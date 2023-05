Масштабы нынешнего глобального голода ошеломляют, - Елена Пустовойтова

00:23 15.05.2023 Сытый англосакс голодного не разумеет

Масштабы нынешнего глобального голода ошеломляют

Елена Пустовойтова

11.05.2023

Сытый англосакс голодного не разумеет

Крик о помощи из Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), крупнейшей в мире гуманитарной организации, спасающей жизни от голода, в этом году все громче. Теперь уже более 345 миллионов человек по их прогнозам столкнутся с отсутствием продовольственной безопасности – вдвое больше, чем в 2020 году.



Рост числа голодающих просто огромен. Более 900 000 человек по всему миру борются за выживание из-за голода. Это в десять раз больше, чем пять лет назад. "Мировое сообщество не должно нарушить свое обещание покончить с голодом и недоеданием к 2030 году", – напоминает ВПП. Синди Маккейн, месяц назад ставшая новым исполнительным директором, радужно улыбается с фото на официальном сайте. Дело тут даже не в том, что эта улыбка, очевидно, не вяжется с ее же утверждением, что "мир стоит перед беспрецедентным продовольственным кризисом, который требует срочного привлечения дополнительных ресурсов, дальнейших инноваций и развития новых амбициозных партнерств". Амбиций у нее, по-видимому, хватает. А на ее лице крупно написано, что сытая вдова хорошо известного сенатора Джона Маккейна, представлявшей США в трех продовольственных и сельскохозяйственных агентствах ООН в Риме, голодного африканца едва ли разумеет.



Это, увы, не сарказм: противопоставление себя остальному миру есть доминанта когнитивного освоения мира в философии англосаксов. Иначе трудно было бы объяснить жестокую игру, которую ведут они вокруг "зерновой сделки" и России.



Прямо сейчас, сообщает вашингтонское издание US News из Дакара, голод стремительно распространяется по Западной Африке. Уже почти 50 миллионов человек "сталкиваются с отсутствием продовольствия в регионе.



Всплеск насилия плюс последствия COVID-19 поставили Буркина-Фасо, Мали, Нигер, северную Нигерию и Мавританию буквально на грань жизни и смерти. Подавляющее большинство людей, столкнувшихся с катастрофическим уровнем голода, находится в Буркина-Фасо, утверждает источник.



О главной причине, подтолкнувшей ни много ни мало целые континенты к голоду, вот уже целый год громче всех вопиют СМИ, представляющие "ум, честь и совесть" западного мира. В марте прошлого года газета The Washington Post гремела о том, что "российское вторжение в Украину является серьезным гуманитарным кризисом и кризисом глобальной безопасности по многим причинам". Одна из главных – спецоперация России на Украине, являющимися основными мировыми экспортерами энергии и продовольствия. И мир вскоре почувствует последствия "российской агрессии" на себе. "Массовый скачок цен на продовольствие и энергоносители, вызванный вторжением России в Украину, ввергнет более 40 миллионов человек в крайнюю нищету", – вторил ей Reuters



Неважно, что на 24 февраля прошлого года мировые цены на продовольствие уже находились на рекордно высоком уровне. Неважно, что против России Запад уже ввел 10 128 санкций – больше, чем против какого-либо другого государства в современной истории. Неважно... собственно говоря, все было неважно, когда на горизонте появилась возможность на "вторжении России" максимально заработать, разжигая истерию мирового голода "из-за Москвы".



Хоть нефть, хоть газ, хоть пшеница – наиболее широко торгуемые товары на мировых рынках, – грозила читателям газета The Washington Post. – "Эти рынки – и спекулянты, которые зарабатывают деньги на ставках на повышение или понижение цен, – пугливо реагируют на политические кризисы в основных странах-экспортерах".



Ох, уж эти пугливые спекулянты! Должно быть, уже разорились в пух? Год назад именно они первыми сообразили, что украинская доля на мировом рынке – 8% пшеницы, 37% растительного масла и 13% кукурузы – само по себе неплохой куш.



Но если под предлогом "вторжения на Украину" запретить российские 18% мирового экспорта пшеницы и 26% подсолнечного масла, то действительно по всему рынку продовольствия пойдут такие "круги", от которых цены взлетят в разы. Они и взлетели.



В декабре прошлого года биржевая цена пшеницы составляла 305,52 доллара за тонну, сегодня – 663.6. Вот и вся арифметика "защитников голодных".



Бизнес по-англосаксонски не может без лжи – без нее откуда появится прибыль? Одной только строкой напомню, что, спасая от неурожая и голода жителей Африки, страны Евросоюза заблокировали в своих морских портах 262 000 тонн удобрений, бесплатно переданных Россией бедным странам (за полгода удалось отправить в Малави всего 20 000 тонн). Что за год из украинских портов вывезли более 20 миллионов тонн зерна, 47% которого получили страны ЕС и Великобритания, поскольку заплатили больше всех, треть – Китай, Иордания и Малайзия, а на долю голодающих Сомали, Эфиопии, Йемена, Судана, Афганистана и Джибути осталось только 3%.



Мировой бизнес оперирует красивыми идиомами о демократии, помощи голодающим странам и 1,9 долларами в день, которыми Всемирный банк определяет крайнюю бедность, только на страницах своих СМИ.



Те с тревогой сообщает, что, по данным Вашингтонского аналитического центра, цены на продовольственные товары с начала украинского конфликта выросли выше уровней, наблюдавшихся во время скачка цен в 2007 году, когда в нищету впали целых 155 миллионов человек. "Недавний рост цен на продовольствие, вызванный российско-украинским конфликтом, уже приводит к проблемам продовольственной безопасности во всем мире, поскольку война усиливает существующие продовольственные кризисы и повышает вероятность голода в некоторых частях мира, – резюмирует Forbes, – Мы не должны недооценивать влияние, которое российско-украинская война оказывает и будет продолжать оказывать на мир. Это подтолкнет некоторые страны к голоду, и многие люди умрут". И ставит точку. Потому что дальше – не его дело.



Допустим, что это дело наше. И тогда надо признать, что всякая торговля, в том числе и продовольствием, сейчас находится в руках хедж-фондов (hedge fund), которые объединяют деньги разных инвесторов и вкладывает их с целью получить максимальную прибыль при наименьших возможных рисках. При хеджировании инвестор переносит риски на тех, кто готов их принять – биржевых спекулянтов.



Именно они, спекулянты и хедж-фонды, стали крупнейшими победителями в гонке цен на продовольствие, раскрученной на спецоперации России на Украине.



Британская The Guardian подсчитала, что 10 крупнейших хедж-фондов мира получили прибыль, оцениваемую почти в 2 миллиарда долларов Заметьте – это только на торговле двумя продовольственными товарами: зерном и соевыми бобами.



Хедж-фонды и финансовые спекулянты получали возмутительные прибыли, делая ставки на голод и усугубляя его. В начале конфликта на Украине финансовые инвесторы в больших количествах вложились в зерно и сырьевые товары, стремясь извлечь выгоду из роста цен на продовольствие, и они сорвали куш. Так считает и Оливье Де Шуттер, сопредседатель Международной группы экспертов по устойчивым продовольственным системам ООН, которого цитирует The Guardian.



Доходность зерновых и соевых бобов от 10 крупнейших хедж-фондов в размере 1,9 миллиарда долларов в первом квартале 2022 года была значительно выше, чем доходность от тех же сырьевых товаров в первом квартале любого из предыдущих пяти лет. Вот они поименно: оффшорный фонд управляемых фьючерсов AQR Capital Management, фонд управляемых фьючерсов AlphaSimplex Group, Aspect Capital, BlueTrend, Tactical Trend A, Systematic Trend, Lynx Bermuda D, Man AHL Alpha, DTP Enhanced Risk и Winton Trend. Семь из них прописаны в Штатах.



Если глянут чуть пошире, то за последние два финансовых года 20 крупнейших продовольственных компаний мира выплатили акционерам 53,5 миллиарда долларов дивидендов, причем эта неожиданная прибыль стала результатом роста цен на продовольствие во время пандемии Covid-19 и российского вторжения на Украину.



Имеют ли хедж-фонды какое-либо отношение к производству продуктов питания? Да никакого. Они просто спекулируют ими, но их хищное поведение легко загоняет рынки в угол, усиливая колебания цен в сторону повышения, и цены на продукты питания, которые мы едим, выворачивают карманы покупателей. Так что, кому война, а кому...



Перед нашими глазами под вопли о виновности Москвы в продовольственном кризисе идет гигантский процесс передачи богатства нескольким богатым семьям, которые владеют глобальной продовольственной системой, в момент, когда не только украинцы, а и большинство населения мира с трудом сводит концы с концами.



Эти 53.5 миллиарда могли бы, в буквальном смысле слова, спасти 230 миллионов наиболее уязвимых людей в мире – тех самых, с 2 долларами на день. "Сваливать миллиарды к ногам нескольких продовольственных корпораций просто возмутительно и аморально", – считает британская газета. Справедливо считает. Для того и требуется ложь о причинах кризиса продовольствия в мире, чтобы прикрыть торчащие из кризиса собственные рога. Источник - stoletie.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684099380





Новости Казахстана

- Сенаторы одобрили Закон по защите авторских прав на пространстве СНГ

- Начала работу Общественная палата при Мажилисе VIII созыва

- Увеличение местного содержания, внедрение новых технологий и продвижение экспорта: Алихан Смаилов обозначил приоритеты развития машиностроения РК

- Президент поступил по-мужски

- Сенаторы заслушали отчет госорганов о ходе исполнения поручений Президента страны по кредитованию экономики

- Кадровые перестановки

- Никто не забыт, ничто не забыто: памяти Тлеумухана Ермуханова

- Задержан экс-председатель Правления НПП "Атамекен"

- Мажилисмены приняли пакет поправок по регулированию движения электросамокатов

- Крупные международные мероприятия под эгидой ВОЗ пройдут в Астане