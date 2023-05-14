Baijiahao: Китай, избавляясь от доллара, как сумасшедший скупает золото

17:12 15.05.2023 Baijiahao

Китай



Кризис обостряется! Многие страны уже не доверяют доллару и продают госдолг США? Почему Китай как сумасшедший скупает золото?

Baijiahao: последовав примеру России, Китай сотворил с американским госдолгом две вещи



Ответ России на западные санкции стал хорошим примером для Китая, пишет пользователь Baijiahao. Взглянув на Москву, Пекин начал продавать американские гособлигации и увеличивать золоторезервы, усугубляя финансовый кризис в США.



Пока Соединенные Штаты спорят о повышении потолка долга, они не могут помешать Китаю продавать американские гособлигации и увеличивать свои запасы золота.



Согласно информации Государственного валютного управления КНР по состоянию на 7 мая, в конце прошлого месяца валютные резервы Поднебесной достигли 3,2 триллиона долларов - по сравнению с предыдущим месяцем рост составил 20,9 миллиарда долларов.



В то же время актуальные данные показывают, что официальные золотые резервы КНР составляют 66,76 миллиона унций, что на 260 тысяч унций больше, чем в прошлом месяце. И Народный банк Китая наращивает запасы уже шестой месяц подряд!



Зачем китайский центробанк в последнее время скупает этот ценный металл? В основном это связано с хаотичной международной обстановкой и вопросами макроэкономики.



Зачем ЦБ Китая покупает золото?



Мало кто знает, что золотые запасы КНР очень малы по сравнению с ее общим ВВП. Можно сказать, что в Поднебесной даже наблюдается серьезный недостаток этого металла.



В 2008 году золото составляло всего 0,86% валютных активов Поднебесной, в то время как золотовалютные резервы европейских стран, таких как Германия, Франция и Италия, достигали 60%.



А какую иностранную валюту в основном держала КНР? Верно, это был доллар. В то время Пекин очень зависел от доллара, да и его отношения с Вашингтоном были неплохими. Поэтому, когда в США начался финансовый кризис, Китай не мог просто проигнорировать его.



Но сейчас ситуация иная. Со временем все больше государств начали понимать, что им все опаснее использовать американские деньги, а США постепенно стали злоупотреблять гегемонией собственной валюты, стягивая к себе мировые богатства и размахивая "большой дубинкой" санкций. За последние несколько лет Соединенные Штаты неоднократно прямо или косвенно угрожали Китаю и накладывали на него ограничения.



Например, после вспышки украинского конфликта в 2022 году США начали вводить всеобъемлющие санкции против Москвы и даже заморозили долларовые активы РФ с помощью финансового оружия, создав тем самым исторический прецедент. Все это заставило других опасаться, что, выступи они однажды против Америки, их активы тоже будут конфискованы, - как у России.



Будучи стратегическим партнером Москвы, Пекин также начал понимать важность дедолларизации и диверсификации валютных резервов, поэтому с 2022 года он продает американские облигации и использует полученный доход для покупки золота.



По данным Министерства финансов США, в 2022 году Поднебесная получила в общей сложности 159,7 миллиарда долларов и часть средств пустила на увеличение своих запасов золота. Российские СМИ утверждали, что китайский центробанк начал импортировать золото из РФ, используя этот драгметалл в качестве твердой валюты для укрепления позиций собственных золотовалютных резервов.



Итак, мы видим, что Китай начал активно продавать долговые расписки США, а его ЦБ - в больших количествах покупать золото.



Как мы только что отметили, Россия попала под санкции США, заставив страны всего мира увидеть ненадежность доллара. Поэтому они, как и Поднебесная, осознали необходимость консолидировать диверсификацию валютных резервов. По этой причине сейчас не только Народный банк КНР, но и центробанки по всей планете скупают золото.



Согласно данным Всемирного совета по золоту, в первом квартале 2023 года ЦБ всего мира нарастили запасы золота в общей сложности на 228 тонн. Такие государства, как Турция, Индия и Сингапур, стали крупнейшими покупателями этого металла. Народный банк Китая также приобрел 18 тонн.



Однако из-за банковского кризиса в США в марте Федеральная резервная система продолжала повышать процентные ставки. Это наложилось на проблему потолка госдолга, и глобальная макроэкономика фактически погрязла в хаосе. В такое время страны начали постепенно отказываться от так называемого самого безопасного актива в мире - казначейских облигаций США, а золото, "актив-убежище", стало основным выбором инвесторов. Согласно статистике, международная спотовая цена на золото недавно установила новый исторический рекорд, достигнув примерно 2080 долларов за унцию.



Резкий рост стоимости золота также привел к скачку цен на золотые украшения. Теперь цена ювелирных изделий из этого металла во многих магазинах выросла почти до 600 юаней за грамм (примерно 6,5 тысячи рублей, - Прим. ИноСМИ). Наверняка те, кто раньше инвестировал в золото и покупал украшения, теперь делают сумасшедшие деньги.



Некоторые эксперты говорят, что рынок золота еще не показал себя во всей красе. Среди них Тан Ялин, президент Китайского исследовательского института валютных инвестиций. Он сообщил, что, по ожиданиям рынка, международная цена на золото в этом году достигнет максимума в 2,5 тысячи долларов.



В такой обстановке, когда глобальная макроэкономика ухудшается, а международная ситуация становится все более хаотичной, этот драгметалл продолжит дорожать. Исторический максимум цены на золото фактически показывает, что ситуация действительно очень сложная.



Китаю все еще нужно больше золота



На мой взгляд, Китаю следует и дальше покупать золото. По крайней мере, так он сможет превратить больше долларов, которые у него есть, в твердую валюту.



Во-первых, с точки зрения удержания и роста стоимости, в 2018 году, то есть после введения санкций против Поднебесной, среднегодовая норма доходности золотых активов в стране достигала 6%. Это выше, чем доходность казначейских облигаций США за тот же период. Поэтому покупка золота не означает потерю денег, напротив, это можно рассматривать как средство поддержания и увеличения стоимости валютных резервов.



Во-вторых, золото важно в условиях многополярности и антиглобализма, и оно является безопасным активом-убежищем. После множества санкций США Россия погасила свои американские долговые расписки и обменяла больше средств на золото.



В настоящее время в составе Российского фонда прямых инвестиций 40% доли зарезервировано за золотом, а остальные 60% - за юанями. Москва полностью отказалась от евро и доллара.



Китай может учесть выбор России и последовать ее примеру, ведь это страна, которая непосредственно сталкивается с санкциями США и Евросоюза. Более того, государства по всей планете могут не захотеть держать ни доллары, ни юани, ни евро, но, пока существует многополярный мир, ни одна страна не уйдет от золота.



Таким образом, мы можем сказать, что золото является самой твердой валютой на Земле и последним убежищем для международных платежей.



Кроме того, глобальный экономический хаос также требует от нас держать больше золота на руках.



Во-первых, внезапно появился "черный лебедь" - в 2023 году в Соединенных Штатах вспыхнул банковский кризис. Банкротство First Republic Bank усугубило опасения различных держав и их недоверие к банковскому сектору Америки. Частое возникновение глобальных финансовых рисков и "черных лебедей" требует от Китая увеличения золотых запасов.



В 2023 году, по мнению экспертов, высока вероятность того, что США попадут в двойной водоворот инфляционного кризиса и экономического спада. МВФ и Всемирный банк предупреждают, что в этом году стоит ожидать спада в европейской и американской экономиках. В такой обстановке Поднебесной следует и дальше покупать золото.



Честно говоря, несмотря на то, что Пекин продолжает наращивать золотые запасы, коэффициент обмена иностранной валюты на этот драгметалл в нашей стране все еще очень низок. В настоящее время наши золоторезервы составляют всего около 130 миллиардов, если конвертировать их в доллары.



Масштабы валютных резервов Китая - это 3,2 триллиона долларов, всего около 4% в мире. По сравнению с более чем 50%-ным показателем в странах Европы и Америке нашего золота все еще не хватает.



Подведем итоги



Итак, Народный банк КНР скупал золото шесть месяцев подряд, что свидетельствует о предусмотрительности наших политиков. Особенности сохранения стоимости золота и его удорожания приобретают все большее значение в нашем неспокойном мире.



Поскольку золотые резервы Китая составляют лишь 4% от мировых валютных активов, у нас по-прежнему существует большой разрыв с развитыми странами. Это факт, с которым нам придется смириться. Если отношения между Поднебесной и Соединенными Штатами станут еще более напряженными, мы можем пострадать так же, как и Россия. И это станет серьезной угрозой для экономической безопасности и социального развития Китая.



Кроме того, покупка золота фактически является частью политики по интернационализации юаня. Пока Бреттон-Вудская система не распалась, доллар стал твердой валютой благодаря своей прямой привязке к золоту. Чем больше этого металла у Китая, тем стабильнее обменный курс юаня.



Таким образом, в долгосрочной перспективе золото будет сохранять важную стратегическую ценность, и его роль в распределении резервов и предотвращении рисков не может быть заменена другими активами. Пекину следует продолжать учитывать изменения в глобальной макроэкономике и умеренно увеличивать свои золотые запасы в соответствии с развитием ситуации, чтобы справиться с вызовами международного сообщества.



Доллар потерял надежность. Китаю нужно накапливать больше золота. В эту эпоху, полную потрясений и перемен, этот драгметалл снова стал мировой валютой, признанной государствами всего мира! Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684159920





Новости Казахстана

- Мажилис рассмотрит законопроект по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в спецгосорганах

- Средний бизнес должен стать драйвером роста обрабатывающей промышленности Казахстана - Алихан Смаилов

- Обсуждены вопросы геральдики и государственных символов

- Филиалы еще девяти известных мировых университетов планируется открыть в Казахстане до 2029 года

- Как исход выборов в Турции может повлиять на Казахстан – мнение политолога

- Кадровые перестановки

- Серик Жумангарин провел совещание по вопросам сдерживания роста цен на молочные продукты

- После выборов

- Алтай Кульгинов встретился с жителями Павлодарской области

- Пока не внесут жесткую ответственность, беспредел на улицах будет продолжаться: эксперт о самокатах

