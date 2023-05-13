"Огненные стрелы" из Китая. Идея создания реактивных систем залпового огня возникла тысячу лет назад (история)

10:53 15.05.2023 "Огненные стрелы" из Китая.

Идея создания реактивных систем залпового огня возникла тысячу лет назад



Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Об авторе: Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт, историк, писатель.



Боевые действия в рамках специальной военной операции еще раз самым наглядным образом продемонстрировали высокий потенциал реактивных систем залпового огня (РСЗО) и ту важную роль, которую они играют в ходе обеспечения огневого поражения различных по типу целей противника.



Ранее мы уже достаточно подробно рассказывали о преимуществах РСЗО, которые делают этот класс артиллерийских вооружений востребованным в армиях ведущих государств ("Огненный смерч решает задачи и подводит итоги", "НВО" от 29.07.22).



Важнейшие из этих преимуществ:



– высокая плотность огня благодаря наличию многоствольных пусковых установок с устройствами быстрого заряжания, что в современных системах усиливается повышением точности стрельбы благодаря снижению рассеивания реактивных снарядов в полете и внедрению в боеприпасах нового поколения технологий и средств коррекции траектории полета и систем наведения (самонаведения);



– высокая мобильность РСЗО, что позволяет обеспечить их оперативное массирование на направлениях главного удара, сократить время развертывания на огневой позиции и снизить возможность быстрого выхода из-под ответного удара противника;



– наличие реактивных снарядов разных типов, включая снаряженные минами для дистанционного минирования, обычными кассетными боевыми частями для поражения живой силы, позиций артиллерии и складов противника, или же кассетными боевыми частями с самонаводящимися боевыми элементами для поражения бронетехники и пр.;



– простота конструкции, боевого применения и войсковой эксплуатации вкупе с малой численностью боевых расчетов (два-три человека, причем в ряде систем, отличающихся высокой автоматизацией боевых процессов, управлять боевой машиной РСЗО на огневой позиции может и вовсе один человек).



Более того, современные крупнокалиберные РСЗО по своему боевому потенциалу уже фактически вплотную приблизились к оперативно-тактическим ракетным комплексам с неядерными боевыми частями. А некоторые образцы – как американские M270 MLRS и M142 HIMARS – способны даже в техническом плане совмещать в одной боевой машине классическую реактивную систему залпового огня и тактический или оперативно-тактический ракетный комплекс, применяя соответствующие образцы средств поражения.



Однако реактивная артиллерия – не такое уж и "молодое" оружие, как это может представляться на первый взгляд неискушенному читателю. Отечественные и зарубежные историки, занимающиеся исследованиями в области вооружения и военной техники, вполне обоснованно утверждают, что истоки современных реактивных систем залпового огня лежат отнюдь не в прошлом веке, когда они получили наиболее активное распространение, а уходят корнями в глубокую древность.



ПОДНЕБЕСНАЯ ДЕЛАЕТ ПЕРВЫЙ ШАГ



Первые прототипы и боевые образцы многоствольных артиллерийских систем, схожих в идейном и, в определенной мере, в конструктивном плане с известными нам сегодня РСЗО, появились, как считается, в Империи Сун – древнекитайском государстве, существовавшем в период с 960 по 1279 год.



Как раз в то время китайские военные стали активно применять в бою примитивные ракеты, которые использовались в качестве зажигательного средства при осаде городов, и переносные одиночные трубы с "огненными стрелами" (стрелы, снабженные пороховыми зарядами). И даже "мини-РСЗО", представлявшие собой нечто вроде корзины, в которую помещались снабженные пороховыми зарядами стрелы. Энергия пороха придавала стрелам значительное ускорение, обеспечивая им большую дальность полета и хорошую убойную силу. Для большего эффекта на такие стрелы дополнительно наносился еще и яд.



В частности, по мнению ряда экспертов, именно о таких средствах поражения идет речь в известном китайском военном трактате "Уцзин цзунъяо", изданном в 1044 году, в правление династии Северная Сун. В переводе с китайского название этого документа, составленного при императоре Жэнь-цзуне группой ученых под руководством Цзэна Гунляня (трактат готовился в течение 1040–1044 годов), буквально означает "Собрание наиболее важных военных методов".



Вероятно, это одно из наиболее ранних упоминаний о ракетах в специальной литературе. Хотя в известном многотомном труде "Наука и цивилизация в Китае", инициатором создания которого, редактором и фактически основным автором выступил авторитетный британский ученый Джозеф Нидэм, утверждение, что речь там идет именно о ракетах, подвергается сомнению.



В этом же трактате, как указывают исследователи военных конфликтов и оружия, впервые в истории военной литературы приведен рецепт пороха. Причем сразу трех видов, изготовленных по разным формулам. Один – для изготовления бомб, метаемых при помощи катапульты. Второй – для изготовления зажигательной бомбы, снабженной крюками и предназначенной для использования против деревянных оборонительных сооружений противника. И третий – для создания подобия современного химического боеприпаса, который при горении выделял ядовитые вещества, выводившие из строя личный состав противника.



Но на самом деле разновидностей пороховой смеси в Китае было еще больше – каждая для своего конкретного случая и образца вооружения.



В документе также приводилось описание принципа действия и конструкции огнемета, который был похож на более известное нам аналогичное устройство византийского происхождения ("греческий огонь"). В конструктивном плане указанный образец вооружения представлял собой латунный резервуар, заполненный горючей жидкостью, от которого вертикально вверх отходили четыре металлические трубки, соединявшиеся с длинной горизонтальной металлической трубой. По трубе при помощи специального насоса горючая жидкость и подавалась в зажигательную камеру, где воспламенялась от раскаленного металлического стержня.



РУЧНЫЕ, ПЕРЕНОСНЫЕ И МОБИЛЬНЫЕ



Весьма информативные изображения ручных, переносных и мобильных, поставленных на повозки "мини-РСЗО", предназначенных для стрельбы "огненными стрелами" разных типов, приводятся также в 240-томном военном трактате "Убэй чжи". Он был составлен около 1621 года офицером Мао Юаньи и преподнесен им в 1628 году императору Чунчжэню, последнему правителю династии Мин, при восшествии того на престол.



Документ, название которого можно перевести как "Трактат об оружейных технологиях" или "Записки об оружии и военном снаряжении", считается самой полной энциклопедией по вооружениям и военным технологиям в истории старого Китая.



Особо примечательно, что в "Убэй чжи" приводятся изображения древней "РСЗО", конструкция которой предусматривает применение пакетной схемы заряжания – в виде сменных пакетов, предварительно снаряженных стрелами с пороховыми зарядами. При подготовке к стрельбе воины должны были устанавливать эти пакеты в специальные пазы на пусковой установке, а после их отстрела – заменять на новые. Фактически это устройство можно рассматривать как идейный прототип ряда современных РСЗО, имеющих пакетное заряжание: например, американских M270 MLRS и M142 HIMARS.



Однако следует отметить, что все упомянутые выше "огненные стрелы" были именно стрелами, в которых пороховая смесь использовалась для поджога деревянных сооружений или же для придания самим стрелам большей дальности стрельбы и убойной силы, а не полноценными ракетами. Причем в разряд "огненных стрел" записывали и обычные стрелы, выпускаемые из луков, но снабженные горючими веществами или пороховыми шашками, которые поджигались непосредственно перед пуском стрелы.



Собственно же ракеты китайская армия стала применять в качестве самостоятельного вида оружия лишь некоторое время спустя. Сначала в виде огненных фейерверков для создания паники у противника путем устрашения его пехоты и в особенности конницы (так называемые огненные крысы или земляные крысы). А затем уже и в качестве средства поражения личного состава врага и разрушения его укреплений, в первую очередь тех, что были построены с использованием древесины.



РАКЕТЫ ОБРАЩАЮТ БРИТАНЦЕВ В БЕГСТВО



В XIII веке первые боевые ракеты появились у арабов, которые также достаточно активно применяли их в качестве зажигательного оружия. Причем это оружие называли не иначе как "китайские стрелы".



Ну а в следующем веке новое оружие появилось и в Европе, где первым фактом применения боевых ракет в бою ряд историков считают Битву при Кьодже в ходе войны между Венецией и Генуей. А точнее – ее заключительное морское сражение в июне 1380 года в одноименной лагуне. Впрочем, значительная часть специалистов держится мнения, что в этом случае речь все же идет о применении пороха в классических артиллерийских орудиях, а не в боевых ракетах.



Ракеты различного типа использовались и в войсках Османской империи.



Достаточно активно применялись ракеты и в войнах на территории Индии, где эта технология появилась, вероятно, где-то в XIV–XV веках. В частности, в ходе колониальных войн, которые британцы вели в Индии, ракетное оружие неоднократно играло важную роль на поле боя – причем не в пользу английских войск.



Вот как описывал эти средства поражения, известные как "майсурские ракеты", участник Второй англо-майсурской войны 1780–1784 годов, в ту пору капитан, а позже – подполковник британской армии Иннес Манро в труде "Рассказ о военных операциях на Коромандельском берегу против объединенных сил Франции, Голландии и Хайдер Али Хана с 1780 года и по заключение мира в 1784 году, составленный в письмах":



"Это оружие дистанционного применения, изготовленное в той же форме, что и те (ракеты), которыми пользуются школьники, с той разницей, что "черенок" представляет собой толстый бамбуковый шест длиной восемь или десять футов, к концу которого прикреплена железная трубка весом от шести до двенадцати фунтов, в которой размещены запал и порох. В сырую погоду или на болотистой местности они запускаются в воздух и достигают расстояния в полторы мили; но на сухой местности их запускают в горизонтальном направлении и в основном не прицельно, часто нанося большой урон, особенно среди кавалерии и запасов боеприпасов".



В ходе битвы при Поллилуре (она же битва при Перамбакаме), состоявшейся 10 сентября 1780 года, войска Хайдер Али Хана, тогдашнего правителя княжества Майсур, неожиданно для британцев массово применили усовершенствованные "майсурские ракеты", нанеся войскам Ост-Индской компании разгромное поражение. Ракеты активно использовались полководцами Майсура и в ходе других сражений.



Особенно же следует отметить тот факт, что, согласно имеющимся данным, в армии Типу Султана – сына Хайдер Али Хана, нового правителя Майсура – имелись уже едва ли не полноценные ракетные войска, а численность ракетчиков достигала примерно 5 тысяч человек.



Впрочем, хотя в данном случае речь и идет о массовом применении ракет, но сами ракеты представляли собой легкое переносное средство и запускались бойцами по одной.



КОРЕЙСКОЕ ЧУДО-ОРУЖИЕ



С полным правом претендует на статус прототипа современных реактивных систем залпового огня и корейское противопехотное пороховое оружие, известное под названием хвачха (или хвача; буквально "Огненная повозка").



Конструктивно эта средневековая РСЗО представляла собой двухколесную повозку, на которую устанавливалась примитивная пусковая установка с многочисленными гнездами, в которые вставлялись 100 ракет со стрелами, снабженными острыми металлическими наконечниками. Перед стрельбой наконечники стрел часто окунали в горючую жидкость и поджигали. Как вариант, в установке можно было использовать до 200 ракет с небольшими бомбочками. Передвигал эту повозку и вел из нее огонь боевой расчет в составе двух-четырех человек.



Как видим, в корейском варианте идейно прослеживается связь с аналогичными китайскими образцами вооружения. Только это уже был, как утверждают исследователи, более дальнобойный вариант (считается, что дальность стрельбы могла достигать 450 м). Да к тому же позволявший еще и метать малые бомбы.



Вероятно, впервые это оружие появилось в 1409 году в государстве Великий Чосон (так в 1392–1897 годах называлась Корея), а затем подверглось модернизации, после чего активно использовалось корейскими войсками. Первое боевое применение его, как утверждается, произошло в битве с монголами: группировка из 40 хвачх обратила в бегство пятитысячную армию. Позже это оружие активно применялось в боях с японскими интервентами в период Имджинской войны 1592–1598 годов.



Особенно ярко этот весьма интересный образец вооружения проявил себя в ходе Битвы у крепости Хэнджу, гарнизон которой насчитывал, по разным данным, от 2300 до 3400 человек, но имел 40 хвачх, что и помогло 14 марта 1593 года успешно отразить атаку японской армии численностью около 30 тысяч человек.



Впрочем, дальнейшее развитие ракетное оружие и, в особенности, тактические приемы его боевого применения были связаны не с Востоком, а с Западом, а точнее – с Европой. Именно здесь была написана следующая глава многовековой истории боевых ракет, о чем мы расскажем отдельно. Источник - НГ

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