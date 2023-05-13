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|"Кыргызский Месси" Алыкулов расторг контракт с казахстанским "Кайратом" и выплатит клубу компенсацию
11:55 15.05.2023
"Кыргызский Месси" расторг контракт с "Кайратом" и выплатит клубу компенсацию
Полузащитник сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов, которого называют "кыргызский Месси", расторг контракт с алматинским "Кайратом", в котором он провел три года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон, однако игроку придется выплатить компенсацию клубу - ее размер не уточняется. Где футболист продолжит карьеру, пока неизвестно.
За три года в "Кайрате" Алыкулов провел 99 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 9 голевых передач. В 2020 году в составе команды стал чемпионом Казахстана, а в 2021 году выиграл Кубок страны.
По данным "Ферганы", футболист на правах свободного агента может перейти в один из российский клубов, где он не будет считаться легионером. Возможно, игрок окажется в казанском "Рубине", который на данный момент выступает в ФНЛ, но имеет большие шансы на возвращение в Премьер-лигу.
Ранее за "Кайрат" выступал "узбекский Месси" Жасур Жалолитдинов, но в прошлом году с ним расстались. В то же время в составе команды остался "казахский Месси" Еркебулан Сейдахмет.
В текущем сезоне после восьми туров "Кайрат" с 15 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице.
Гулжигит Алыкулов - воспитанник бишкекского "Дордоя". В 2017 году играл за молодежные команды турецкого клуба "Антальяспор". В 2018-м вернулся на родину и выступал сначала за "Кара-Балту", затем - за бишкекскую "Алгу". В 2019 году подписал трехлетний контракт с белорусским "Неманом". В 2020 году перешел в "Кайрат". За сборную Кыргызстана провел 19 матчей и забил три мяча.