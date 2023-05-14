Был ли Чингисхан казахом? Каз-наука не унимается...

17:07 15.05.2023

Был ли Чингисхан казахом: казахстанские ученые на пороге нового открытия



Казахстанские исследовали изучили не один пласт источников, связанных с генеалогией чингизидов численностью более 5000 человек в непрерывной родственной семейной связи глубиной более 800 лет! Результатом стала книга "Всемирная генеалогия чингизидов", которая переиздавалась уже пять раз. Она не только о Чингисхане, в ней представлены портреты и практика престолонаследия его многочисленных потомков.



Предмет для интересной беседы



Как сказано в предисловии к книге: "Чингисхан и его потомки переломили ход истории как в Азии, так и в Европе. Прежде всего Чингисхан основал первоначальный облик монгольского этноса в котле "гражданской войны" из 12 крупных родоплеменных объединений. Впоследствии они перекроили пеструю этническую картину Евразии".



- Кто на ваш взгляд интересуется генеалогией чингизидов в наши дни?



- Я бы специально не выделял различные категории читателей, ведь человеческое любопытство присуще всем нормальным людям. Все зависит от того, попадет книга к специалисту или к слесарю. Каждый будет смотреть на нее своими глазами, и у обоих будет своя глубина и ширина понимания книги. В любом случае тема чингизидов - это всегда предмет для интересной беседы, для коммуникаций, - говорит автор книги, известный исследователь, профессиональный географ Гизат Табулдин (написана совместно с Маратом Набиевым и Анатолием Оловинцовым). - Кстати, возможно, сейчас мы стоим на пороге окончания споров по этнической принадлежности Чингисхана. В США работает один наш соотечественник, ученый, я имел честь с ним работать. Вообще европейская и наша наука – довольно отличаются. У них поставлен очень сильно междисциплинарный подход, когда изучение предмета идет в комплексе, со стороны генетики, биологии, химии, истории, источниковедения. И этот молодой ученый работает именно таким способом.



По предварительным выводам получается, что одно из казахских родоплеменных объединений является реликтовой этнической группой, которая была в эпоху Чингисхана, потом составляла часть его войска, живущей на территории Казахстана, но его представители… не чингизиды!



То есть мы стоим на пороге открытия или, наоборот, закрытия вопроса, к какому же этносу принадлежал Чингисхан. Я догадываюсь, о каком племени идет речь, потому что если смотреть "Сокровенное сказание монголов", оно там упоминается. Чингиз как бы синхронизировался, адаптировался и взошел на вершину власти именно за счет тех племен, которые были ему союзниками и помогли уничтожить соперника, Джамуху.



- Известно ли вам, сколько на сегодня в Казахстане проживает чингизидов?



- Около 20-30 лет назад Академия наук давала информацию, что было порядка 200-300 тысяч чингизидов. Думаю тех, кто относит себя к этому сословию, хотя сейчас нет такого понятия, не больше 8000-10000 человек. Их очень мало, и в целом они нивелировались, не создают никаких эксцессов, у них нет ностальгического восприятия власти. Работают в самых разных профессиях – есть среди них чабан, сантехник, генерал – это те, кого я лично знаю. Что касается общей численности носителей гипотетического гена Чингисхана – их численность может составлять до 16 миллионов в мире, по мнению исследователя Спенсера Веллса.



В целом современные потомки Чингисхана - мало интересны, другое дело - средневековые. Сейчас очень много находят рукописей о переписке казахских ханов с аристократией Ирана, Индии, Ватикана и др., и это довольно любопытные материалы. Но надо сказать, что еще многие архивные материалы до сих пор засекречены, представляете? Например, есть в Санкт-Петербурге Институт востоковедения, а в нем - отдел восточных переписок, там информация закрыта, а там много что хранится, например, переписка Кайып хана и Петра Великого. Кстати, копии этих материалов у меня имеются, но я их получил от потомка Кайып хана. Вообще сейчас государство относится положительно ко всему, что связано с Джучи ханом. Потому что потомки Джучи - Джанибек и Кирей - создали казахское ханство. И в целом ареал распространения постимперского государства улуса Джучи включает, собственно, всю территорию современного Казахстана.



Чингисхан захоронен в озере?



- Какие-то белые пятна остались в родословной Чингисхана?



- Они были и будут. Белые пятна появляются тогда, когда поступает новая информация. Мы исследовали только источниковедческий материал, но когда проводятся междисцплинарные исследования, они дают более точную информацию. На основе изучения исторических летописей (арабских, персидских, китайских, монгольских, европейских) нами собраны в непрерывной семейно-родственной последовательности потомки Чингисхана с XIII по XXI век. Использованы труды востоковедов В. Бартольда, Л. Гумилева, М. Сафаргалиева, С. Кляшторного, В.Юдина, Т.Султанова, Ю.Селезнева, отечественных историков М. Козыбаева, М.Абусеитовой, Б. Ирмуханова, О.Исмагулова, Б. Кумекова, К.Абуева. Труды монгольских, китайских, арабо-персидских исследователей. Всего - свыше 300 источников. В основе "алгоритма" использовались труды известного в мире востоковеда ученого Турсуна Султанова. Родословная Чингисхана состоит из двух частей. Одна включает его предков из рода чино, вторая – из рода борджигин.



В целом новое направление в изучении чингизоведения и чингизовыявления на генетическом уровне и создание геномной карты человека связано с именем генетика из Оксфорда – Спенсером Веллсом, ныне главой географического проекта журнала "Нэшнл Джиографик". Летом 1998 года он со своими соратниками проехал по Центральной Азии и увез с собой 2000 проб крови местных жителей. Несколько лет понадобилось для исследования собранного материала, после чего стало ясно: один вариант Y-хромосомы (мужской) встречается среди 16 азиатских народов, причем проживающих на огромной территории – от Каспийского моря до Тихого океана. В среднем этот генетический код выявлен у 0,5 % мужчин, но в указанном регионе просто зашкаливает и встречается у 8 % мужчин. Список "подозреваемых" в массовом отцовстве получился крайне скуден, в нем всего одно имя… - Чингисхан. Эксперты учли все, прежде чем называть вероятного "папу", масштаб его империи, время появления этого вида Y- хромосомы. Дата ее возникновения практически совпала с эпохой великого полководца и, конечно, "доступа" кагана к любой понравившейся женщине без всяких предварительных ухаживаний и даже без ее согласия. Впрочем, это пока лишь конспирологическая теория, подтвердить которую мог бы генетический анализ останков Чингисхана. Но они еще не найдены.



- Лет десять назад в интервью вы говорили, что знаете, где находится могила великого полководца Чингисхана. Нашли ли подтверждения ваши догадки?



Материалы по теме

Кто она, самая любимая женщина Чингисхана: версия драматурга



- Знаете, недавно мне попалась в руки любопытная книга из России, она не совсем научная, но обходить стороной ее нельзя. Так вот авторы интересуются топонимикой, они пишут про место погребения Чингисхана, где, по сути дела, повторяют то, что я когда-то говорил: что он похоронен в водной среде, на дне какого-то озера. Авторы книги указывают, что это Восточный Казахстан. Я предполагал, что он похоронен в Баргузинском заповеднике (Бурятия, Россия). Я 12 раз был в Монголии, и монголы тоже согласны с тем, что погребение было сделано нестандартно для такого великого правителя, скорее всего, захоронение находится в водной среде.



- Монгольские коллеги вашу книгу читали, согласны ли они с вашими выводами?



- Моя книга через монгольского посла была передана. Но хочу напомнить, что мы констатируем, исследуем репродуктивную последовательность, мы - составители, находим источники, делаем верификацию и записываем тот вариант, который верен, на наш взгляд. Пока еще никто такую карту Оловинцова-Табулдина не создал, альтернативы нет.



- Что нам дают подробные знания о 800-летней генеалогии чингизидов?



- Как выглядел социально-политический ландшафт правящей династии - это есть несущая конструкция 800-летней истории на Евразийском континенте. При распаде империи Чингисхана образовалось 48 государств на карте - от Албании до Филиппин. Его потомки дошли до Вьетнама, Кореи, Филиппин. Я из Монголии привез большую карту, однако в планах есть самому создать научную карту, показать на ней, какие были бои у армии Чингисхана, их походные маршруты и др.



- На вашей карте много любопытных ремарок: так, сообщается, что последний казахский хан - не Кенесары, как принято считать..



- Да, это Ермухамет (Елекей) из династии Абулхаира. Это не открытие, а скорее, констатация исторических фактов. Ермухамет поменял ханское звание на чин майора гражданской службы с жалованием 600 рублей, эти события имели место в 1853 году. Что касается других интересных сведений – упоминается о героической гибели двух родных братьев Шигая и Тугума со своими сыновьями и другими султанами на заре основания казахской государственности. Таких ремарок в книге множество.



Автор: Марина Хегай