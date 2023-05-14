Формула власти Гейдара Алиева как ответ на вызовы меняющихся эпох, - Г.Бондарев

17:05 15.05.2023 Формула власти Гейдара Алиева как ответ на вызовы меняющихся эпох



Почему роль основателя современного Азербайджана выходит за рамки страны



Георгий Бондарев



Общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву 10 мая могло бы исполниться 100 лет. Управленческую формулу отца-основателя современного Азербайджана часто называют закономерным ответом на те вызовы, которые создавала отчетливо обозначившаяся на закате советской эпохи необходимость системной модернизации. Но вызовы качественно усложнялись, а административную карьеру Алиева почти всегда сопровождала колоссальная ответственность, которая по большому счету и определила политический масштаб оставленного им наследия.



Малой родиной Гейдара Алиева является Нахичеванская автономная республика Азербайджанской ССР. Он родился 10 мая 1923 года в семье простых рабочих. По окончании школы будущий политик поступил в Нахчыванский педагогический техникум. Затем в 1939-м он решил продолжить образование – уже на архитектурном факультете Азербайджанского индустриального института. Однако полноценно доучиться ему не дала начавшаяся война. С 1941 года Гейдар Алиев приступил к работе заведующим отделом в Народном комиссариате внутренних дел Нахчыванской АССР и местном Совете народных комиссаров.



Старт карьеры в сфере государственной безопасности пришелся на 1944 год. В этой системе будущий президент примерно за 20 лет прошел путь от рядового служащего до генерал-майора, главы КГБ при Совете министров Азербайджанской ССР.



Первое полноформатное руководство над Азербайджаном Гейдар Алиев принял на себя в 1969 году, заняв пост первого секретаря ЦК Компартии республики. Факт, что власть оказалась в руках молодого и энергичного управленца, нашел отражение в показателях: за десятилетие Азербайджану удалось занять ведущие строчки по целому ряду отраслей и увеличить свой промышленный потенциал почти вдвое.



"Он сумел убедить"



Масштаб совершенных Алиевым преобразований в Азербайджане естественным образом привел к наращиванию его аппаратного веса на уровне Советского Союза. В 1982-м Гейдар Алиев становится первым заместителем председателя Совета министров СССР и избирается в члены Политбюро ЦК КПСС. В зоне ответственности амбициозного и сверхдисциплинированного политика оказался широкий спектр областей, в том числе машиностроение, легкая промышленность, транспорт. Вместе с тем ему поручено курировать культурную и образовательную работу. На уровне Совмина Алиев держал в фокусе внимания 12 министерств и около двух десятков государственных структур.



Отдельного упоминания заслуживают инициированные политиком реформы в сфере здравоохранения. Гейдару Алиеву принадлежит инициатива по возведению первых в своем роде в СССР комплексных диагностических центров. Модернизация системы была максимальной по охвату: предполагалось, что сеть медицинских учреждений будет функционировать в каждой республике, области и крае со всем требующимся в этой ситуации набором сложного и высокотехничного оборудования. Именно поддержка Алиева, как считается, определила то, что хирургам Союза разрешили проводить важные операции на открытом сердце.



Тем не менее, пожалуй, больше всего масштабы исторического наследия Гейдара Алиева характеризует доверенное ему в то время кураторство над гигантским транспортным проектом континентального значения – строительством Байкало-Амурской магистрали (БАМ), железнодорожного коридора, призванного соединить транспортные узлы евразийского пространства с Тихим океаном. Сфера деятельности будущего президента Азербайджана простиралась на целый комплекс связанных с проектом практических вопросов, включая жилье, логистическое обеспечение, функционирование социально значимых объектов.



"Гейдар Алиев был одним из тех, кто доказывал Политбюро и правительству, что эта дорога нужна, – вспоминает участвовавший в стройке БАМа помощник президента России Игорь Левитин. – Не все были с этим согласны – но он сумел убедить. Теперь же, спустя 50 лет, мы видим, что если бы не его целеустремленность, настойчивость и твердость в отстаивании строительства БАМа, мы бы в наши дни не могли проехать на Дальний Восток в том объеме грузов, которые сегодня есть".



По словам Левитина, Гейдар Алиев отличался от прочих высокопоставленных участников стройки одной достаточно красноречивой для управленца чертой. "Прежде чем спросить, сколько километров построено, он спрашивал о бытовых условиях людей: как они живут, как устроились, как их дети ходят в школу и детский сад. Такими были его главные вопросы, а потом уже речь заходила о тоннах, километрах и кубах", – подчеркивает помощник президента РФ.



Однако не стоит забывать, что БАМ – это лишь один из проектов в зоне ответственности Алиева, занимавшегося по большому счету всей советской транспортной инфраструктурой. Ему пришлось многое менять, в том числе систему продажи билетов, концепцию обслуживания пассажиров и сам процесс подготовки вагонов.



С ростом политического веса Гейдара Алиева заметно нарастал и конфронтационный потенциал в его отношениях с лидером СССР Михаилом Горбачевым. В 1987 году Алиев был освобожден от своих обязанностей.



"На стыке Европы и Азии"



Распад СССР ставил перед получившими независимость республиками качественно новые вызовы. Стабилизация внутриполитической обстановки в Азербайджане в этом контексте является одной из заслуг Гейдара Алиева наряду с созданием фундамента для экономической независимости страны. Политик артикулировал концепцию антикризисной программы по восстановлению производства, по улучшению финансовой ситуации и аккумуляции иностранных инвестиций. В то же время с его фигурой становятся тесно связаны такие крупные экспортные проекты, как нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан и газопровод Баку–Тбилиси–Эрзерум.



Свое внешнеполитическое видение президент Азербайджана сформулировал так: "Азербайджан находится на стыке Европы и Азии, однако старается построить добрые взаимоотношения и с Европой, и с Азией, и с западными странами. Конечно, мы в то же время основываемся на том, чтобы в этих отношениях соблюдался принцип невмешательства во внутренние дела Азербайджана, не наносился вред нашей государственной независимости и территориальной целостности, неприкосновенности наших границ. Вместе с тем Азербайджан придает большое значение созданию более тесных отношений с соседними странами. С нашим северным соседом Россией, а также граничащими с нами Турцией и Ираном у нас существуют нормальные отношения".



Именно при нем субъектность Баку на международной арене начала набирать вес. Несмотря на то что Азербайджан после получения независимости сразу вошел в состав таких важных организаций, как ООН и ОБСЕ, только в эпоху президентства Гейдара Алиева работа азербайджанской дипломатии на этих площадках стала интенсивной.



Решительность в процессе создания мостов между Азербайджаном и Россией не менее выгодно отличала внешнеполитический курс Гейдара Алиева. В 1992 году сторонами были заключены первые межправительственные соглашения: о свободной торговле, денежно-кредитном урегулировании, о взаимном создании торговых представительств, временном статусе и механизме деятельности Пограничных войск РФ, которые находились на азербайджанской территории.



Гейдар Алиев наносил визиты в Россию в 1993, 1996, 1997 годах. По итогам этих поездок оформлялись магистрально значимые двусторонние договоры, включая соглашение о транзите "ранней" азербайджанской нефти по территории России и Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности.



Тем не менее рывок в значительном повышении уровня контактов эксперты часто связывают с приходом к власти президента Владимира Путина. Российский лидер нанес первый официальный визит в Баку в 2001 году, сразу после избрания на высшую должность, что стало поворотным моментом в двустороннем диалоге.



В Москве в январе 2002 года был заключен российско-азербайджанский договор о долгосрочном экономическом сотрудничестве. РФ начинает выходить на лидирующие позиции во внешней торговле Азербайджана. А в 2001 году общий объем товарооборота между сторонами достигает отметки в 230,5 млн долл.



Сам Алиев в разговоре с ТАСС осенью 2000 года открыто связывал положительную динамику в двусторонних отношениях с Россией с началом президентства Путина. "У нас с Владимиром Путиным с самого начала установился хороший контакт", – подчеркивал азербайджанский лидер, напомнив, что первый президент РФ Борис Ельцин несколько раз обещал приехать в Баку, но так и не сделал этого. Путин же, отмечал Алиев, инициировал визит почти сразу, вступив на президентский пост. "И это говорит само за себя", – рассуждал основатель современного Азербайджана.



Примечательно, что определяющим фактором во взаимоотношениях двух стран Гейдар Алиев тогда называл то доброе отношение, которое установилось в его стране к русскому населению. "К сожалению, в начале 90-х годов положение было иным, когда по разным причинам выехало немало русских, – признавал президент Азербайджана. – Но сейчас никто из них не уезжает. Все русские – полноправные граждане Азербайджана, и все они – мои сторонники". Источник - НГ

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