией, начав новые переговоры о военно-техническом сотрудничестве.



AUKUS vs ASEAN



Страны ASEAN давно сформировали свою политику по отношению к Китаю и США: получать экономическую выгоду от отношений с Китаем и военно-политическую – от сотрудничества с Америкой.



AUKUS, а также четырехсторонний диалог по безопасности США, Японии, Индии и Австралии (QUAD) подрывают этот статус-кво, так как размывают значимость многосторонних институтов на базе ASEAN.



Страны АСЕАН не смогли сформулировать единую позицию относительно AUKUS. Малайзия и Индонезия выступили против англосаксонского блока, выразив обеспокоенность тем, что AUKUS может провоцировать другие страны на более агрессивное поведение, особенно в Южно-Китайском море. Об этом в октябре 2021 года заявил на пресс-конференции в Джакарте министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла по итогам переговоров с индонезийской коллегой Ретно Марсуди.



"Мы выразили единую позицию по поводу того, что одно из государств региона приобретает атомные подлодки, – цитирует Сайфутдина агентство Рейтер. – Несмотря на то что эта страна не обладает возможностями по наличию ядерного оружия, все это вызывает озабоченность и обеспокоенность".



"Малайзия, как член АСЕАН, придерживается принципа сохранения Южно-Китайского моря в качестве зоны мира, свободы и нейтралитета", – заявили в Куала-Лумпуре, призвав все стороны, прямо или косвенно участвующие в договоре, воздерживаться от провокационных действий.



Сингапур и Филиппины поддержали создание AUKUS. Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин заявил, что AUKUS "будет способствовать скорее восстановлению и поддержанию баланса, чем дестабилизации". "У Сингапура нет опасений относительно нового формата в сфере безопасности AUKUS – в стране рассчитывают на конструктивную роль этого механизма в регионе", – заявил глава МИД республики Вивиан Балакришнан. Правда, позднее он уточнил: "Мы не хотим становиться ареной опосредованных состязаний или даже конфликтов".



Страны АСЕАН стараются избежать втягивания в противостояние Соединенных Штатов и Китая и начинают диверсифицировать свою внешнюю политику. Так, в декабре 2021 года состоялись первые в истории военно-морские учения Индонезии и России.



А 12–13 мая 2022 года в Вашингтоне прошел саммит ASEAN – США, который обернулся для Госдепа очевидным провалом. В мировых СМИ эту встречу на высшем уровне сразу назвали "саммитом упущенных возможностей". Причем виновата в этом администрация Байдена, что признают и американские аналитики.



"На экономическом фронте официальные лица Белого дома отвергли призывы лидеров АСЕАН к расширению доступа на рынок США. Это пренебрежение согласуется с мораторием Байдена на любые новые торговые сделки, даже те, которые потенциально могут помочь странам АСЕАН снизить свою зависимость от Китая. По завершении саммита Белый дом объявил о планах предоставить странам АСЕАН 150 миллионов долларов на инфраструктуру, безопасность и помощь в связи с пандемией. К сожалению, скудный вклад Вашингтона меркнет по сравнению с 1,5 миллиардами долларов помощи в целях развития, которую Китай пообещал странам АСЕАН осенью прошлого года.



В дальнейшем незаинтересованность Байдена в проведении регулярных обменов между лидерами со своими коллегами из АСЕАН, а также отказ Белого дома рассматривать более активную региональную торговую программу будут серьезно препятствовать Индо-Тихоокеанской стратегии администрации .



Пекин будет стремиться воспользоваться политической пустотой Вашингтона для расширения своих экономических, политических и связанных с безопасностью обязательств по всему региону с прицелом на дальнейшее ослабление влияния Вашингтона", – пишет заместитель директора китайской программы Фонда защиты демократий (FDD) Крэйг Синглтон.



(Окончание следует)