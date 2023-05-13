Что для планеты означает конец прогресса? Приходит мир, который не ждали, - А.Фурсов

11:39 15.05.2023

Что для планеты означает конец прогресса?

приходит мир, который не ждали



Андрей Фурсов



Когда-то блестящий экономист, специалист по экономической истории, Дуглас Норт, сказал, что "если бы древний грек приехал в Европу в середине XVIII века, ему бы за исключением огнестрельного оружия все было бы знакомо, а вот если бы он попал в середине XIX – это был бы уже чужой мир". И он неслучайно назвал 1750-й, потому что с 1780-х годов и начался тот экспоненциальный рост, который заканчивается сейчас.



