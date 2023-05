Родитель номер три. Что не так с новейшей технологией оплодотворения. Открытия Шухрата Миталипова

11:57 15.05.2023

Родитель номер три. Что не так с новейшей технологией оплодотворения



МОСКВА, 13 мая - РИА Новости, Николай Гурьянов. В Великобритании родились первые дети "от трех родителей". Такой способ проявления на свет позволяет избежать наследования тяжелых генетических заболеваний. В чем недостатки новаторской технологии и почему ее не применяют в России - в материале РИА Новости.



Нелегальные эксперименты



Соединенное Королевство стало первой страной, где экстрапоральное оплодотворение (ЭКО) с использованием генетического материала от трех родителей разрешили на законодательном уровне. Это произошло еще в 2015-м. О первых детях, появившихся в стране на свет благодаря этой технологии, стало известно спустя восемь лет, в мае 2023-го. По данным The Guardian, всего в стране родилось "менее пяти" человек с донорскими митохондриями.



"Народное" название слабо отражает суть процедуры, отмечает генетик, врач-эксперт Лаборатории "Гемотест" Ирина Колесникова.



"На практике эмбрион получает всего 37 донорских генов, в то время как от отца и матери ему достается по 20 тысяч, - говорит эксперт. - Таким образом, донора трудно в полной мере назвать родителем: будущий ребенок не унаследует от него ни цвет глаз, ни форму носа, ни особенности характера".



Чтобы решить эту проблему, американский биолог казахстанского происхождения Шухрат Миталипов с коллегами разработал и успешно апробировал на животных технологию митохондриального переноса. Из оплодотворенной половой клетки матери извлекают ядро, которое имплантируют в яйцеклетку донора со здоровыми митохондриями.



В 2015-м команда под руководством американского врача Джона Чжана применила этот метод на человеке. Пара из Иордании не могла иметь детей из-за синдрома Лея. Этот дефект, передающийся по женской линии, поражает работу головного мозга. Он стал причиной гибели двоих детей. При этом сама женщина оставалась здоровой.



Операцию по митохондриальному провели в Мексике, поскольку в США подобные процедуры были запрещены. Весной 2016-го у пары появился на свет ребенок от "трех родителей". Считается, что это первый подобный случай. Правда, есть информация, что до этого подобные эксперименты нелегально проводились на людях китайскими и украинскими медиками.



Как устроен митохондриальный перенос



В 2015-м ЭКО с использованием генетического материала от трех родителей разрешили в Британии. По данным The Guardian, с тех пор там родилось "порядка пяти" младенцев с донорскими митохондриями.



Народное название слабо отражает суть процедуры, отмечает генетик, врач-эксперт Лаборатории "Гемотест" Ирина Колесникова.



"На практике эмбрион получает всего 37 донорских генов, в то время как от отца и матери ему достается по 20 тысяч, - говорит эксперт. - Таким образом, донора трудно в полной мере назвать родителем: ребенок не унаследует от него ни цвет глаз, ни форму носа, ни особенности характера".



"Тонкие механизмы известны плохо"



Метод пока далек от совершенства. "При переносе ядра дефектные митохондрии все-таки могут попасть в донорскую яйцеклетку. К тому же квалифицированных специалистов, которые могут провести процедуру без потерь, слишком мало, а стоимость реагентов и оборудования невероятно высока", - добавляет Колесникова.



Как отмечает доктор биологических наук, руководитель Отдела геномной медицины НИИ АГиР имени Отта, грантополучатель РНФ Андрей Глотов, ученые пока не до конца понимают возможные риски не только митохондриального переноса, но и репродуктивных технологий в целом.



"Нам пока плохо известны тонкие механизмы регуляции работы донорского генетического материала уже непосредственно в клетке, в эмбрионе человека. Речь идет об эпигеномной регуляции, например, на уровне метилирования ДНК, изменения экспрессии генов. Это тем более непредсказуемо, когда мы имеем дело с тремя геномами", - говорит он.



В то же время, рассуждает ученый, в вопросе применения репродуктивных технологий на одной чаше весов находится здоровье конкретного ребенка, которого можно избавить от тяжелейшего наследственного заболевания, а на другой - недостаточно просчитанные риски. И пока, по мнению врачей, первая чаша перевешивает.



Сегодня ученые только начинают изучать влияние "тонких механизмов" на работу репродуктивных клеток. Так, Глотов и его коллеги сосредоточены на том, как на сперматозоиды, яйцеклетки и эмбрион влияет процесс заморозки, без которого невозможно обойтись в процедуре ЭКО.



"Нам важно понять, насколько вообще хранение биологического материала, прежде всего половых клеток, будет сказываться как раз на здоровье будущих поколений, - объясняет он. - Возможно, качество жизни детей, рожденных с помощью ЭКО, будет зависеть от того, насколько правильно мы замораживаем, размораживаем и используем эти материалы".



Три родителя - это не для России



Производить детей от трех родителей официально разрешено в Греции, Мексике, Великобритании и на Украине. Что касается России, то еще в 2016-м, после заявлений об успехе Джона Чжана, тогдашний министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что страна уже на тот момент обладала всеми технологиями, чтобы воспроизвести этот процесс. Однако чиновник сомневалась в его необходимости - по этическим соображениям.



"Это вопрос не медицинский, он этический. И широко выходит за медицинскую сферу… Все эти вопросы должно решать общество", - говорила Скворцова.



В парламентских кругах в то время развернулась дискуссия о возможности применения метода в стране - у рождения детей от трех родителей были как сторонники, так и ярые противники.



Сегодня медики считают, что в России эта технология, несмотря на ее перспективность, вряд ли станет доступна в ближайшие годы.



"Эта процедура очень дорогостоящая, требует специального оборудования. А главное - все-таки, пока во всем мире это в большей степени научный эксперимент, не подтвержденный широкой клинической практикой", - говорит Александр Лапшихин, врач-репродуктолог клиники Remedi.



Как отмечает The Guardian, примерно один ребенок из шести тысяч страдает митохондриальными нарушениями. Однако это не означает, что все носители таких генетических дефектов обязательно заболеют - некоторые наследуют лишь небольшую часть мутировавших клеточных "батареек".



"Митохондриальная болезнь - достаточно редкая история. Не думаю, что этот опыт будет носить массовый характер", - отмечает Глотов.



При этом митохондриальный перенос - далеко не единственный способ справиться с подобными патологиями. "Например, сейчас ученые экспериментируют с тем, чтобы пересаживать здоровые митохондрии не в яйцеклетку, а в клетки уже родившегося ребенка", - говорит Колесникова. Однако, по ее словам, у научного сообщества остается немало вопросов к этим процедурам, поэтому их использование пока ограничено.