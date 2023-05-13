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Ковидный шлагбаум в США открывается
10:49 15.05.2023

Об актуальности миграционной темы в ходе предвыборной кампании

Ирина Акимушкина
Об авторе: Ирина Ивановна Акимушкина – доцент кафедры американских исследований РГГУ, кандидат исторических наук.

11 мая войдет в историю современных Соединенных Штатов как день отмены наличия обязательной вакцинации от ковида для всех приезжающих в страну иностранцев. И если для обычных туристов, студентов или бизнесменов это, по сути, лишь обыденная формальность, то для сотен тысяч мигрантов со всего света, большая часть которых скопилась в эти дни на мексиканско-американской границе, – настоящий подарок от администрации Белого дома.

Сейчас на южных границах США концентрируются сотни тысяч беженцев, которые уже перебираются или планируют перебираться на территорию Техаса, Аризоны и Калифорнии и там обратиться с просьбой о предоставлении убежища. Все эти люди уверены, что граница после 11 мая может быть закрыта (а в ряде стран Латинской Америки говорят о том, что как раз эту границу полностью откроют), и посему ничто и никто их уже не сможет остановить на пути к заветной "американской мечте".

Только в канун этой даты, по сообщениям американских миграционных служб, по 2–3 тыс. мигрантов пересекали ежедневно границу Мексики и США на одном участке в районе Эль-Пасо. Сплошным потоком идут дети, женщины, старики из более чем 40 стран (а не только латиноамериканцы), желающие любыми путями обосноваться на американской территории, получить там любую работу, с ней – вид на жительство, а затем и гражданство.

Для предотвращения массового наплыва мигрантов Джозеф Байден отправил туда 4 тыс. солдат Национальной гвардии. Он признал, что после 11 мая на границе "какое-то время будет хаос". Но администрация Белого дома, по его словам, постарается сделать все, чтобы скорее навести порядок. Руководство миграционных служб по телеканалам и через громкоговорители убеждает мигрантов в том, что никто границы США для нелегалов не собирается открывать. А тем временем так называемые койоты – дельцы, проводящие на американскую территорию нелегалов из Латинской Америки, "за риск быть арестованными" повысили свои расценки до 8 тыс. долл. с человека.

Помимо этого администрация Белого дома разместила у границ с Мексикой около 300 судей для ускорения процесса рассмотрения петиций о предоставлении статуса беженцев. А чтобы сотни тысяч людей не рвались на штурм пограничных пунктов, им предложено подавать свои просьбы о предоставлении убежища в двух странах – Гватемале и Колумбии, где в сотрудничестве с местными правительствами будут открыты специальные пункты.

Интересно, что миграционный поток не останавливают и новые жесткие меры в отношении желающих перебраться в США незаконно. Так, за повторное задержание на границе нелегалу грозит тюремное заключение сроком на два года и затем на пять лет ему будет запрещен въезд в страну. В три раза увеличивается число спецавиарейсов с высылаемыми незаконными мигрантами в те страны, откуда они перебрались в США. Однако отправлять десятки таких рейсов в Гватемалу или Сальвадор – это одно дело, а вот в Эквадор или Венесуэлу (не говоря уже о Кубе и Гаити) – другое. Кстати, новые миграционные правила не распространяются на граждан Украины, которых на американо-мексиканской границе сейчас скопилось около 5 тыс.

Готовятся к невиданному прежде потоку мигрантов с юга и в пограничных штатах США. К примеру, в Нью-Йорк и Чикаго, города, где правят демократы и где существует максимально либеральный подход к нелегальной миграции, губернатор штата Техас Грэг Аббот намерен каждый день отправлять по 50 автобусов с нелегалами, просочившимися на территорию его штата. А в самих этих городах местные власти уже фиксируют настоящий миграционный коллапс – вновь прибывающих размещать негде, да и бюджета городского на их прием уже давно не хватает.

Параллельно с этим в штате Флорида только что принят один из самых жестких законов, который кроме кубинцев всем остальным мигрантам перекрывает любые возможности зацепиться за шансы остаться на американской территории. А один из вероятных кандидатов на президентских выборах от Республиканской партии Рон Десантис уже пообещал избирателям, что незаконная миграция в США при нем будет полностью прекращена.

Насколько вся эта новая волна внешней миграции повлияет на ситуацию как в самих США, так и в окружающих их странах? Прежде всего хотелось бы обратить внимание на чисто человеческий аспект происходящего. Практически каждый день что латиноамериканские, что европейские СМИ (а именно оттуда в США направляются основные потоки мигрантов) сообщают об убийствах школьников, студентов, ни в чем не повинных людей с виду обычными американцами, но имеющими свободный доступ к покупке оружия.

В США невиданными темпами растут цены, процветает расизм, а уж о политическом размежевании на практически две равные по численности группы населения (не все они только демократы или республиканцы, но совершенно очевидно, что все они не особо переносят друг друга) так и вовсе любому мало-мальски интересующемуся американскими реалиями хорошо известно. И тем не менее миграционный поток в США на этом фоне не только не прекращается, но и ускоренными темпами усиливается.

Показательно и то, что все предлагаемые Белым домом меры по сдерживанию незаконной миграции, прежде всего из стран Центральной и Южной Америки, а также Гаити и Кубы, давно уже не приносят успеха. Также понятно, что никакие заборы, дополнительные патрули и центры временного размещения мигрантов в Мексике и других странах проблему массового переселения их граждан в США никогда не решат в принципе.

Нынешнее же столпотворение на границе может быть мотивировано важностью миграционной темы в ходе предвыборной кампании в США. Кардинально различный подход к проблеме миграции (республиканцы – никого не пускать, а демократы – пускать, но не всех подряд) может стать инструментом, использование которого способно существенно повысить шансы на победу одного из кандидатов в президенты. И скорее всего нынешний миграционный кризис (какой по счету – никто уже и не вспомнит) вполне может сыграть решающую роль в приходе в Белый дом того, кто использует его наиболее эффективно.

Источник - НГ
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