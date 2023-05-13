 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Смертельная гумпомощь? Литва избавилась от остатков вакцины Pfizer, ... подарив ее Узбекистану
11:31 15.05.2023

Литва передала почти 685 тысяч доз вакцины от COVID-19 для Приаралья

Правительство Литвы передало для Ходжейлийского района Каракалпакстана в качестве гуманитарной помощи почти 685 тысяч доз вацины от коронавируса.



Правительство Литвы передало Узбекистану в качестве гуманитарной помощи 684,9 тысячи доз вакцины от коронавируса Pfizer, сообщила Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья. Самолет с вакциной прибыл в Ташкент в воскресенье.

Ранее о направлении из Литвы в Узбекистан вакцины сообщило ИА "Дуне". В сообщении говорилось, что вакцины предназначена для жителей Ходжейлийского района Каракалпакстана и что в груз входит 607 тысяч доз препарата Pfizer (Omicron BA.4−5) и 78 тысяч доз Johnson&Johnson (Jcovden). Оценочная стоимость груза составляет 13 млн евро.

Источник - Газета.uz
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