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Три полюса российских элит
00:21 15.05.2023

ТРИ ПОЛЮСА РОССИЙСКИХ ЭЛИТ

11.05.2023
11 мая в телеграмм-канале "Незыгарь" появился материал, в котором утверждалось, что за 15 месяцев Специальной военной операции российские элиты сформировали "три основных группы, объединенных корпоративными и персональными экономическими интересами": "партия мира" или "капитулянты", "нейтральные" или "неопределившиеся" и "партия победы" или "ястребы". И если к персональному содержанию списков "партий" у читателей могут возникнуть вопросы, то само деление такого рода представляется весьма представляется весьма оправданным.

Главный критерий принадлежности к той или иной группе - готовность и желание поддерживать Специальную военную операцию и наличие или отсутствие активов, интересов и связей на Западе. Последнее обеспечивает наличие или отсутствие двойной лояльности (России и Западу).

Данный анализ является максимально общим. Однако он позволяет понять некоторые особенности течения Специальной военной операции. Влияние тех или иных групп может объяснять противоречивые действия и заявления российской власти, политику отдельных СМИ, позиции тех или иных институтов, равно как и внутринституциональные противоречия. Ранее философ и геополитик Александр Дугин предложил схожее деление: "партия немедленного поражения России, партия отложенного поражения России, партия Победы". Понятия "партия мира" (или "пратия поражения" и "партия победы", за последние 15 месяцев стали консенсусными среди журналистов и политологов, опысывающие внутриэлитные позиции по вопросу СВО.

"Капитулянты"
Так, к действиям партии "капитулянтов", по словам автора "Незыгаря", можно отнести "странные перемещения войск в результате переговоров, проблемы с логистикой и снабжением, а также жесткое открытое и негласное противостояние попыткам ввести мобилизационные элементы в экономике". Речь идет о либералах и компрадорском олигархате. Эта группа имеет серьезные активы на Западе (а также на Украине), а значит у западных стран есть все возможности для давления на эту группу. Логично, что она поддерживается и иностранными институциями и зарубежными медиа. Кроме того, еще с 1990-х эти люди имеют серьезные связи и внутри государственных структур.

По версии "Незыгаря" к группе "капитулянтов" относятся:

1. Роман Абрамович - олигарх из 1990-х, гражданин России, Великобритании, Португалии и Израиля. Был замечен на переговорах в Стамбуле в прошлом году. Подарил освобожденным при его посредничестве иностранным наемникам "айфоны".

2. Владимир Потанин - владелец "Норильского никеля". Заявлял, что "считает плохой идеей конфискацию и национализацию в России активов зарубежных компаний в ответ на подобные действия Запада в отношении наших активов". В поддержке СВО замечен не был.

3. Владимир Мединский - бывший министр культуры России. Возглавлял российскую делегацию на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года.

4. Юрий Борисов - генеральный директор Роскосмоса, ранее вице-премьер российского правительства, курировавший военно-промышленный комплекс до начала СВО.

5. Виктор Вексельберг - гражданин Кипра, председатель совета директоров группы компаний "Ренова". По словам главы украинского Агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова, может быть заинтересован в получении украинского гражданства.

6. Вячеслав Кантор - проживающий в Лондоне гражданин России, Кипра и Израиля. Владеет многомиллиардным бизнесом по производству минеральных удобрений. Опровергал заявления о попытках получить украинское гражданство. Супруга имеет украинское гражданство.

7. Александр Волошин - бывший руководитель Администрации Президента РФ, ключевая фигура т. н. "семьи" - олигархической группы, сформировавшейся вокруг родственников первого президента России Бориса Ельцина Покровитель системных либералов.

8. Михаил Фридман - гражданин России и Израиля, проживающий в Лондоне. Совладелец "Альфа-Групп". Воздержался от поддержки СВО. Сын Фридмана считает себя "украинцем". По информации западных СМИ, предлагал перевести деньги на "помощь" Украине. Финансировал запрещенный ФБК Навального.

9. Владимир Лисин - владелец Новолипецкого металлургического комбината. Богатейший человек России по версии "Forbes" 2022 года. Выступил против дедолларизации внешней торговли. Избежал включения в санкции ЕС по протекции руководства ряда европейских стран.

10. Вагит Алекперов - крупнейший акционер "Лукойла" и руководитель компании до 2022 года. После начала СВО покинул Россию. По словам бывшего болгарского министра Асена Васильева, топливо с завода "Лукойл нефтохим Бургас" тайно поставлялось ВСУ. Сама компания "Лукойл" эти заявления опровергает.

11. Аркадий Волож - российский, мальтийский и израильский гражданин, сооснователь "Яндекса".

12. Алексей Мордашов - владелец "Северстали". В 2022-м одним из первых призвал прекратить "СВО" и заявил, что не имеет к ней никакого отношения, а потому не может быть объектом санкций.

Эта группа располагает наибольшими экономическими ресурсами, еще с 1990-х. Ее клиентела - это практически вся российская "творческая" интеллигенция и значительная часть медиа. К этому стоит добавит и мощные бюрократические связи. Это те, кто составляет по словам руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина "глубинное государство", как"сообщество окологосударственных элит, действующих независимо от политического руководства государства и имеющих тесные связи и собственную повестку. Эти элиты работают на разных хозяев: часть - на существующую власть, часть - на тех, кто уже давно находится в бегах, но, благодаря своим связям, после бегства старшего они остаются на своих местах". "На совещаниях они молчат, высказывают свои сомнения. А при принятии решений по бюрократическим процедурам тормозят те или иные действия, направленные на победу в этой войне". В такой оптике, "снарядный голод", например у того же ЧВК "Вагнер", может объясняться и скрытым противодействием этой группировки.

"Неопределившиеся"
"Персоналии этой группы либо избегают прямых оценок СВО и гибридной агрессии Запада либо поддерживают "фигуру умолчания" в публичном пространстве", - утверждает автор "Незыгаря". Многие персоналии из этой группы тесно связаны с партией "Капитулянтов", но опасаются открыто высказывать свои позиции.

По версии "Незыгаря" к группе "Неопределившихся" относятся:

1. Эльвира Набиуллина - председатель Центробанка России. Благодаря ее политике многомиллиардные золотовалютные резервы Центробанка оказались заблокированы на Западе.

2. Антон Силуанов - министр финансов России. При попустительстве Минфина в 2022-м году произошел рекордный отток капитала из страны.

3.Алексей Кудрин - бывший министр финансов и глава Счетной палаты, ныне советник по корпоративному развитию в "Яндексе".

4. Максут Шадаев - министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи России.

5. Игорь Шувалов - бывший первый вице-премьер правительства России, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

6. Сергей Нарышкин - Директор Службы внешней разведки Российской Федерации.

7. Андрей Костин - президент-председатель правления ВТБ. В разгар СВО предложил приватизировать оставшиеся государственные предприятия для увеличения бюджета.

8. Дмитрий Козак - заместитель Руководителя Администрации президента России. Ранее курировал переговоры в "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция и Германия).

9. Ольга Любимова - министр культуры России.

10. Константин Эрнст - Генеральный директор АО "Первый канал".

Автор "Незыгаря" считает, что молчание ряда представителей второй группы по поводу СВО обусловлено "необходимостью сохранить лоббистские возможности в интересах "партии мира", не привлекая внимания к своим политическим предпочтениям". Эта группа еще надеется на восстановление доконфликтных отношений с Западом, сохранение прежних домобилизационных парадигм в культуре и СМИ. Характерный пример - никем не оспоренные позиции "испуганного патриота" Ивана Урганта - одновременно "лица" Альфа-Банка, который грозит вернуться на российское ТВ.

"Партия победы" или "ястребы"
Представители властных, интеллектуальных и бизнес-элит, всецело связывающих себя и свое будущее с будущим страны и победным исходом СВО. Это те, кто максимально вкладывается в Победу на всех уровнях.

По версии "Незыгаря", к представителям "Партии Победы относятся":

1. Николай Патрушев - Секретарь Совета безопасности России.

2. Вячеслав Володин - Председатель Государственной Думы Федерального Собрания России.

3. Сергей Кириенко - Первый заместитель Руководителя Администрации президента Российской Федерации.

4. Дмитрий Рогозин - бывший генеральный директор "Роскосмоса", руководитель группы военных советников "Царские волки" на Донбассе.

5. Рамзан Кадыров - глава Чеченской республики.

6. Евгений Пригожин - основатель и глава ЧВК "Вагнер".

7. Константин Малофеев - заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель общества "Царьград". Активно участвует в оказании помощи русским добровольцам на Донбассе. Был объектом неудавшегося покушения украинских спецслужб.

8. Дмитрий Мазепин - бывший владелец и генеральный директор Объединенной химической компании "Уралхим".

9. Игорь Алтушкин - совладелец Русской медной компании (РМК). Ранее РМК опровергла заявления о спонсировании добровольческого батальона "Урал".

10. Александр Дугин - философ, основатель неоевразийской школы геополитики, дочь которого - Дарья - погибла в результате покушения украинских спецслужб.

По мнению автора "Незыгаря", несмотря на поддержку национально-ориентированных предпринимателей и укрепление позиций внутри государственных структур за время СВО, эта группа пока является более слабой, чем первые две. Это объясняется как "несравненно более слабым финансово-экономическим потенциалом", так и рассогласованностью действий и субъективными личностными противоречиями. В результате эта группа не действует как единое целое, не имеет единой идеологической программы. В целом, несмотря на возможные вопросы к составу группы (как и остальных), эта оценка звучит справедливо. Патриотическая часть российской элиты нуждается в сплочении.

Анализ "Незыгаря", и прежде всего его ключевые выводы, нуждаются в пристальном внимании. Будущее СВО зависит во многом от координации и синергии внутри элитных групп, каждая из которых обладает и своим видением будущего России: прямое поражение и западная оккупация , "договорняк" с постепенным отказом от новых территорий и реинтеграция в Западную систему, или формирование особого суверенного и самодостаточного полюса многополярного мира.

Источник - katehon.com
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