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Newsweek: Американцы переезжают в Россию за традиционными ценностями
12:27 15.05.2023

Newsweek
США

Россия может построить деревню для американских консерваторов
Newsweek: Россия построит поселок для американских консерваторов

Суровый климат России пугает иностранцев меньше, чем утрата всех традиционных ценностей в США, пишет Newsweek. "Американскую деревню", в которой поселятся 200 семей, начнут строить в Серпуховском районе Московской области в 2024 году.

Джон Джэксон (Jon Jackson)

По сообщению российского государственного СМИ, в России планируется построить деревню для консервативных американцев и канадцев.

Поддерживаемое Кремлем информационное агентство РИА Новости в четверг сообщило о некоем сообществе, которое ориентируется на экспатриантов с "традиционными ценностями", написав, что строительство поселка, как ожидается, начнется в следующем году.

В то время как Россия находится не в ладах с правительством США, особенно в отношении российской СВО на Украине, президент России Владимир Путин занялся делом, которое поддерживают многие западные консерваторы. Он подписал закон, ограничивающий права ЛГБТК+, и поддерживает более тесные отношения с бывшими президентом Дональдом Трампом, чем с его демократическим преемником в Белом доме Джо Байденом.

Российские государственные СМИ благосклонно пишут о Трампе и часто транслируют клипы правых экспертов, критикующих американскую прокси-войну на Украине, в том числе популярные шоу бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона.

РИА Новости цитирует слова Тимура Беслангурова, партнера юридической фирмы VISTA Immigration, помогающей иностранным инвесторам в получении вида на жительство и гражданства в России, что "около 200 семей хотят эмигрировать в Россию по идеологическим причинам".

Всего, по словам Беслангурова, в страну хотят переехать десятки тысяч человек, не связанных с Россией и не имеющих там корней.

Юрист рассказал о планируемом проекте для консервативно настроенных эмигрантов на юридическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости, заявив, что региональные власти в России одобрили планы строительства поселка.

Как сообщается, Беслангуров сказал, что среди 200 семей из США и Канады, желающих переехать в русскую деревню, есть традиционные католики, потому что они "очень твердо верят в пророчество о том, что Россия останется единственной христианской страной в мире".

Ни одно из российских официальных лиц не объявляло о планах строительства поселка, но Беслангуров сказал, что администрация Московской области одобрила проект.

Что касается причин, по которым жители Запада стремятся переехать в Россию, Беслангуров сослался на распространение в западных странах "прогрессивистких ценностей".

"Причина - пропаганда на Западе радикальных ценностей: сегодня у них уже 70 полов. Неизвестно, что будет дальше. Многие нормальные люди эмигрируют, в том числе и выбирая Россию, но сталкиваются с огромными бюрократическими проблемами российского миграционного законодательства", - сказал он.

Джордж Аджан, политолог-международник, сказал Newsweek, что, если верить сообщениям о планирующемся строительстве поселка, у России, вероятно, не будет особых проблем с его заполнением западными гражданами консервативных убеждений.

"Есть много американцев, которые делают выбор о переезде за границу, будь то из прагматических или логистических соображений, или из идеологических убеждений, - сказал Аджан. - Среди 330 миллионов американцев, вероятно, можно найти достаточно людей, чтобы заселить небольшой комплекс в пригороде Москвы теми гражданами Америки, которые столь же одержимы своим желанием не стать жертвами американского „воукизма", сколь и намерены сознательно игнорировать суровые реалии жизни в авторитарном государстве".

Комментарии читателей Newsweek:

Bud Dailey
Россия отлично подойдет для американских консерваторов.

Alan K
Скатертью дорога тем, кто не хочет больше жить в Америке. Но надо поступить с ними в лучших американских демократических традициях: лишить их гражданства, заморозить пенсии, взять под контроль любое имущество, которое у них может быть, и отправить их прочь только в той одежде, которая будет на них.
Когда они уедут, записать их в список "невъездных", закрыть для них все двери назад. Надеюсь, они быстро научатся говорить по-русски и привыкнут к жизни в условиях диктатуры.

Chad Chatsma
В этом комментарии вся настоящая "демократическая воукистская" Америка.
Забавно, что вы говорите о диктатуре, а ваши слова показывают, что у нас-то ничем не лучше, та же диктатура. "Возьмите под контроль все их имущество", "заморозьте пенсии", "оставьте им только одежду, которая на них", "невъездные списк" и т.д., и т.п.
И все только потому, что эти люди не хотят жить так, как вы их заставляете, или не разделяют ваши убеждения.
Если бы вы были настоящим приверженцем истинной свободы, вы бы говорили по-другому, но давайте будем честными, это не так. Вы любитель контроля и тирании (до тех пор, пока это благоприятствует вам). Все в этом комменте показывает наше лицемерие и наши фальшивые убеждения. Посмотрим правде в глаза, вы знаете столько же о России, сколько вы знаете о свободе и республике. ТО ЕСТЬ НИЧЕГО.

Gilbert Smith
Этим людям повезет в России. Там они избегут не только нашего дикого "воукизма", но еще и смогут законно избегать наших толстых американских женщин!

RadicalCentrist
И назвать это нужно "Путрампкинская деревня"!

Homer10
С Богом! Аминь!

Huey55
Московский регион? А почему не Сибирь? Ведь американские консерваторы любят большие пространства!

Michael B Maxwell
А у меня есть футболка с надписью по-русски и по-английски "Сибирь - страна больших возможностей!".
И я ее часто надевал раньше. Но после начала российской спецоперации на Украине надевать перестал.

IndianSam
Какая хорошая идея! Нашим консерваторам там явно понравится. Идеальный климат круглый год, а русский язык выучить легко. Я бронирую рейс на завтра. Надеюсь увидеть вас всех там!

Wise Owl
Россия будет делать Америку "Снова Великой"!

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684142820


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