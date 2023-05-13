Смертельная гумпомощь? Литва избавилась от остатков вакцины Pfizer, ... подарив ее Узбекистану

11:31 15.05.2023

Литва передала почти 685 тысяч доз вакцины от COVID-19 для Приаралья



Правительство Литвы передало для Ходжейлийского района Каракалпакстана в качестве гуманитарной помощи почти 685 тысяч доз вацины от коронавируса.



