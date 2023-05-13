|12:27 Newsweek: Американцы переезжают в Россию за традиционными ценностями
11:57 Родитель номер три. Что не так с новейшей технологией оплодотворения. Открытия Шухрата Миталипова
11:55 "Кыргызский Месси" Алыкулов расторг контракт с казахстанским "Кайратом" и выплатит клубу компенсацию
11:53 Как российский бриг "Меркурий" победил турецкие корабли и пережил свой век (история)
11:39 Что для планеты означает конец прогресса? Приходит мир, который не ждали, - А.Фурсов
11:31 Смертельная гумпомощь? Литва избавилась от остатков вакцины Pfizer, ... подарив ее Узбекистану
10:53 "Огненные стрелы" из Китая. Идея создания реактивных систем залпового огня возникла тысячу лет назад (история)
10:49 Ковидный шлагбаум в США открывается
10:35 Новая статья в РосУК. Русофобия станет преступлением
00:48 Уроки перестройки: как не сбиться с пути в процессе трансформации России, - Алексей Подберезкин
00:41 "Уважение независимости". Чем ОДКБ отличается от НАТО, - Геворг Мирзаян
00:23 Масштабы нынешнего глобального голода ошеломляют, - Елена Пустовойтова
00:21 Три полюса российских элит
00:18 As-Sabeel: США являются пионерами запугивания и террора, а не демократии
00:16 О ложной стратегии AUKUS, - В.Прохватилов
00:14 Греческая драма: краткий анализ политической ситуации перед майскими выборами
00:13 Kayhan: Запад уже проиграл на Украине
00:11 В России начали сносить польские памятники. Наконец-то
00:09 Что может стать главным оружием БРИКС+, - В.Катасонов
00:03 Турция проголосовала сердцем, - Данила Моисеев
00:02 Выборы в Турции: что поставлено на карту? - Грэм Фуллер
00:01 В Туркмении создана "Госкомиссия по организованному проведению в 2023 году жатвы зерновых"
00:00 Ашыргулы Беглиев больше не вице-премьер Туркмении, курирующий ТЭК, его сменил - Батыр Аманов
|23:40 Доля полученных Эрдоганом голосов упала ниже 50% после вскрытия 91,1% урн
22:27 На ЧМ по боксу в Ташкенте россияне взяли 2 золота и услышали гимн с поднятием флага
22:04 Кылычдароглу догоняет Эрдогана: обработано 80% голосов - у Эрдогана 50,4%, у Кылычдароглу - 43,8%
21:54 Дурной знак: медаль Карла Великого упала во время благодарственной речи Зеленского
21:52 Турция. После выборов.., - Н.Кузьмин
19:35 В Турции обработано 30% голосов: у Эрдогана - 54%. Кылычдароглу сокращает разрыв
19:28 Максат Бабаев возглавил Госконцерт "Туркменгаз"
18:59 Как надо "работать" с террористами-ракетчиками. Нетаньяху объявил о ликвидации в Газе всей верхушки "Исламского джихада"
18:52 ТуркВыборы. По подсчетам 10% голосов уверенно побеждает Эрдоган (59%)
16:04 Эрдоган vs Кылычдароглу: "это выборы – "ноздря в ноздрю"
16:01 Турецкий кульбит. Стратегическое хеджирование, - П.Шлыков
15:59 Дам должность даже инопланетянину. Президент Жапаров о кадровом голоде в Киргизии
15:53 Почему Китай затягивает стройку второго газопровода из России, - "Взгляд"
11:19 Турецкие выборы: для Эрдогана настал решительный день, - А.Яшлавский
10:53 Два главных кандидата в президенты Турции заявили о вмешательстве Вашингтона и Москвы в турецкие выборы, - Ю.Зайнашев
10:51 Авторитетному экс-депутату КырПарламента Равшану Джеенбекову предъявлено обвинение в попытке захвата власти
09:48 Победить Америку - новый исторический вызов для Китая, - СП
08:20 Узбекистан подстраивается под эпоху СВО, - Тимофей Бордачев
07:51 В Таиланде проходят парламентские выборы. 62 претендента от 42 партий на пост премьера
00:55 Судьба Турции висит на волоске. Виновата, разумеется, Москва, - Петр Акопов
00:54 Президент Мирзиеев расширил полномочия Нацгвардии Узбекистана
00:48 "Эрдогана – геть!": В Турции готовится свой антироссийский Майдан, - Айнур Курманов
00:39 Проблема США - не в возможности дефолта, а в том, что они могут опоздать с ним.., - О.Щукин
00:12 Кыргызстан и Узбекистан запустили строительство автозавода в Чуйской области
00:05 "Для победы в этой войне России нужна государственная стратегия, которой не было и нет", - Игорь Стрелков
00:00 Козыри Эрдогана бьют "московской картой", - Михаил Макаров
|Как российский бриг "Меркурий" победил турецкие корабли и пережил свой век (история)
11:53 15.05.2023
Как российский бриг "Меркурий" победил турецкие корабли и пережил свой век
Татьяна Михеева
Иван Айвазовский. Бриг "Меркурий", атакованный двумя турецкими кораблями. 1892
Русско-турецкая война 1828–1829 годов для армии и флота России складывалась успешно. Османская империя потерпела ряд поражений на суше, турецкий флот был почти целиком уничтожен в Наваринском сражении. Уцелевшие корабли укрылись под защитой береговых батарей в Босфоре. Блокада пролива была неплотной, и они представляли угрозу русским судам на Черном море.
Для дозорной службы и разведки к Босфорскому проливу регулярно отправлялись корабли Черноморского флота. 12 мая 1829 года в такой поход вышли 44-пушечный фрегат "Штандарт", 20-пушечный бриг "Орфей" и 20-пушечный бриг "Меркурий". Через два дня на рассвете русский отряд столкнулся турецкой эскадрой из 17 вымпелов, в составе которой были шесть линейных кораблей.
Командир фрегата капитан-лейтенант Павел Сахновский, которому были подчинены командиры обоих бригов, отдал приказ "избрать каждому курс, судно имеет преимущественный ход". Это означало, что отряд уклоняется от боя с превосходящими силами, каждый корабль действует самостоятельно.
"Штандарт" и "Орфей" обладали более хорошими скоростными характеристиками, чем "Меркурий", который стал постепенно отставать. В погоню за ним устремились два турецких линейных корабля – 74-пушечный "Реал-Бей" и 110-пушечный "Селиме" под флагом капудан-паши (командующего турецкой эскадрой).
Ближе к полудню 14 мая ветер почти стих, и ход турецких кораблей замедлился. Командир "Меркурия" капитан-лейтенант Александр Казарский попытался воспользоваться преимуществом своего брига, имевшего в дополнение к парусному вооружению весла – по семь штук с каждого борта.
Но вновь поднялся ветер, и турки начали нагонять, неумолимо выходя на дистанцию открытия огня. Русские офицеры и матросы, сознавая, что боя, неблагоприятный исход которого казался им очевидным, не избежать, решили сражаться. А если положение станет безвыходным, то сцепиться с одним из вражеских кораблей и взорвать бриг. Эта обязанность возлагалась на последнего оставшегося в живых офицера, для него у крюйт-камеры положили заряженный пистолет.
Кормовой флаг не должен быть спущен или потерян (сорван ядром) ни при каких обстоятельствах! Полотнище намертво прибили гвоздями к гафелю. Была предпринята еще одна мера предосторожности – уничтожены сигнальные книги и корабельные документы.
Турки не знали о серьезности намерений экипажа "Меркурия". Прежде чем открыть огонь, они подняли сигнал с предложением сдаться. Уверенность в том, что ультиматум будет принят, у турок была: буквально двумя днями ранее добычей эскадры стал русский фрегат "Рафаил". Окруженный со всех сторон, он спустил флаг без единого выстрела. По иронии судьбы плененный экипаж находился на борту одного из линейных кораблей, которые, не дождавшись белого флага, начали засыпать "Меркурий" ядрами из погонных пушек.
Бой продолжался около трех часов, но развивался он не по плану капудан-паши. Капитан-лейтенант Казарский искусно маневрировал, не позволяя преследователям зайти с кормы и, развернувшись, дать залп всем бортом. Продольный огонь из нескольких десятков пушек превратил бы палубу брига в месиво, сбив мачты и сорвав паруса. После этого потерявший ход корабль можно было попытаться взять на абордаж. Однако занять выгодную позицию турецким линейным кораблям никак не удавалось. Большую часть боя они могли использовать только носовые орудия, что в какой-то мере уравнивало силы сторон.
В свою очередь, бриг вел беглый огонь по противнику – русские комендоры целили по мачтам и парусам, стремясь лишить турок преимущества в скорости хода. Это был единственный способ одержать верх в неравной схватке. Расчет себя полностью оправдал: сначала из-за поврежденной грот-мачты преследование прекратил "Селиме", затем удалось сбить реи на фок-мачте "Реал-Бея", после чего он тоже отстал.
Вот что написал о бое с "Меркурием" штурман "Реал-бея": "Дело неслыханное и невероятное. Мы не могли заставить его сдаться: он дрался, ретируясь и маневрируя со всем искусством опытного военного капитана, до того, что, стыдно сказать, мы прекратили сражение, и он со славою продолжал свой путь".
Турецкий офицер был уверен, что на русском бриге, несколько часов находившемся под жестоким артиллерийским огнем, убиты и ранены не менее половины команды. На самом деле потери "Меркурия" оказались не столь велики: четверо убитых и несколько раненых. В корпусе насчитали 22 пробоины, кроме того, вражеские ядра во многих местах порвали паруса и такелаж.
На "Штандарте" и "Орфее" о невероятном исходе боя не знали и посчитали "Меркурий" погибшим. После того как стихла вдали канонада, на кораблях приспустили в знак траура по товарищам флаги, а командующему эскадрой последовал соответствующий доклад. Так что бриг в прямом смысле слова воскрес из мертвых, когда неожиданно присоединился к эскадре. Более того, корабль оказался готов незамедлительно продолжить выполнение боевых задач – экипаж успел своими силами устранить многие повреждения.
В столицу известия о позоре "Рафаила" и подвиге "Меркурия" пришли почти одновременно. Реакция Николая I была предсказуемой: виновных в сдаче фрегата отдать под суд. Офицерам за трусость грозила смертная казнь, но дело ограничилось разжалованием в матросы. Фрегат предписывалось предать огню, когда его удастся захватить. По одной из версий, "Рафаил", переименованный в "Фазли-Аллах", был уничтожен эскадрой вице-адмирала Павла Нахимова в октябре 1853 года в Синопском сражении. По другой, сожженный "Фазли-Аллах" был в числе турецких кораблей, пленивших русский фрегат.
Как бы то ни было, но Николай I с удовлетворением прочитал донесение: "Воля Вашего Императорского Величества исполнена – фрегат "Рафаил" не существует".
Экипаж "Меркурия" наградили по-царски. Офицеры получили ордена и повышение по службе, дворянам разрешили дополнить фамильные гербы изображением пистолета, который лежал у крюйт-камеры. Матросам назначили пожизненную пенсию в двойном размере.
Бриг "Меркурий" получил высшую награду – кормовой Георгиевский флаг. Император пожелал, чтобы в составе русского флота всегда был корабль с этим героическим именем, "дабы память знаменитых заслуг команды брига "Меркурий" никогда во флоте не исчезала, а, переходя из рода в род на вечныя времена, служила примером потомству".
До октябрьской революции 1917 года царская воля выполнялась неукоснительно. С 1856 года, после того как бриг за ветхостью был признан негодным к дальнейшей службе и разобран, имя "Память Меркурия" поочередно носили корвет и два крейсера.
Корвет "Меркурий" (бывший "Ретивый")на военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Июль 2022
В СССР к традиции вернулись через почти пятьдесят лет. В 1968-м в состав Черноморского флота включили малое гидрографическое судно "Память Меркурия". В 1995 году оно было продано коммерческой фирме. Спустя 16 лет, в октябре 2021-го, строящийся на "Северной верфи" в Петербурге корвет "Ретивый" (проект 20380) переименовали в "Меркурий".
Таким образом, история корабля продолжается и в XXI веке. Преемник знаменитого брига предназначен для борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолетами противника, может действовать в ближней и дальней морской зоне. Ожидается, что в 2023 году корвет передадут ВМФ. Место службы нового "Меркурия" – Черноморский флот.