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Кость в горле... Казахстанцы стали меньше есть, - "Караван"
17:00 15.05.2023

Казахстанцы стали меньше есть

Потребление продуктов питания в Казахстане резко упало. В 2022-м мы откатились до уровня 2018 года.

По итогу 2022 года наша продуктовая корзина похудела почти по всем пунктам. Даже по хлебу и картошке. Особенно резко бросается в глаза разница, если сравнивать с 2020 годом. Как оказалось, тот год был самым жирным за последние несколько лет, сообщает портал "Караван.kz".

Так, в 2020 году средний казахстанец съедал 140,3 кг хлеба, 83,7 кг мяса и мясопродуктов, 15,1 кг рыбы, 259,4 кг молока и молочных продуктов, 199 штук яиц, 17,3 кг жиров, 78,7 кг фруктов, 86,4 кг овощей, 50 кг картофеля, 43 кг сахара и кондитерских изделий.

В прошлом, 2022, году каждый из нас съел 128 кг хлеба, 78,2 кг мяса, 14,1 кг рыбы, 226,4 кг молока, 194,6 штук яиц, 15,7 кг жиров, 73 кг фруктов, 77,6 кг овощей, 45 кг картофеля, 41,1 кг кондитерских изделий.

Так отражается инфляция на уровне жизни простых людей: население начинает меньше есть. Даже в ущерб своему здоровью. По итогу прошлого года инфляция в РК составила 20,3 %. В этом году инфляция, как обещают в правительстве, будет меньше, но она будет расти уже на базе существующих цен. Что ударит по самочувствию казахстанцев еще больше. Это мы увидим уже по итогам первого квартала 2023 года.

- Давайте возьмем данные 2020 года - 83,7 кг мяса. Тогда цена за 1 кг была примерно 2 тысячи тенге. Итого затраты человека на мясо составляли 167,4 тысячи тенге. В 2022 году – 78,2 кг. Делим 167 тысяч на 78,2 кг. Получаем 2,14 тысячи. Вот вам рост цены на мясо, - считает руководитель мясокомбината ТОО "MB 4" Азамат Шалмагамбетов. - Разница с реальной ценой, видимо, получилась из-за того, что в данных бюро нет разбивки по видам потребляемого мяса. Я считаю, что выросло потребление мяса птицы и индейки в ущерб красному мясу – говядине, баранине и конине.

Это видно и по тому, что потребление других дешевых белков не упало. Например, яиц мы съели больше. Как бы всего на 0,5 яйца на человека, но поверьте, в масштабах страны это много.

- Все это - следствие общего обеднения населения. Человек должен в месяц съедать минимум 10 кг мяса. В год выходит 120. Тогда население будет сытым, довольным и не агрессивным. Посмотрите, сколько мяса съедают в США или Монголии. Больше 100 кг. К этому надо стремиться. Это показатель благополучия населения, - считает предприниматель.

Снижение доходов населения обычно включает защитные механизмы. Прежде всего включается теневой рынок, который позволяет приобретать продукты питания пусть через неорганизованную торговлю, но значительно дешевле.

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- Общее снижение потребление молока в целом по стране мы видим. С другой стороны, это может быть следствием увеличения теневого рынка в Казахстане. Та же Россия сейчас очень агрессивно входит на рынок нашей страны, - рассказал "Каравану" президент Молочного союза Казахстана Владимир Кожевников. – Но и нашей официальной статистике я не верю. Есть данные ФАО – продовольственной организации ООН. Они показывают потребление молока по Казахстану в 90 кг. Это скользкий вопрос, о котором трудно говорить.

Потребление продуктов питания - объективная оценка работы правительства. По итогам прошлого года уровень жизни обычного казахстанца упал до показателя 2018 года.

Тогда среднемесячная зарплата казахстанца составляла 151 тысячу тенге, а медианная (самая частая в экономике) – 85-86 тысяч тенге. МРП – 2 405 тенге. А доллар стоил 327 тенге.

Автор: Адил Урманов

Источник - Караван
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684159200


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